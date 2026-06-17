Zastosowanie bylin okrywowych w ogrodzie

Do grupy roślin okrywowych zalicza się gatunki o niskim wzroście, które szybko rozrastają się wszerz. Rośliny okrywowe po pewnym czasie mogą zadarniać nawet spore powierzchnie, uniemożliwiając rozwój chwastów.

Rośliny okrywowe zdobyły ogromną popularność i w zasadzie można je spotkać w każdym ogrodzie, gdzie znajdują różne zastosowanie: mogą stanowić brzegi rabat (trzeba je wtedy przycinać), zadarniają miejsca pod koroną drzew i krzewów (gatunki nadające się do miejsc zacienionych), można nimi obsadzać skarpy i murki ogrodowe. Rośliny okrywowe z powodzeniem można stosować zamiast trawnika.

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Najpopularniejsze rośliny okrywowe do ogrodu

Do najpopularniejszych bylin okrywowych sadzonych w ogrodach należą:

barwinek pospolity (Vinca minor)

dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans)

runianka japońska (Pachysandra terminalis)

żagwin ogrodowy (Aubrieta cultorum)

kopytnik pospolity (Asarum europaeum)

acena Buchanana (Acaena buchananii)

gęsiówka kaukaska (Arabis caucasica)

Barwinek - znakomita roślina okrywowa

Barwinek pospolity

Barwinek pospolity to jedna z najbardziej niezawodnych i uniwersalnych bylin okrywowych, idealna dla początkujących ogrodników. Jego największą ozdobą są błyszczące, skórzaste liście, które pozostają zielone przez cały rok, tworząc zwarty dywan. Wiosną, od kwietnia do maja, na tle ciemnej zieleni pojawiają się urocze, drobne kwiaty w odcieniach bieli, fioletu lub różu. Dorasta do 25 cm, doskonale radzi sobie w cieniu, co czyni go idealnym wyborem do zadarniania trudnych miejsc pod drzewami i krzewami.

Autor: Getty Images Barwinek pospolity

Dąbrówka rozłogowa

Dąbrówka rozłogowa to bardzo ekspansywna bylina, która szybko tworzy gęste, niskie dywany, skutecznie wypierając chwasty. Jej ozdobą są charakterystyczne rozety jajowatych, często purpurowo nabiegłych liści, które są dekoracyjne przez cały sezon. Od maja do lipca ponad liśćmi wznoszą się efektowne, groniaste kwiatostany o intensywnie fioletowej lub niebieskiej barwie. Osiągając zaledwie 15-20 cm wysokości, jest doskonałym, niewymagającym wyborem do cienistych i wilgotnych zakątków ogrodu.

Autor: Getty Images Dąbrówka rozłogowa to doskonała roślina okrywająca

Runianka japońska

Runianka japońska to elegancka, zimozielona bylina okrywowa, ceniona za tworzenie gęstych, lśniących kobierców o szlachetnym wyglądzie. Jej największym atutem są skórzaste, ząbkowane na szczycie liście, które utrzymują głęboki, zielony kolor nawet zimą. Wiosną, od kwietnia do maja, roślina tworzy drobne, białe kwiaty zebrane w niewielkie grona, które stanowią subtelny dodatek do liści. Dorastając do 20-30 cm, jest niezastąpiona do obsadzania dużych powierzchni w głębokim cieniu, gdzie inne rośliny zawodzą.

Autor: Getty Images Runianka japońska

Żagwin ogrodowy

Żagwin ogrodowy to prawdziwa gwiazda wiosennych skalniaków i murków, tworząca spektakularnie kwitnące poduchy. Od kwietnia do maja niemal całkowicie pokrywa się masą drobnych kwiatów w odcieniach bieli, różu, fioletu i niebieskiego. W przeciwieństwie do wielu bylin okrywowych, żagwin jest rośliną światłolubną i najlepiej czuje się na słonecznych, przepuszczalnych stanowiskach. Osiągając zaledwie 8-15 cm wysokości, rozrasta się wolniej, tworząc zwarte kępy, idealne do wypełniania szczelin w kamieniach czy obsadzania brzegów rabat.

Autor: Getty Images Żagwin ogrodowy odmiana 'Doctor Mules'

Kopytnik pospolity

Kopytnik pospolity to niska, płożąca bylina, której nazwa pochodzi od charakterystycznego kształtu liści. Jego największą ozdobą są duże, nerkowate, błyszczące liście o głębokiej, ciemnozielonej barwie, tworzące gęstą, lśniącą mozaikę. Wiosną pod liśćmi ukrywają się niepozorne, purpurowobrązowe kwiaty, które nie mają znaczenia dekoracyjnego, ale są ciekawostką botaniczną. Dorastając zaledwie do 10 cm wysokości, jest idealną, zimozieloną rośliną do zadarniania najbardziej zacienionych i wilgotnych zakątków ogrodu.

Autor: Szymon Starnawski Kopytnik pospolity

Acena Buchanana

Acena Buchanana to wyjątkowa, niska bylina, która tworzy gęste, dywanowe kobierce o subtelnym, niebieskozielonym odcieniu. Jej urok tkwi w drobnych, pierzastych liściach, które nadają jej delikatny, niemal koronkowy wygląd, uzupełniony latem przez niepozorne, białozielone kwiaty. Prawdziwą ozdobą stają się jednak pojawiające się po kwitnieniu kolczaste, brązowoczerwone owocostany, które dodają roślinie jesiennego charakteru. Ta osiągająca 5-10 cm wysokości bylina preferuje stanowiska słoneczne, doskonale sprawdzając się na skalniakach i jako wypełnienie między płytami chodnikowymi.

Autor: ANGHI/ Getty Images Acena Buchanana

Gęsiówka kaukaska

Gęsiówka kaukaska to jedna z pierwszych zwiastunów wiosny, tworząca gęste, srebrzystozielone poduchy. Już od marca roślina obsypuje się niezliczoną ilością drobnych, często pachnących kwiatów w kolorze czystej bieli lub różu, całkowicie zakrywając liście. Podobnie jak żagwin, jest rośliną wybitnie światłolubną, która najobficiej kwitnie w pełnym słońcu, na suchej i przepuszczalnej glebie. Dorastając do 10-20 cm, jest niezastąpiona na słonecznych skarpach, murkach oporowych i w ogrodach skalnych, gdzie tworzy efektowne, kwitnące kaskady.

Autor: Getty Images Gęsiówka kaukaska może powtarzać kwitnienie we wrześniu