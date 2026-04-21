Na świecie uprawianych jest kilkadziesiąt gatunków lilii o różnorodnych barwach i budowie. Z tego względu lilie podzielono na kilka grup, a wśród nich do najczęściej uprawianych należą:

mieszańce azjatyckie – liczna i najbardziej popularna grupa odmian ogrodowych o atrakcyjnych i zróżnicowanych barwach kwiatów, okres kwitnienia: od czerwca do sierpnia,

mieszańce trąbkowe – odmiany o charakterystycznych, dużych i pachnących kwiatach,

mieszańce orientalne – uważane za najbardziej efektowne i dekoracyjne; są wrażliwe na niskie temperatury.

Sadzenie lilii - jakie stanowisko i podłoże?

Stanowisko dla lilii

Lilie lubią miejsce słoneczne, ciepłe i osłonięte od silnego wiatru, ale bardzo dobrze czują się także na stanowiskach półcienistych, gdzie dociera do nich rozproszone światło.

Podłoże dla lilii

Lilie najlepiej będą rosły w żyznym i próchnicznym podłożu, o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5-6,5). Trzeba także pamiętać, że do uprawy lilii konieczna jest przepuszczalna gleba, ponieważ nie tolerują one nadmiaru wilgoci i zastoisk wody. Z tego względu, na glebach cięższych lub w miejscach gdzie może gromadzić się woda, warto posadzić cebulki lilii na podwyższeniu lub usypanych kopczykach, aby po ulewnych deszczach nadmiar wody był regularnie odprowadzany.

Aby lilie dobrze się przyjęły, warto starannie wybrać cebulki przed posadzeniem

Jak wybierać cebulki lilii do sadzenia?

Aby lilie po posadzeniu jak najlepiej się przyjęły, a później ładnie zakwitły, warto starannie wybrać cebulki przed posadzeniem. Trzeba zwrócić uwagę, by cebulki nie były uszkodzone, miękkie lub z oznakami chorób (ciemne plamy, zagłębienia itp.).

Przed posadzeniem cebulek lilii trzeba oczyścić podłoże, czyli przede wszystkim usunąć chwasty i rozluźnić (spulchnić) podłoże. W przypadku bardzo luźnej, piaszczystej gleby, lepiej posadzić cebulki nieco głębiej.

Kiedy sadzić lilie? Wiosną czy jesienią?

Gatunki, a nawet poszczególne odmiany lilii różnią się terminem kwitnienia, co z kolei determinuje termin sadzenia cebulek lilii do gruntu. Zazwyczaj stosuje się dwa terminy sadzenia cebul lilii: wiosenny i jesienny.

wiosenny (od połowy kwietnia do początku maja) jest polecany szczególnie w przypadku odmian późno kwitnących latem;

jesienny - najczęściej stosowany termin sadzenia cebul większości gatunków lilii - wczesna jesień (od września do drugiej dekady października).

Wyjątkiem jest lilia biała, którą zaleca się sadzić pod koniec lata – już na przełomie sierpnia i września.

Lilie posadzone jesienią warto okryć na zimę np. torfem, stroiszem lub dodatkowo (w czasie mrozów) słomą lub liśćmi.

Jak głęboko sadzimy cebule lilii?

Bardzo ważna jest głębokość sadzenia cebul lilii i zazwyczaj powinna ona być równa 2-3-krotności jej wysokości (cebulkę lilii białej sadzimy płycej - na głębokość do 5 cm). Innym stosowanym sposobem określenia głębokości sadzenia cebulek lilii jest odniesienie się do ich obwodu - głębokość sadzenia powinna równać się obwodowi cebulki.

Jaki jest najlepszy sposób sadzenia lilii?

Cebule lilii sadzimy do wcześniej wykopanego dołka (o głębokości 20-30 cm), a na dno którego wsypujemy co najmniej kilkucentymetrową warstwę materiału drenującego (np. grubego żwiru). Następnie wypełniamy dołek odpowiednim podłożem (np. mieszanką piasku, ziemi ogrodowej i przerobionego kompostu w proporcjach 1:1:1) i dopiero sadzimy cebulki. Gdy sadzimy większą ilość cebulek, warto zachować rozsądną rozstawę miedzy nimi, np. 15-20 cm. Po posadzeniu zawsze podlewamy posadzone rośliny.

i Autor: Getty Images Głębokość sadzenia cebul lilii zależy od wielkości cebuli i powinna być równa 2-3-krotności jej wysokości

Czy trzeba wykopywać cebulki lilii?

Zazwyczaj cebulki lilii pozostają w gruncie przez kilka lat i nie są wykopywane po przekwitnięciu kwiatów. Gdy po kilku sezonach rośliny zaczną coraz słabiej kwitnąć, należy przesadzić cebulki na nowe miejsce, albo całkowicie je wymienić na nowe.

