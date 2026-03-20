Dereń świdwa (łac. Cornus sanguinea) należy do rodziny dereniowatych (Cornaceae), w której znajdziemy inne popularne ogrodowe krzewy, np. dereń biały (Cornus alba) i jego odmiany.

Jak wygląda dereń świdwa?

Dereń świdwa rośnie dość powszechnie na ternie Europy i Azji, osiągając zwykle około 4 m wysokości i 2 m szerokości. Mimo, iż dereń świdwa wydaje się być krzewem niezwracającym na siebie uwagi, ma ciekawe walory ozdobne niemal przez cały sezon. Dekoracyjne są zarówno jego pędy, liście i kwiaty, jak i owoce. Młode pędy początkowo wiosną są zielone, ale jeśli krzewy rosną w miejscach nasłonecznionych, z czasem nabierają efektownej ciemnoczerwonej barwy.

Liczne, białe kwiaty derenia świdwy, zebrane w baldachy o średnicy około 5-7 cm ukazują się wiosną i latem. Po ich przekwitnięciu powstają granatowoczarne owoce, przypominające jagody.

Dereń świdwa najbardziej malowniczo wygląda jednak jesienią, kiedy jego jajowate liście (długości do 8 cm) przebarwiają się na czerwono, a w zimie pędy pozostają nadal zaczerwienione.

i Autor: Getty Images Dereń świdwa

Uprawa i pielęgnacja derenia świdwy

Dereń świdwa jest całkowicie mrozoodporny i mało wymagający - rośnie na wszystkich rodzajach gleby oraz radzi sobie tak samo dobrze na stanowiskach suchych, jak i na lekko podmokłych. Ponadto świetnie znosi zanieczyszczenie powietrza, dlatego często sadzony jest w miastach. Może rosnąć w półcieniu, ale jego liście i pędy najlepiej wybarwiają się rosnąc w pełnym słońcu.

Planując sadzenie derenia świdwy w ogrodzie, trzeba pamiętać, że rozrasta się on za pomocą podziemnych rozłogów i może zagłuszyć inne, wolniej rosnące lub niższe rośliny w ogrodzie. Najkorzystniej jest posadzić ukorzenione okazy (zakupione w doniczkach) wczesną wiosną lub na jesień.

W pierwszym roku po posadzeniu dereń świdwa wymaga regularnego podlewania, szczególnie w czasie letniej suszy. Wiosną warto nawozić krzewy mineralnymi nawozami wieloskładnikowymi lub nawozami naturalnymi – rozłożonym obornikiem labo kompostem.

Dereń świdwa - cięcie

Najintensywniej u derenia świdwy wybarwiają się głównie, młode jednoroczne pędy, dlatego krzew wymaga regularnego cięcia. Bardzo dobrze znosi nawet silne cięcie (nisko nad ziemią) i warto to robić co 2-3 lata, ale można także tylko lekko skracać pędy, aby krzew ładnie się zagęszczał. Zabieg cięcia derenia świdwy najlepiej wykonać wczesną wiosną (nawet na przedwiośniu), a krzewy sadzone w formie żywopłotów formowanych można przycinać także pod koniec lata.

Dereń świdwa zastosowanie

W ogrodach może być sadzony jako pojedynczy akcent ozdobny (soliter), ale równie dobrze może pełnić rolę nieformowanego wyższego żywopłotu lub formowanego. Ze względu na małe wymagania i podziemne rozłogi (szybkie rozrastanie się) dereń świdwa jest także cenionym gatunkiem do umacniania i rekultywacji skarp oraz zazieleniania nieużytków i nasadzeń na terenach przemysłowych.

W ogrodzie jest niezwykle efektowny jesienią, kiedy przebarwiają się jego liście, a zimą czerwone pędy są oryginalną ozdobą (np. na tle śniegu lub roślin iglastych).

Odmiany derenia świdwy do ogrodu

Jedna z najczęściej sadzonych w ogrodach odmian derenia świdwy jest 'Midwinter Fire', która rośnie wolno i osiąga do 2 m wysokości, tworząc regularny i zaokrąglony pokrój. Młode pędy roślin rosnących w słońc są jasnoczerwone, natomiast w cieniu stają się zielonożółte albo pomarańczowe. Odmiana ta jest szczególnie efektowna zimą i tolerancyjna co do rodzaju gleby.

Popularną, karłową odmianą derenia świdwy jest 'Compressa' - wolno rosnący, zwarty i gęsty krzew, osiągający od 1 do 2 m wysokości. Oprócz pokroju ciekawe są także dekoracyjne, silnie pomarszczone (pofałdowane), ciemnozielone liście.

Efektownie - szczególnie zimą - prezentuje się także odmiana 'Winter Beauty', której pędy i liście jesienią ładnie się przebarwiają – najpierw na żółto, a później na pomarańczowo i czerwono. Po opadnięciu liści, wybarwione pędy efektownie prezentują się przez całą zimę.

Murator Ogroduje: Metamorfoza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.