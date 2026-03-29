Liczba gatunków i odmian powojników jest ogromna. Znaczna część z nich znajduje zastosowanie w ogrodzie. Rośliny różnią się wyglądem i wymaganiami, dlatego dla porządku (i ułatwienia) usystematyzowano je w grupy. Przedstawiamy charakterystykę najpopularniejszych grup powojników.

Jak wybrać idealny powojnik?

Zanim zagłębisz się w opisy poszczególnych grup powojników, odpowiedz sobie na kilka kluczowych pytań. To pomoże ci szybko zawęzić poszukiwania i znaleźć roślinę idealnie dopasowaną do twoich oczekiwań i warunków w ogrodzie.

Gdzie będzie rósł? Zastanów się nad stanowiskiem – czy jest słoneczne, czy raczej zacienione? Czy powojnik ma wspinać się po pergoli, ścianie, a może płożyć po ziemi lub rosnąć w dużej donicy na balkonie?

Kiedy ma kwitnąć? Marzysz o kwiatach wczesną wiosną, w pełni lata, a może jesienią? Wybierając odmiany z różnych grup, możesz cieszyć się kwitnieniem niemal przez cały sezon.

Ile czasu chcesz poświęcić na pielęgnację? To kluczowe pytanie! Niektóre grupy (np. Atragene, Viticella) są niemal bezobsługowe i nie wymagają cięcia, podczas gdy inne (powojniki wielkokwiatowe) potrzebują corocznego, precyzyjnego przycinania, by obficie kwitnąć.

Jaki efekt chcesz osiągnąć? Szukasz spektakularnych, ogromnych kwiatów, które będą główną ozdobą ogrodu, czy raczej delikatnej, naturalnie wyglądającej chmury drobnych dzwonków?

i Autor: Getty Images Powojnik

Powojniki - grupa Viticella

Powojniki włoskie są mrozoodporne, łatwe w uprawie, jednak wymagają silnego cięcia. Osiągają 3–5 m wysokości i kwitną na tegorocznych pędach. Stosuje się je jako ozdobę różnorakich konstrukcji. Przykładowe odmiany: ‘Alba Luxurians’, ‘Emilia Plater’, ‘Justa’.

Powojniki - grupa Atragene

Powojniki o dzwonkowatych kwiatach (pełnych lub półpełnych), kwitną na zeszłorocznych pędach w okresie wczesnowiosennym, niektóre odmiany mogą powtarzać kwitnienie latem. Rośliny są mrozoodporne i polecane do uprawy w chłodniejszych regionach Polski. Ponadto są łatwe w uprawie i z reguły nie wymagają cięcia. Przykładowe odmiany: ‘Pamela Jackman’, ‘Riga’, ‘Stolwijk Gold’.

Powojniki - grupa Tangunica

Powojniki tanguckie wytwarzają wiele drobnych (2–8 cm średnicy), dzwonkowatych kwiatów (najczęściej o żółtej barwie). Ozdobą są także ich kwiatostany. Kwitną na pędach tegorocznych przez całe lato i jesień. Są dość tolerancyjne względem podłoża. Stosowane jako ozdoby murków i pergoli. Mogą także zasłaniać brzydkie miejsca i rosnąć jako rośliny okrywowe. Przykładowe odmiany: ‘Anita’, ‘Bill MacKenzie’.

Powojniki - grupa Vitalba

Powojniki pnące, łatwe w uprawie, wytrzymałe na niską temperaturę i silne wiatry. Zwykle kwitną od czerwca do października. Wytwarzają liczne, ale drobne (2 cm średnicy) kwiaty. Stosowane do dekoracji altan, pergoli oraz jako zieleń miejska. Przykładowa odmiana: ‘Paul Farges’.

Powojniki - grupa Texensis

Powojniki teksańskie wytwarzają tulipanowate kwiaty. Kwitną od czerwca do sierpnia. Wymagają silnego cięcia. Są mrozoodporne. Nadają się do obsadzania bramek, pergoli i altan. Przykładowe odmiany: ‘Dutches of Albany’, ‘Gravetye Beauty’, ‘Princess Diana’.

Powojniki - grupa wielkokwiatowe wcześnie kwitnące

Powojniki z tej grupy zazwyczaj cechuje silny wzrost (2–4 m). Kwitną w maju i czerwcu na pędach zeszłorocznych, a latem powtarzają kwitnienie na pędach tegorocznych. Kwiaty mają 10–25 cm średnicy. Można je sadzić niemal w całej Polsce. Warto nimi obsadzać pergole i altany. Przykładowe odmiany: ‘Andromeda’, ‘Mikołaj Kopernik’, ‘Bałtyk’, ‘Doctor Ruppel’.

i Autor: Getty Images Powojnik całolistny

Powojniki - grupa wielkokwiatowe późno kwitnące

Kwitną latem na pędach zeszłorocznych, a jesienią powtarzają kwitnienie na pędach tegorocznych. Kwiaty mają średnicę do 20 cm. Wymagają silnego cięcia. Zastosowanie podobne jak poprzedniej grupy. Przykładowe odmiany: ‘Ashva’, ‘Kardynał Wyszyński’, ‘Mazowsze’.

Powojniki - grupa Integrifolia

Powojniki bylinowe są nietypowe: tworzą wzniesione pędy, które powinny opierać się na podporach i osiągają niewielki wzrost. Zwykle kwitną późno. Stosowane na mieszane rabaty i jako ozdoba ogrodzeń. Przykładowe odmiany: ‘Hakuree’, ‘Hanajima’, ’Olgae’.

Przeczytaj też: Powojniki bylinowe mogą spełniać różne funkcje w ogrodzie. Dlaczego warto je uprawiać?

i Autor: Andy_Oxley/ Getty Images Powojnik tangucki

Jak widać, świat powojników jest niezwykle zróżnicowany, a kluczem do bujnego kwitnienia jest świadomy wybór. Znajomość grup pozwala nie tylko dopasować roślinę do stanowiska i własnych upodobań estetycznych, ale przede wszystkim zrozumieć jej fundamentalne potrzeby, zwłaszcza te dotyczące cięcia. Pamiętaj, że wybór odpowiedniej grupy to gwarancja sukcesu i najprostszy sposób, by uniknąć rozczarowań w uprawie. Nie bój się eksperymentować – łącząc odmiany wczesne z późnymi, możesz stworzyć w ogrodzie prawdziwy spektakl kwiatów, który będzie trwał od wiosny aż do pierwszych przymrozków.

Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu

