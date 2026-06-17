Czerwiec to początek lata w ogrodzie

Czerwiec to miesiąc, w którym wiosenna świeżość ustępuje letniej obfitości, a w ogrodzie - za sprawą kwitnących roślin - zaczyna się kolorowy zawrót głowy. Dni są długie, słońca jest coraz więcej, więc rośliny korzystają z najlepszych warunków do intensywnego wzrostu i kwitnienia.

W tym miesiącu ogród zmienia się niemal z dnia na dzień. Jedne rośliny kończą już swój wiosenny spektakl, inne dopiero rozpoczynają najpiękniejszy okres w sezonie. W czerwcu obserwujemy prawdziwą feerię barw kwitnących roślin: od bieli, różu i fioletu, przez błękity, żółcie i czerwienie, aż po nasycone odcienie purpury.

To także czas, kiedy ogród staje się wyjątkowo przyjazny dla owadów zapylających. Kwiaty przyciągają pszczoły, trzmiele i motyle, a dobrze zaplanowane nasadzenia mogą przez wiele tygodni zapewniać im cenne źródło pokarmu. Dlatego warto sadzić w ogrodzie rośliny, które najpiękniej kwitną właśnie w czerwcu i potrafią stać się główną ozdobą ogrodu na początku lata. Przedstawiamy 10 popularnych roślin, które w czerwcu szczególnie pięknie prezentują się w ogrodzie.

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Piwonie

Piwonie to jedne z największych gwiazd czerwcowego ogrodu. Ich efektowne, pełne lub półpełne kwiaty zachwycają elegancją i romantycznym wyglądem oraz intensywnym zapachem. Najczęściej w ogrodach podziwiać możemy piwonie o kwiatach w odcieniach różu, czerwieni i purpury. Pięknie prezentują się zarówno na rabatach, jak i ścięte w wazonie. Piwonie najlepiej rosną w miejscach słonecznych, na żyznej, przepuszczalnej glebie, a raz posadzone mogą zdobić ogród przez wiele lat.

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Autor: Getty Images Piwonia chińska (Paeonia lactiflora)

Róże

Róże w czerwcu rozpoczynają wielki festiwal kwitnienia, który trwa przez całe lato. Ogrody zdobią różane kwiaty, które w zależności od odmiany mogą być pojedyncze, półpełne lub pełne, pachnące albo delikatnie aromatyczne. Krzewy róż świetnie sprawdzają się na rabatach, przy ogrodzeniach i pergolach, a także jako solitery w reprezentacyjnych częściach ogrodu. Aby długo i obficie kwitły, potrzebują słonecznego stanowiska, regularnego podlewania i usuwania przekwitłych kwiatów.

Autor: Getty Images Róże do ogrodu

Łubiny

Łubin ogrodowy to efektowna bylina, która w czerwcu zwraca uwagę wysokimi, smukłymi kwiatostanami. Jego kwiaty mogą być niebieskie, fioletowe, różowe, białe, żółte, czerwone lub dwubarwne. Najpiękniej wygląda posadzony w większych grupach, zwłaszcza na rabatach naturalistycznych i wiejskich. Lubi stanowiska słoneczne, a po przycięciu przekwitłych kwiatostanów może powtórzyć kwitnienie.

Autor: nattya3714/ Getty Images Łubin ogrodowy

Ostróżki

Ostróżka ogrodowa należy do najbardziej okazałych bylin kwitnących na początku lata. W czerwcu wypuszcza wysokie pędy obsypane kwiatami w odcieniach niebieskiego, fioletowego, różowego, białego lub błękitnego. Ze względu na wysokość doskonale nadaje się na tył rabaty, gdzie tworzy efektowne, pionowe akcenty. Ostróżki najlepiej rosną w słońcu, w glebie żyznej i umiarkowanie wilgotnej, a wyższe odmiany warto podpierać, by nie pokładały się po deszczu i wietrze.

Autor: Getty Images Ostróżka ogrodowa

Szałwia omszona

Szałwia omszona to jedna z najpopularniejszych bylin polecanych na słoneczne rabaty. W czerwcu zachwyca gęstymi kłosami fioletowych, niebieskawych, różowych lub białych kwiatów, które długo utrzymują się na roślinie. Jest ceniona nie tylko za dekoracyjność, ale także za odporność na suszę i dużą atrakcyjność dla pszczół oraz motyli. Po pierwszym kwitnieniu warto ją przyciąć, ponieważ często ponownie zakwita później w sezonie.

Autor: Getty Images Szałwia omszona

Powojniki

Powojniki, zwłaszcza odmiany wielkokwiatowe, w czerwcu są jedną z największych pionowych dekoracji ogrodowych. Ich duże kwiaty mogą mieć barwę białą, różową, fioletową, bordową, niebieską, spotyka się też odmiany o kwiatach dwukolorowych. Najlepiej prezentują się prowadzone przy pergolach, kratkach, altanach, ogrodzeniach i ścianach budynków. Powojniki lubią mieć pędy w słońcu, ale podstawę rośliny w chłodniejszym, zacienionym miejscu, dlatego warto posadzić u ich stóp niskie byliny okrywowe.

Autor: Getty Images Powojnik

Jaśminowce

Jaśminowce to grupa eleganckich krzewów, które w czerwcu obsypują się białymi lub kremowobiałymi kwiatami, często przyjemnie pachnące. W ogrodach uprawia się różne gatunki i odmiany, m.in. jaśminowiec wonny, jaśminowiec omszony czy liczne mieszańce o kwiatach pojedynczych, półpełnych albo pełnych. Krzewy te świetnie sprawdzają się jako solitery, elementy swobodnych żywopłotów oraz pachnące tło dla bylin kwitnących na początku lata. Najobficiej kwitną na stanowiskach słonecznych lub lekko półcienistych. Po kwitnieniu warto jaśminowce przyciąć, by zachowały ładny pokrój i dobrze zagęszczały się w kolejnych sezonach.

Autor: Magdalena Michalak Jaśminowiec wonny

Krzewuszka cudowna

Krzewuszka cudowna to chętnie sadzony w ogrodach krzew ozdobny, który w czerwcu obsypuje się mnóstwem dzwonkowatych kwiatów w odcieniach różu, czerwieni, bieli i karminu. U wielu odmian dodatkową ozdobą są dekoracyjne liście, np, zielone z białym obrzeżeniem. Krzewuszka ładnie wygląda zarówno posadzona pojedynczo, jak i w grupach lub luźnych żywopłotach. Najobficiej kwitnie w miejscach słonecznych, osłoniętych od silnego wiatru i na glebie umiarkowanie żyznej.

Autor: Getty Images Aby krzewuszka cudowna najlepiej rośnie w podłożu żyznym, przepuszczalnym i stosunkowo wilgotnym

Bodziszki

Bodziszki w czerwcu tworzą barwne, naturalistyczne kępy obsypane drobnymi kwiatami. W zależności od gatunku i odmiany mogą kwitnąć na biało, różowo, fioletowo, purpurowo lub niebieskawo. Doskonale sprawdzają się na rabatach, obwódkach, skarpach oraz jako rośliny okrywowe pod krzewami i drzewami. Są łatwe w uprawie, szybko się rozrastają i często długo utrzymują dekoracyjny wygląd także po kwitnieniu.

Autor: Getty Images Bodziszek himalajski

Kocimiętka

Kocimiętka to wdzięczna bylina, która w czerwcu tworzy lekkie, pachnące kępy obsypane drobnymi kwiatami. Najczęściej kwitnie na niebieskofioletowo, liliowo lub jasno fioletowo. Jest łatwa w uprawie, odporna na suszę i chętnie odwiedzana przez pszczoły oraz motyle. Po pierwszym kwitnieniu warto ją przyciąć, bo często ponownie zakwita i zachowuje ładny, zwarty pokrój.

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Autor: / kazakovmaksim/ Getty Images Kocimiętka Faassena

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