Szparag (łac. Asparagus officinalis) to bylina z rodziny szparagowatych (Asparagaceae), której część użytkową (jadalną) stanowią młode pędy zwane wypustkami. Liście szparaga są przekształcone w łuski. Szparag wytwarza pierzaste zielone gałązki z kulistymi jagodami.

Szparagi białe i zielone

Rozróżniamy szparagi białe i szparagi zielone. Szparagi białe to te, które wyrosły w ziemi, a szparagi zielone (delikatniejsze) to wypustki ukazujące się ponad ziemią.

Jakie wymagania mają szparagi?

Stanowisko i podłoże dla szparagów. Szparag wymaga słonecznego stanowiska oraz żyznej, piaszczysto-gliniastej, przepuszczalnej, głęboko uprawionej i bogatej w składniki odżywcze gleby, która szybko się nagrzewa, nie jest zakwaszona (gleba musi być zasobna w wapń) i dobrze zatrzymuje wodę. Nie należy uprawiać szparagów na ziemiach ciężkich, podmokłych i zaskorupiających się.

Nawożenie szparagów. Ziemia pod uprawę szparagów powinna być dobrze nawieziona dobrze rozłożonym obornikiem, kompostem, nawozami mineralnymi oraz wapniem. Najlepiej nawożenie zastosować jesienią w roku poprzedzającym sadzenie karp szparagów.

Jak uprawiać szparagi?

Jak zacząć uprawiać szparagi? Zakładanie uprawy szparagów

Do założenia uprawy szparagów wybiera się jednoroczne, silne i zdrowe karpy, które można kupić w sklepie ogrodniczym albo wyprodukować samodzielnie z nasion wysiewanych wiosną. Po pojawieniu się siewek szparagów należy je przerwać, zostawiając rośliny w odstępach co kilkanaście centymetrów. W następnym roku po wysiewie karpy do założenia uprawy szparagów (tzw. szparagarni) są gotowe.

Kiedy najlepiej sadzić szparagi?

Miejsce do uprawy szparagów trzeba przygotować jesienią - najważniejsze jest zastosowanie obornika lub kompostu. Wiosną trzeba oczyścić grządki z chwastów. Szparagi sadzi się od końca marca do połowy kwietnia.

Jak sadzić szparagi?

Karpy szparagów sadzi się w rzędach co 150–170 cm, odległość roślin w rzędzie 40–50 cm. Karpy sadzi się na małych kopczykach, usypanych na dnie bruzd na głębokości 25–30 cm i przysypuje 5–8 cm warstwą ziemi. Szparagi zielone sadzi się w rzędach w płytkich bruzdach (10–15 cm) i przysypuje ziemią. Jesienią ścinamy suche pędy szparagów i okrywamy liśćmi.

Kiedy ścinamy szparagi? Zbiór szparagów

Zbiór szparagów można zacząć w trzecim roku uprawy. Szparagi zbiera się od wiosny do połowy lata, ścinając długimi nożami wyrastające pędy u nasady wału. Ścięte szparagi powinny mieć powyżej 20 cm długości. Zebrane szparagi są nietrwałe i najlepiej spożyć je w ciągu 1–2 dni. Po zebraniu warto je schłodzić i przechowywać w chłodnym i zacienionym pomieszczeniu.

