Liczba gatunków i odmian powojników jest ogromna. Znaczna część z nich znajduje zastosowanie w ogrodzie. Rośliny różnią się wyglądem i wymaganiami, dlatego dla porządku (i ułatwienia) usystematyzowano je w grupy. Przedstawiamy charakterystykę najpopularniejszych grup powojników.
Jak wybrać idealny powojnik?
Zanim zagłębisz się w opisy poszczególnych grup powojników, odpowiedz sobie na kilka kluczowych pytań. To pomoże ci szybko zawęzić poszukiwania i znaleźć roślinę idealnie dopasowaną do twoich oczekiwań i warunków w ogrodzie.
- Gdzie będzie rósł? Zastanów się nad stanowiskiem – czy jest słoneczne, czy raczej zacienione? Czy powojnik ma wspinać się po pergoli, ścianie, a może płożyć po ziemi lub rosnąć w dużej donicy na balkonie?
- Kiedy ma kwitnąć? Marzysz o kwiatach wczesną wiosną, w pełni lata, a może jesienią? Wybierając odmiany z różnych grup, możesz cieszyć się kwitnieniem niemal przez cały sezon.
- Ile czasu chcesz poświęcić na pielęgnację? To kluczowe pytanie! Niektóre grupy (np. Atragene, Viticella) są niemal bezobsługowe i nie wymagają cięcia, podczas gdy inne (powojniki wielkokwiatowe) potrzebują corocznego, precyzyjnego przycinania, by obficie kwitnąć.
- Jaki efekt chcesz osiągnąć? Szukasz spektakularnych, ogromnych kwiatów, które będą główną ozdobą ogrodu, czy raczej delikatnej, naturalnie wyglądającej chmury drobnych dzwonków?
Powojniki - grupa Viticella
Powojniki włoskie są mrozoodporne, łatwe w uprawie, jednak wymagają silnego cięcia. Osiągają 3–5 m wysokości i kwitną na tegorocznych pędach. Stosuje się je jako ozdobę różnorakich konstrukcji. Przykładowe odmiany: ‘Alba Luxurians’, ‘Emilia Plater’, ‘Justa’.
Powojniki - grupa Atragene
Powojniki o dzwonkowatych kwiatach (pełnych lub półpełnych), kwitną na zeszłorocznych pędach w okresie wczesnowiosennym, niektóre odmiany mogą powtarzać kwitnienie latem. Rośliny są mrozoodporne i polecane do uprawy w chłodniejszych regionach Polski. Ponadto są łatwe w uprawie i z reguły nie wymagają cięcia. Przykładowe odmiany: ‘Pamela Jackman’, ‘Riga’, ‘Stolwijk Gold’.
Powojniki - grupa Tangunica
Powojniki tanguckie wytwarzają wiele drobnych (2–8 cm średnicy), dzwonkowatych kwiatów (najczęściej o żółtej barwie). Ozdobą są także ich kwiatostany. Kwitną na pędach tegorocznych przez całe lato i jesień. Są dość tolerancyjne względem podłoża. Stosowane jako ozdoby murków i pergoli. Mogą także zasłaniać brzydkie miejsca i rosnąć jako rośliny okrywowe. Przykładowe odmiany: ‘Anita’, ‘Bill MacKenzie’.
Powojniki - grupa Vitalba
Powojniki pnące, łatwe w uprawie, wytrzymałe na niską temperaturę i silne wiatry. Zwykle kwitną od czerwca do października. Wytwarzają liczne, ale drobne (2 cm średnicy) kwiaty. Stosowane do dekoracji altan, pergoli oraz jako zieleń miejska. Przykładowa odmiana: ‘Paul Farges’.
Powojniki - grupa Texensis
Powojniki teksańskie wytwarzają tulipanowate kwiaty. Kwitną od czerwca do sierpnia. Wymagają silnego cięcia. Są mrozoodporne. Nadają się do obsadzania bramek, pergoli i altan. Przykładowe odmiany: ‘Dutches of Albany’, ‘Gravetye Beauty’, ‘Princess Diana’.
Powojniki - grupa wielkokwiatowe wcześnie kwitnące
Powojniki z tej grupy zazwyczaj cechuje silny wzrost (2–4 m). Kwitną w maju i czerwcu na pędach zeszłorocznych, a latem powtarzają kwitnienie na pędach tegorocznych. Kwiaty mają 10–25 cm średnicy. Można je sadzić niemal w całej Polsce. Warto nimi obsadzać pergole i altany. Przykładowe odmiany: ‘Andromeda’, ‘Mikołaj Kopernik’, ‘Bałtyk’, ‘Doctor Ruppel’.
Powojniki - grupa wielkokwiatowe późno kwitnące
Kwitną latem na pędach zeszłorocznych, a jesienią powtarzają kwitnienie na pędach tegorocznych. Kwiaty mają średnicę do 20 cm. Wymagają silnego cięcia. Zastosowanie podobne jak poprzedniej grupy. Przykładowe odmiany: ‘Ashva’, ‘Kardynał Wyszyński’, ‘Mazowsze’.
Powojniki - grupa Integrifolia
Powojniki bylinowe są nietypowe: tworzą wzniesione pędy, które powinny opierać się na podporach i osiągają niewielki wzrost. Zwykle kwitną późno. Stosowane na mieszane rabaty i jako ozdoba ogrodzeń. Przykładowe odmiany: ‘Hakuree’, ‘Hanajima’, ’Olgae’.
Jak widać, świat powojników jest niezwykle zróżnicowany, a kluczem do bujnego kwitnienia jest świadomy wybór. Znajomość grup pozwala nie tylko dopasować roślinę do stanowiska i własnych upodobań estetycznych, ale przede wszystkim zrozumieć jej fundamentalne potrzeby, zwłaszcza te dotyczące cięcia. Pamiętaj, że wybór odpowiedniej grupy to gwarancja sukcesu i najprostszy sposób, by uniknąć rozczarowań w uprawie. Nie bój się eksperymentować – łącząc odmiany wczesne z późnymi, możesz stworzyć w ogrodzie prawdziwy spektakl kwiatów, który będzie trwał od wiosny aż do pierwszych przymrozków.