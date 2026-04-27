Szparag (łac. Asparagus officinalis) to bylina z rodziny szparagowatych (Asparagaceae), której część użytkową (jadalną) stanowią młode pędy zwane wypustkami. Liście szparaga są przekształcone w łuski. Szparag wytwarza pierzaste zielone gałązki z kulistymi jagodami.
Szparagi białe i zielone
Rozróżniamy szparagi białe i szparagi zielone. Szparagi białe to te, które wyrosły w ziemi, a szparagi zielone (delikatniejsze) to wypustki ukazujące się ponad ziemią.
Jakie wymagania mają szparagi?
- Stanowisko i podłoże dla szparagów. Szparag wymaga słonecznego stanowiska oraz żyznej, piaszczysto-gliniastej, przepuszczalnej, głęboko uprawionej i bogatej w składniki odżywcze gleby, która szybko się nagrzewa, nie jest zakwaszona (gleba musi być zasobna w wapń) i dobrze zatrzymuje wodę. Nie należy uprawiać szparagów na ziemiach ciężkich, podmokłych i zaskorupiających się.
- Nawożenie szparagów. Ziemia pod uprawę szparagów powinna być dobrze nawieziona dobrze rozłożonym obornikiem, kompostem, nawozami mineralnymi oraz wapniem. Najlepiej nawożenie zastosować jesienią w roku poprzedzającym sadzenie karp szparagów.
Jak zacząć uprawiać szparagi? Zakładanie uprawy szparagów
Do założenia uprawy szparagów wybiera się jednoroczne, silne i zdrowe karpy, które można kupić w sklepie ogrodniczym albo wyprodukować samodzielnie z nasion wysiewanych wiosną. Po pojawieniu się siewek szparagów należy je przerwać, zostawiając rośliny w odstępach co kilkanaście centymetrów. W następnym roku po wysiewie karpy do założenia uprawy szparagów (tzw. szparagarni) są gotowe.
Kiedy najlepiej sadzić szparagi?
Miejsce do uprawy szparagów trzeba przygotować jesienią - najważniejsze jest zastosowanie obornika lub kompostu. Wiosną trzeba oczyścić grządki z chwastów. Szparagi sadzi się od końca marca do połowy kwietnia.
Jak sadzić szparagi?
Karpy szparagów sadzi się w rzędach co 150–170 cm, odległość roślin w rzędzie 40–50 cm. Karpy sadzi się na małych kopczykach, usypanych na dnie bruzd na głębokości 25–30 cm i przysypuje 5–8 cm warstwą ziemi. Szparagi zielone sadzi się w rzędach w płytkich bruzdach (10–15 cm) i przysypuje ziemią. Jesienią ścinamy suche pędy szparagów i okrywamy liśćmi.
Kiedy ścinamy szparagi? Zbiór szparagów
Zbiór szparagów można zacząć w trzecim roku uprawy. Szparagi zbiera się od wiosny do połowy lata, ścinając długimi nożami wyrastające pędy u nasady wału. Ścięte szparagi powinny mieć powyżej 20 cm długości. Zebrane szparagi są nietrwałe i najlepiej spożyć je w ciągu 1–2 dni. Po zebraniu warto je schłodzić i przechowywać w chłodnym i zacienionym pomieszczeniu.
