Żagwin ogrodowy (Aubrieta ×cultorum) jest doskonałym przykładem na to, że małe też jest piękne. Wprawdzie pełnię swojej urody prezentuje głównie wiosną, ale przez resztę sezonu też może nam sporo zaoferować.

Jak wygląda żagwin ogrodowy? Czy żagwin jest wieloletni? Jak długo kwitnie?

Mieszańcowy żagwin ogrodowy jest roślina wieloletnią - to niska, kępiasta bylina, dorastająca do 5-15 cm wysokości. Mimo niewielkich rozmiarów nie jest skromnym rezydentem ogrodów, gdyż żagwin ładnie i szybko się rozrasta, tworząc gęste, rozłożyste, duże poduchy lub kobierce. Jego największą ozdobą są pojawiające się na przełomie kwietnia i maja małe, ale niezwykle liczne, zwykle różowe lub fioletowe kwiaty, które niemal całkowicie zasłaniają liście, tworząc na rabacie lub skalniaku przepiękną, barwną plamę.

Przez resztę sezonu ozdobą żagwinu pozostają gęste, częściowo zimozielone, romboidalne, delikatnie owłosione liście, tworzące na rabacie okazałe, miękkie poduchy. U gatunku liście są szarozielone, ale odmiany mogą też mieć liście biało lub żółtoobrzeżone ('Variegata', 'Argenteovariegata', 'Albovariegata').

W zależności od odmiany różne mogą być też kwiaty rośliny. Choć zwykle są różowe lub fioletowe i pojedyncze, zdarzają się też czerwone, niebieskie lub białe, a nawet pełne i półpełne.

Żagwin ogrodowy - ciekawe odmiany

Do ciekawszych odmian żagwinu ogrodowego należą:

'Blue King' - kwiaty duże, niebieskie,

'Cascade Purple' - kwiaty duże, czerwonoróżowe,

'Bressingham Pink' - kwiaty duże, pełne, ciemnoróżowe,

'Doctor Mules' - kwiaty duże, fioletowe,

'Royal Blue' - kwiaty duże, niebieskie,

'Red Carpet' - kwiaty ciemnoczerwone,

'Winterberg' - kwiaty pełne, białe,

'Hürt' - kwiaty lawendowe,

'Havelberg' - kwiaty półpełne, różowe.

i Autor: Getty Images Największą ozdobą żagwinu są liczne kwiaty pojawiające się na przełomie kwietnia i maja

Żagwin ogrodowy - uprawa i pielęgnacja

Żagwin jest jednak nie tylko atrakcyjną i pięknie kwitnącą, wiosenną byliną, ale też rośliną łatwą w uprawie. Jeśli jednak ma obficie kwitnąć i ładnie się rozrastać, należy zapewnić jej odpowiednie stanowisko.

Stanowisko dla żagwinu ogrodowego. Żagwin potrzebuje przede wszystkim dużo słońca i ciepła oraz niewiele wilgoci. Najlepiej rośnie na osłoniętych stanowiskach w pełnym słońcu i na przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych, wapiennych glebach. Nie toleruje zalania i cienia.

Temperatura dla żagwinu ogrodowego. Żagwin dość dobrze znosi niskie temperatury i zwykle nie wymaga zimowego okrycia (z wyjątkiem najchłodniejszych rejonów kraju, gdzie należy okryć roślinę na zimę gałązkami stroiszu).

Odmładzanie żagwinu. Żagwin jest też bardzo żywotny i na jednym stanowisku może pozostawać przez wiele lat. Mimo to co kilka lat warto go odmłodzić, aby kępy były bardziej gęste i zwarte.

Przycinanie żagwinu. Żagwin nie oczekuje żadnych szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale w sezonie znacznie lepiej będą się prezentować, jeśli tuż po kwitnieniu zostaną przycięte. Wtedy też mogą powtórzyć kwitnienie jesienią i choć wydadzą znacznie mniej kwiatów niż wiosną, z pewnością urozmaicą jesienną rabatę.

Jak rozmnażać żagwin ogrodowy?

Równie łatwe jak uprawa jest także rozmnażanie żagwinu. Młode sadzonki najlepiej uzyskać przez podział dorosłych egzemplarzy wczesną wiosną (w marcu) lub jesienią (we wrześniu). Jest to również dobry sposób na odmłodzenie starszych kęp. We wrześniu z roślin można też pobrać i ukorzenić w ciepłym inspekcie lub szklarni sadzonki pędowe. Pędy potrafią się też ukorzenić samoistnie, jeśli tylko po wiosennym kwitnieniu zostaną przysypane wilgotnym, próchniczym podłożem.

Rośliny można także rozmnożyć przez wysiew nasion w ciepłym inspekcie wiosną lub wprost do gruntu w maju (rośliny mogą też dawać samosiew). Wtedy jednak potomstwo może nie odziedziczyć cech odmianowych rośliny matecznej, dlatego odmiany lepiej rozmnażać wegetatywnie (przez podział lub sadzonkowanie).

i Autor: Getty Images Ukwiecone pędy żagwinu wspaniale wyglądają spływając kaskadami w dół z kamieni lub murków

Zastosowanie żagwinu w ogrodzie

Żagwin ogrodowy należy do ścisłego grona podstawowych roślin na skalniaki i to właśnie w ogrodach skalnych prezentuje się najlepiej. Jego gęste, latem zielone, wiosną barwne kępy wspaniale wyglądają spływając kaskadami w dół z kamieni lub murków. Mogą też być wspaniałą ozdobą kamiennych schodów ogrodowych lub szczelin w murkach i głazach, a także rabat żwirowych i skarp.

Żagwin doskonale będzie się też prezentować na słonecznych rabatach, gdzie może pełnić rolę okrywową oraz jako obwódki rabat i trawników. Może też być wykorzystywany do sadzenia w towarzystwie innych bylin w dużych pojemnikach na balkonach i tarasach.

i Autor: Getty Images Żagwin ogrodowy

