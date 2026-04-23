Jaśminowce do ogrodu

Roztaczająca się w ogrodach woń jaśminowców nie ma sobie równych, dlatego rośliny te są jednymi z najchętniej uprawianych krzewów ozdobnych. Ich urodę i wspaniały zapach doceniały nawet nasze babcie, sadząc jaśminowce w pobliżu okien lub wejścia do domu. Zanim jednak zdecydujemy się na posadzenie krzewów jaśminowców w ogrodzie, powinniśmy bliżej poznać ich wymagania, bo chociaż nie są trudne w uprawie, muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki, aby mogły obficie kwitnąć. Pamiętajmy też, że nie wszystkie jaśminowce pachną, dlatego jeśli zależy nam na ich aromacie, powinniśmy poszukać odpowiednich gatunków.

Jaśminowce, błędnie nazywane jaśminami, to rodzaj liczący sobie ponad 60 gatunków, ale w ogrodach spotyka się tylko kilka z nich.

Jaśminowiec wonny

Najpopularniejszy jest jaśminowiec wonny (łac. Philadelphus coronarius), dorastający do 2-3 m wysokości. To gęsty, silnie rozgałęziony, wzniesiony krzew. Jego pędy w sezonie pokryte są dużymi, jajowatymi, zielonymi, piłkowanymi na brzegach liśćmi, a wiosną (w maju i czerwcu) dodatkowo licznymi, dużymi, pojedynczymi, białymi kwiatami, zebranymi w niewielkie grona. Ich zapach jest bardzo intensywny i roztacza się w promieniu nawet na kilku metrów od krzewu.

W ogrodach oprócz gatunku coraz częściej uprawiane są też odmiany jaśminowca wonnego. Niestety, mimo licznych walorów ozdobnych w postaci barwnych liści lub pełnych kwiatów, odmiany rzadko dorównują zapachem gatunkowi. Jeśli jednak zapach nie jest dla nas najważniejszy, będziemy mieli w czym wybierać.

Do ciekawszych odmian jaśminowca wonnego należą:

jaśminowiec wonny 'Belle Etoile' - kwiaty białe z czerwoną nasadą, pachnące, wys. 1,5 m,

jaśminowiec wonny 'Dame Blanche' - kwiaty białe, półpełne, silnie pachnące, wys. 3 m,

jaśminowiec wonny 'Girandole' - kwiaty białe, pełne, słabo pachnące, wys. 1,5 m,

jaśminowiec wonny 'Innocence' - kwiaty białe, pojedyncze lub półpełne, silnie pachnące, liście pstre, zielono-żółte, wys. 2 m,

jaśminowiec wonny 'Karolinka' - kwiaty białe, pojedyncze lub półpełne, słabo pachnące, wys. 2 m,

jaśminowiec wonny 'Aureus' - kwiaty białe, słabo pachnące, liście żółte, wys. 1,3-1,5 m,

jaśminowiec wonny 'Variegatus' - kwiaty białe, pachnące, liście zielone z białym marginesem, wys. 2 m,

jaśminowiec wonny 'Yellow Hill' - kwiaty pełne, pachnące, liście żółtozielone, wys. 2 m,

jaśminowiec wonny 'Biały Karzeł' - kwiaty duże, białe, słabo pachnące, wys. 1-1,3 m,

jaśminowiec wonny 'Snowbelle' - kwiaty białe, pełne, słabo pachnące, wys. 1-1,5 m.

Jaśminowiec wonny ma 3 m wysokości. Jest odporny i mało wymagający. Najlepiej rośnie w słońcu, choć toleruje też półcień. Białe, pachnące kwiaty zebrane w kiście rozwijają się w maju i czerwcu

Jaśminowiec Lemoine'a

Ciekawym, niskim i wolno rosnącym gatunkiem, uznawanym czasem za odmianę jaśminowca wonnego jest jaśminowiec Lemoine'a (łac. Philadelphus lemoinei), od którego wyprowadzono też kilka odmian zaliczanych do grupy Lemoinei (m.in. 'Erectus', 'Bouquet Blanc'). Jaśminowiec Lemoine'a jest niewysokim, luźnym krzewem, dorastającym do 1-1,5 m wysokości. Kwitnie pod koniec czerwca, obsypując się białymi, intensywnie pachnącymi kwiatami.

Jaśminowiec omszony

Znacznie rzadziej spotykanym w ogrodach jaśminowcem jest natomiast jaśminowiec omszony (łac. Philadelphus pubescens). Krzew osiąga znaczne rozmiary (dorasta do 6-8 m wysokości), w górnej części malowniczo przewieszając pędy na zewnątrz. W sezonie pokryty jest dużymi, omszonymi od spodu liśćmi, a na przełomie czerwca i lipca także licznymi, dużymi, białymi kwiatami, które jednak nie pchną.

Jaśminowiec bezwonny

Kolejnym jaśminowcem, którego kwiaty pozbawione są zapachu jest jaśminowiec bezwonny (łac. Philadelphus inodorus). Kwitnie w podobnym czasie co poprzedni gatunek (na przełomie czerwca i lipca), ale jest od niego niższy (dorasta do około 4 m wysokości).

Jaśminowce - warunki uprawy i pielęgnacja

Bez względu jednak na to, jaki gatunek jaśminowca będziemy uprawiać, musimy zapewnić mu odpowiednie warunki.

Krzewy jaśminowców nie są wymagające i tolerują większość gleb ogrodowych, ale najpiękniej kwitną na próchniczych, lekko wilgotnych podłożach oraz na słonecznych lub półcienistych stanowiskach.

Jaśminowce nie znoszą długotrwałej suszy, szczególnie kiedy rosną w słońcu, ale kilka bezdeszczowych dni nie zrobi im krzywdy.

Rośliny nie oczekują też specjalnego nawożenia, jeśli jednak mają lepiej kwitnąć, powinny być zasilane nawozami dla kwitnących krzewów.

Jaśminowce są zwykle odporne na mróz i nie wymagają zimowego okrycia (z wyjątkiem delikatniejszych odmian). Są też mało wrażliwe na zanieczyszczenia przemysłowe, wiec doskonale sprawdzają się w miastach.

Jeśli jaśminowce mają długo zachować ładny wygląd, co kilka lat powinny być odmłodzone i prześwietlone. W tym celu po kwitnieniu, należy usunąć tuż nad ziemią kilka najstarszych pędów, dopuszczając do wnętrza krzewu więcej światła i powietrza (roślina najładniej kwitnie na pędach 2-letnich). Ciecia lepiej nie przeprowadzać w połowie pędu, gdyż krzew zacznie brzydko się zagęszczać i rozkrzewiać.

Równie łatwe co uprawa jest też rozmnażanie jaśminowców. Można to zrobić przez pobranie latem (w lipcu) i ukorzenienie sadzonek półzdrewniałych lub oddzielenie odrostów korzeniowych od dorosłego egzemplarza. Jedyną bolączką jaśminowców są mszyce, chętnie zjadające ich liście i pąki.

Zastosowanie jaśminowców w ogrodzie

Jaśminowce mają wiele zastosowań w ogrodzie. Znakomicie prezentują się jako solitery na trawniku, ale sprawdzają się też w kompozycji z innymi krzewami, w grupach lub jako rośliny żywopłotowe. Pasują do każdego ogrodu, ale najlepiej wyglądają w ogrodach wiejskich, angielskich i naturalistycznych.

