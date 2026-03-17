Zmęczeni zimą i ponurym krajobrazem, z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych oznak wiosny. Kiedy drzewa i krzewy w ogrodzie zaczynają się zielenić, szybko zapominamy o smutnym widoku za oknem. Z tego powodu w ogrodzie warto posadzić rośliny, których liście pojawiają się pędach już bardzo wczesną wiosną.

Drzewa i krzewy, które wypuszczają liście w marcu

Wśród drzew i krzewów, na których najwcześniej pojawiają się liście po zimie, jedno z pierwszych miejsc zajmuje tawlina jarzębolistna, której młode pączki liściowe pękają już w marcu. Niestety, roślina ta jest dość ekspansywna, o czym należy pamiętać, planując jej uprawę w ogrodzie.

Drzewa i krzewy, u których liście pojawiają się w kwietniu

Na początku kwietnia młode liście można dostrzec także na pędach ligustru pospolitego. Nie mają one jednak tak soczystej barwy, jak rozwijające się krótko po nich liście brzozy, a w szczególności brzozy szerokolistnej i brzozy brodawkowatej, których młode liście mają piękny, żywo zielony kolor i pojawiają się na pędach już w pierwszych tygodniach kwietnia.

Bardzo wcześnie, bo w połowie kwietnia, swoje liście rozwija również kasztanowiec zwyczajny (biały) i modrzew europejski, a niedługo po nich także pęcherznica kalinolistna, czeremcha zwyczajna i porzeczka alpejska.

Druga połowa kwietnia to natomiast czas rozwoju liści między innymi u wierzby (m.in. wierzba Iwa), derenia świdwy, lilaków pospolitych, miłorzębu dwuklapowego, leszczyny pospolitej i jarzębu pospolitego.

W kwietniu młode liście pojawiają się także na migdałkach (po przekwitnieniu kwiatów), jednak w zależności od rejonu kraju, mogą rozwinąć się w połowie lub pod koniec miesiąca, a czasami nawet dopiero w maju, kiedy bujny rozwój liści następuje już u większości gatunków drzew i krzewów.

i Autor: Oleg Marchak/ Getty Images W połowie kwietnia, swoje liście rozwija również kasztanowiec zwyczajny (biały)

Wiosenne liście w domu

Zanim jednak młode liście pojawią się na drzewach, już na przedwiośniu możemy cieszyć się nimi we własnym domu. Jeśli odpowiednio wcześnie zetniemy pędy brzozy, wiśni, leszczyny, wierzby lub porzeczki alpejskiej, po wstawieniu do wody rozwiną liście, zanim na zewnątrz zaczną się zielenić pierwsze drzewa.

i Autor: Getty Images Pędy wstawione do wazonu wypuściły liście i kwiaty - wiosennie!

