Łubiny (łac. Lupinus) to popularne rośliny ogrodowe kwitnące latem. W obrębie rodzaju Lupinus występuje prawie 200 gatunków, niektóre z nich mają znaczenie rolnicze, inne uprawiane są jako rośliny ozdobne.

Łubiny na rabatach w ogrodzie

Łubiny polecane do uprawy w ogrodach to zazwyczaj rośliny wysokie o regularnym pokroju, które stanowią istotny akcent na rabacie. Efektownie wyglądają posadzone w grupie jako tło dla roślin o niższym wzroście, szczególnie dla roślin okrywowych. Komponując rabatę z łubinami warto wziąć pod uwagę, to, że ich dolne części po wytworzeniu kwiatostanu nie są już zbyt dekoracyjne (liście żółkną i opadają). Dlatego warto pomyśleć o posadzeniu przed nimi niższych roślin, które zakryją mało efektowne dolne partie łubinów.

Uprawa łubinu w ogrodzie

Uprawa łubinu w ogrodzie jest zaskakująco prosta, co czyni go doskonałym wyborem nawet dla początkujących ogrodników. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie mu słonecznego stanowiska oraz odpowiedniej gleby – najlepiej rośnie w podłożu lekkim, przepuszczalnym i lekko kwaśnym (pH 5,5-6,5). Roślina ta nie toleruje gleb ciężkich, podmokłych oraz bogatych w wapń.

Łubiny wieloletnie (bylinowe), takie jak łubin ogrodowy czy łubin trwały, to gwiazdy rabat kwiatowych. Najczęściej sadzimy je z gotowych sadzonek wiosną lub jesienią, zachowując rozstaw 30-40 cm. Ich pielęgnacja jest minimalna. Dzięki zdolności do wiązania azotu nie wymagają nawożenia – nadmiar tego składnika może wręcz osłabić kwitnienie na rzecz wzrostu liści. Aby przedłużyć kwitnienie i zapobiec niekontrolowanemu rozsiewaniu, warto regularnie usuwać przekwitłe kwiatostany.

Łubiny jednoroczne, takie jak łubin żółty, wąskolistny czy biały, uprawia się głównie z siewu wprost do gruntu wiosną. Ich głównym celem jest często użyźnienie gleby jako tzw. nawóz zielony. Ich cykl życiowy zamyka się w jednym sezonie – po kwitnieniu zamierają, a ich zieloną masę można przekopać z ziemią. Choć ich kwiaty również są dekoracyjne, rzadziej goszczą na typowych rabatach ozdobnych.

Niezależnie od gatunku, młode rośliny potrzebują regularnego podlewania. Starsze, dobrze ukorzenione okazy są jednak dość odporne na suszę dzięki swojemu głębokiemu, palowemu systemowi korzeniowemu.

Łubin to znakomity nawóz zielony

Sekret łubinu jako "żywej fabryki nawozu" tkwi w jego korzeniach. Roślina ta, podobnie jak inne rośliny motylkowe, wchodzi w symbiozę z pożytecznymi bakteriami brodawkowymi (z rodzaju Rhizobium). Bakterie te mają unikalną zdolność wiązania azotu z powietrza – pierwiastka kluczowego dla wzrostu roślin – i przekształcania go w formę łatwo przyswajalną, którą magazynują w korzeniach. Dzięki temu łubin nie tylko sam doskonale rośnie bez dodatkowego nawożenia, ale także wzbogaca glebę dla swoich następców.

Jak wykorzystać łubin jako nawóz zielony w praktyce?

Wybierz odpowiedni gatunek - do tego celu najlepiej nadają się jednoroczne odmiany łubinu, takie jak łubin żółty, wąskolistny lub biały, które rosną szybko i tworzą dużo zielonej masy.

Wysiej nasiona - na pustej grządce lub zagonie, który chcesz przygotować pod przyszłe uprawy (np. warzyw), wysiej gęsto nasiona łubinu. Najlepszy termin to wiosna lub późne lato (po zbiorach).

Zetnij rosliny - należy to zrobić, gdy rośliny zaczną zawiązywać pąki kwiatowe lub na samym początku kwitnienia. Wtedy zawierają najwięcej cennego azotu. Nie czekaj, aż przekwitną i wydadzą nasiona, bo wtedy większość składników odżywczych zostanie zużyta.

Przekop z ziemią - ściętą zieloną masę rozdrobnij (możesz przejechać po niej kosiarką) i płytko przekop z wierzchnią warstwą gleby na głębokość około 15-20 cm.

Po kilku tygodniach mikroorganizmy glebowe rozłożą materię organiczną, uwalniając do gleby nie tylko darmowy azot, ale także inne cenne składniki, poprawiając jej strukturę i żyzność na cały następny sezon.

Gatunki łubinów do ogrodu

W ogrodach przydomowych i na działkach uprawiać można następujące gatunki: łubin, ogrodowy, łubin trwały, łubin Hartwega, łubin indyjski, łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, łubin zmienny.

Łubin ogrodowy (Lupinus hybridus)

Łubin ogrodowy to roślina wieloletnia - hybryda stworzona przez człowieka, powstała ze skrzyżowania łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus) i łubinu drzewiastego (Lupinus arboreus), dorasta do 120 cm i wyróżnia się grubymi, mięsistymi łodygami i dłoniastymi liśćmi. Jej największym atutem są jednak spektakularne, 50-centymetrowe kwiatostany, które zdobią rabaty od czerwca do lipca. W zależności od odmiany mogą być białe, żółte, czerwone, niebieskie czy fioletowe, a często także zachwycają dwubarwnymi płatkami.

Łubin trwały (Lupinus polyphyllus)

Łubin trwały to jedna z najbardziej spektakularnych bylin ogrodowych, zachwycająca strzelistymi, groniastymi kwiatostanami w niemal całej palecie barw. Roślina dorasta do 100–150 cm wysokości, ma liście złożone z kilkunastu lancetowatych listków, owłosionych pod spodem. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Fioletowoniebieskie kwiaty zebrane są w długie (do 50 cm) kłosowate grona. Gatunek tworzy liczne mieszańce o kwiatach w różnych kolorach i odcieniach. Najbardziej znane to mieszańce Russela.

Łubin Hartwega (Lupinus hartwegii)

Łubin Hartwega to gatunek jednoroczny, o grubych wzniesionych pędach i długich gęstych kwiatostanach. Dorasta do 60–80 cm wysokości. Kwitnie od lipca do września, kwiaty są lila-niebiesko-białe i lekko pachną. Może rosnąć na stanowisku słonecznym bądź półcienistym. Wysiewa się go wprost do gruntu, nie znosi przesadzania.

Łubin zmienny (Lupinus mutabilis)

Uprawiany jako roślina jednoroczna pochodząca z Andów, dorasta do 100–150 cm wysokości. Kwitnie od lipca do października. Kwiaty zmieniają kolor w miarę dojrzewania. Początkowo białe, stopniowo przebarwiają się na różowo i fioletowo, dając efekt wielobarwnego kwiatostanu. Ma dłoniaste liście złożone z 7-9 listków. Potrzebuje słonecznego stanowiska, urośnie nawet na ubogiej, piaszczystej glebie.

Łubin wąskolistny (łubin niebieski, Lupinus angustifolius)

Łubin wąskolistny to jeden z najważniejszych gatunków jednorocznych, ceniony przede wszystkim w rolnictwie i ogrodnictwie jako roślina użytkowa - jest powszechnie wykorzystywany na nawozy zielone. Dorasta do 60 cm wysokości. Jak sama nazwa wskazuje, wyróżnia się węższymi listkami niż jego ozdobni kuzyni, a jego kwiatostany, zazwyczaj w odcieniach błękitu i fioletu, są od nich skromniejsze. Kwitnie od czerwca do września. Dzięki szybkiemu wzrostowi idealnie nadaje się do wysiewu jako poplon, przygotowując stanowisko pod kolejne, bardziej wymagające uprawy.

Łubin biały (Lupinus albus)

Łubin biały to gatunek jednoroczny, często wykorzystywany na nawóz zielony. Dorasta do 1 m wysokości. Charakteryzuje się białymi (z odcieniem niebieskiego lub różowego) kwiatami i dużymi, dłoniastymi liśćmi. Ma unikalną zdolność do wzrostu na glebach o wyższym pH, nawet lekko wapiennych. Dzięki silnemu systemowi korzeniowemu świetnie poprawia strukturę podłoża.

Łubin żółty (Lupinus luteus)

Łubin żółty to jednoroczny gatunek, który wyróżnia się nie tylko intensywnie żółtymi kwiatami, ale także ich wyjątkowym, słodkim i silnym zapachem - jest często nazywany najbardziej pachnącym z łubinów i przyciąga do ogrodu mnóstwo owadów zapylających. Dorasta do 60 cm wysokości. Wytwarza kępy dłoniastych liści złożonych z odwrotnie jajowatych liści.

Jego największą zaletą jest jednak niezwykła zdolność do wzrostu na bardzo słabych, piaszczystych i kwaśnych glebach, gdzie inne rośliny sobie nie radzą. Z tego powodu jest niezastąpioną rośliną poplonową, uprawianą na nawóz zielony w celu poprawy jakości jałowego podłoża. To jeden z najbardziej wartościowych gatunków wykorzystywanych jako nawóz zielony.

