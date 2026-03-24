Jak wygląda aglaonema? Odmiany aglaonemy

Największą popularnością wśród roślin doniczkowych cieszą się gatunki o dużych, dekoracyjnych liściach. Do grona tych najpiękniejszych należy aglonema zmienna (łac. Aglaonema commutatum), która zachwyca okazałymi, wydłużonymi, szerokimi, skórzastymi liśćmi, pokrytymi jasnymi, poprzecznymi pasami lub cętkami. Jej liście są zwykle zielone i ozdobione jasnymi, nieregularnymi pasami, ale u odmian mogą być też:

zielone z dużą, srebrzystobiałą plamą pośrodku i jasnymi cętkami wzdłuż boków (np. odmiana 'Silver Bay'),

zielone z intensywnymi, różowoczerwonymi cętkami oraz różowoczerwonym obrzeżem i nerwem głównym ('Crete'),

zielone z bardzo licznymi, dużymi, różowymi cętkami ('Prestige'),

a nawet wydłużone, wąskie i smukłe, z podłużną, srebrzystobiałą plamą pośrodku i zielonym obrzeżem ('White Lance').

Liście aglonemy osadzone są na długich ogonkach, wyrastających ze sztywnej, wysokiej, nierozgałęzionej i niedrewniejącej łodygi (w naturze łodyga dorasta do ponad 2 m wysokości, w uprawie jednak zwykle nie przekracza 1 m wysokości), ale początkowo tworzą tuż nad ziemią ładną kępę.

Aglaonema kwiat

Znacznie mniejszą wartość dekoracyjną mają natomiast kwiaty aglonemy, które przypominają wprawdzie kwiaty innych roślin z rodziny obrazkowatych (do których aglonema należy), ale są niepozorne, kremowo-zielone i nie całkiem rozwinięte, dlatego trudno uznać je za szczególnie atrakcyjne.

Aglaonema - warunki uprawy

Choć aglaonema pochodzi z tropikalnych lasów Azji, jej uprawa nie jest szczególnie trudna. Roślina z powodzeniem może poradzić sobie w naszych mieszkaniach, jeśli tylko zapewnimy jej odpowiednie warunki.

Stanowisko dla aglaonemy. Przede wszystkim należy przeznaczyć dla niej jasne lub półcieniste stanowisko, osłonięte przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż aglonema nie lubi silnego światła. Nie należy ustawiać jej jednak w zupełnym cieniu, gdyż wtedy jej liście stracą wyraziste barwy i zaczną karleć.

Temperatura dla aglaonemy. Z racji swego pochodzenia aglaonema jest rośliną ciepłolubną, dlatego przez cały rok oczekuje temperatury pokojowej (20-24°C), która nie może spadać poniżej 15°C.

Podłoże dla aglaonemy. Roślina potrzebuje też dobrego, żyznego, próchniczego, przepuszczalnego podłoża o lekko kwaśnym odczynie pH.

Jak dbać o aglaonemę?

Ziemia w doniczce z aglonemą nigdy nie może być ani zbyt mokra, ani zbyt sucha, dlatego roślinę trzeba podlewać systematycznie, lecz umiarkowanie. Roślinę należy podlewać dopiero wtedy, gdy podłoże dobrze przeschnie. Trzeba uważać, by roślina nie "stała w wodzie", ponieważ aglaonema jest bardzo wrażliwa na przelanie i szybko reaguje na nie żółceniem liści.

Prawdziwym wrogiem aglaonemy jest suche powietrze, które najbardziej doskwiera jej zimą. Roślina bardzo go nie lubi, co manifestuje zasuszaniem końcówek liści. Dlatego też gdy sezon grzewczy jest w pełni, o roślinę należy zadbać szczególnie troskliwie, umieszczając w jej pobliżu nawilżacz powietrza i często ją zraszając.

Czym nawozić aglaonemę?

Od wiosny do końca lata aglaonema potrzebuje systematycznego nawożenia, najlepiej specjalnymi, wieloskładnikowymi nawozami pozbawionymi wapnia i przeznaczonymi dla roślin o ozdobnych liściach. Jesienią i zimą nie przechodzi typowego spoczynku, ale jej rozwój zwalnia, dlatego należy zaprzestać nawożenia rośliny i nieco ograniczyć jej podlewanie.

Aglonema tworzy gęsty pióropusz dekoracyjnych liści

Rozmnażanie aglaonemy

Wiosną, gdy aglonema wznawia intensywną wegetację, można ją przesadzić, rozmnożyć lub przyciąć. Młode rośliny początkowo przesadza się co roku, starze natomiast co 2-3 lata. Przy okazji przesadzania można rozmnożyć roślinę przez podział rozrośniętych egzemplarzy, a także przez pobranie z nich sadzonek korzeniowych (odrosty) lub sadzonek tworzących się na pędzie głównym (ukorzenia się je w wilgotnym podłożu torfowym, ale trwa to dość długo).

Zbyt wybujałe rośliny można też wiosną przyciąć, wykorzystując ścięty wierzchołek jako sadzonkę. Ścięta roślina początkowo nie prezentuje się szczególnie dobrze, ale w krótkim czasie powinna zacząć wytwarzać na łodydze przyrosty boczne, zyskując bardzo ciekawy wygląd.

uwaga! Czy aglaonema jest trująca? Podczas zabiegów pielęgnacyjnych należy zachować dużą ostrożność i wszystkie czynności wykonywać w rękawiczkach, gdyż roślina posiada w tkankach silnie trujący sok, który może powodować podrażnienia skóry, uczulenia lub nawet poparzenia. Brudną dłonią nie wolno też dotykać ust ani oczu, gdyż błony śluzowe są jeszcze bardziej wrażliwe na toksyny niż skóra. Ze względu na właściwości trujące, lepiej też nie uprawiać rośliny w mieszkaniach, w których bawią się dzieci lub mieszkają domowe zwierzęta.

Szkodniki i choroby atakujące aglonemę

Aglaonemy to z natury rośliny dość zdrowe i niezbyt podatne na ataki szkodników, jednak niewłaściwa pielęgnacja może prowadzić do pojawiania się u nich objawów choroby grzybowej (np. plamistość liści), choroby fizjologicznej (gnicie korzeni od nadmiernej wilgotności podłoża lub zasychanie końcówek liści od suchego powietrza) lub szkodników, takich jak np. przędziorki (zbyt suche powietrze).

Jeśli jednak roślina jest prawidłowo pielęgnowana, może być wspaniałą ozdobą mieszkania. Początkowo ma kępiasty pokrój i najlepiej prezentuje się jako soliter, kiedy jednak jej łodyga zaczyna przyrastać w górę, ogałacając się od dołu z liści, możemy dosadzić do niej inne rośliny, które będą pełnić rolę roślin okrywowych (np. fikus pnący). Aglaonema zmienna to również idealna roślina do uprawy hydroponicznej.

Aglonema

