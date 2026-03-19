W swojej ojczyźnie kaktus wielkanocny (Rhipsalidopsis gaertneri syn. Hatiora gaertneri) jest niedużym epifitem i zasiedla zagłębienia w koronach drzew. Wilgoć pobiera z powietrza, a składniki odżywcze z rozkładającej się materii organicznej, zalegającej miedzy konarami. Ponieważ jego środowisko życia jest tak nietypowe, jak na kaktusy (nie zagrażają mu długo okresy suszy ani upalne słońce), nie musiał wykształcać specjalnych organów, magazynujących wodę. Z tego względu ma słabo rozwinięty system korzeniowy, a jego „liście” są płaskie i skórzaste, a nie soczyste i grube.

Jak wygląda kaktus wielkanocny?

Kaktus wielkanocny (łac. Rhipsalidopsis gaertneri, syn. Hatiora gaertneri) to roślina o bardzo szczególnej budowie. Jego pędy składają się z owalnych, lekko ząbkowanych na brzegach, zielonych, podłużnych, spłaszczonych członów, które wyrastają kaskadowo jeden za drugim. Pędy mocno się rozkrzewiają i rozkładają na boki tworząc rozetę, a człony mają rozmieszczone wzdłuż boków charakterystyczne dla kaktusów areole, zwieńczone drobnymi kępkami żółtawych cierni.

Kiedy kwitnie kaktus wielkanocny?

Wiosną (w marcu-kwietniu), na końcach szczytowych członów kaktus wielkanocnego pojawiają się duże kwiaty. Są bardzo liczne i mają postać gwiazdkowatych pomponów. Kwiaty składają się z 2-3 okółków wąskich, barwnych, ostro zakończonych płatków, lekko wywijających się na zewnątrz. W czasie kwitnienia kaktus wielkanocny (nazwany tak ze względu na termin kwitnienia) wygląda niezwykle pięknie i może być wspaniałą ozdobą każdego wnętrza w okresie świąt wielkanocnych.

Kaktus wielkanocny kwitnie wiosną, ale jeśli w ogóle ma zawiązać pąki kwiatowe, to zimą bezwzględnie musi przejść okres spoczynku w bardzo jasnym, ale chłodnym pomieszczeniu

Jak uprawiać kaktus wielkanocny?

Niestety, mimo iż kaktus wielkanocny jest bardzo atrakcyjny, ma dość wysokie wymagania uprawowe i nie należy do roślin łatwych w uprawie. Jako epifit ma słabo rozwinięty system korzeniowy, dlatego egzemplarze oferowane w handlu często bywają szczepione na korzeniach innych gatunków. Z tego względu roślina oczekuje też lekkiego, przepuszczalnego, próchniczego, lekko kwaśnego podłoża, które w sezonie wegetacyjnym powinno być stale lekko wilgotne.

Kaktus wielkanocny nie toleruje suszy ani zalewania, dlatego powinien być podlewany często, lecz umiarkowanie. Z racji swojego pochodzenia uwielbia też wilgotne powietrze, dlatego warto go systematycznie spryskiwać lub ustawić doniczkę na podstawce z wilgotnymi kulkami keramzytu. Należy mu także zapewnić lekko półcieniste stanowisko i pokojową temperaturę (20-24°C).

Kaktus wielkanocny kwitnie wiosną, ale jeśli w ogóle ma zawiązać pąki kwiatowe, zimą (od listopada do stycznia) bezwzględnie musi przejść okres spoczynku w bardzo jasnym, ale chłodnym pomieszczeniu (10-12°C). Kilku tygodni odpoczynku potrzebuje też zaraz po skończonym kwitnieniu, dlatego w tym czasie warto ograniczyć jego podlewanie i umieścić w chłodniejszym (18-20°C), półcienistym miejscu. Jeśli nie spełnimy tych warunków i będziemy trzymać roślinę przez cały rok w ciepłym mieszkaniu, ciągle podlewając i nawożąc, kwiatów raczej się nie doczekamy.

Jak rozmnażać kaktusa wielkanocnego?

W przeciwieństwie do uprawy, niezwykle łatwe jest natomiast rozmnażanie rhipsalidopsisa. Wystarczy jedynie pobrać kilkunastocentymetrowy odcinek jego pędu i umieścić w wodzie lub wilgotnym podłożu, gdzie powinien szybko się ukorzenić.

Warto wiedzieć Autor: petrovval/iropa/ Getty Images Jak odróżnić grudnika od kaktusa wielkanocnego? Czym różni się kaktus wielkanocny od grudnika? Poszukując do uprawy kaktusa wielkanocnego, możemy jednak łatwo pomylić go z dużo bardziej popularnym kaktusem bożonarodzeniowym, nazywanym grudnikiem, bo kiedy rośliny nie kwitną, są do siebie bardzo podobne - obie mają członową budowę pędów, zbliżony pokrój i wielkość, mimo to bardzo się od siebie różnią. Mają całkowicie inne kwiaty: u grudnika wydłużone, o kaskadowo wyrastających okółkach płatków, natomiast u kaktusa wielkanocnego lejkowate, „pomponiaste”, złożone z wąskich, szpiczastych płatków.

Kwitną w różnych terminach: grudnik zimą, rhipsalidopsis wiosną.

Także ich „liście” wyglądają z bliska nieco inaczej, gdyż człony grudnika są mocniej powcinane i zakończone dwoma ostrymi wyrostkami, natomiast u kaktusa wielkanocnego są lekko fryzowane i owalnie zakończone.

Rośliny mają też inne wymagania. Łatwiejszy w uprawie i mniej wymagający jest grudnik, który w przeciwieństwie do kaktusa wielkanocnego, toleruje przejściową suszę i lepiej znosi suche powietrze.

Prosta dekoracja wielkanocna z wiosennych kwiatów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

