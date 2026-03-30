W kwietniu rośliny rozpoczynają nowy sezon. Powoli w ogrodzie zaczyna być kolorowo. Kwitną już liczne rośliny cebulowe, inne budzą się z zimowego spoczynku. Wszystkie jednak czekają, aby się nimi zająć - nawieźć, przyciąć, przesadzić, rozłożyć ściółkę. Przygotowaliśmy kalendarz ogrodnika na kwiecień: sprawdź jakie prace ogrodowe trzeba wykonać w tym miesiącu.

Kwietniowe porządki po zimie

W kwietniu zdejmujemy z bylin zimowe okrycia (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej), wygrabiamy wszystkie resztki, glebę spulchniamy i nawozimy. To czas na rozmnażanie przez podział bylin kwitnących późnym latem i jesienią. Kępę bylin po wykopaniu dzielimy rozcinając łopatą, rozdzielając widłami amerykańskimi lub rozrywając rękami.

Możemy już wysadzić rozsadę roślin, które znoszą niewielkie przymrozki:

z roślin jednorocznych: lewkonie i lwie paszcze,

z roślin dwuletnich: niezapominajki, bratki, stokrotki, złocień marunę (wrotycz marunę).

W oczyszczoną z chwastów i wzbogaconą nawozami glebę można już na początku kwietnia wysadzać drobne cebulki mieczyków (duże najlepiej sadzić dopiero na przełomie kwietnia i maja).

W kwietniu w ogrodzie pielęgnujemy róże i inne krzewy

W kwietniu usuwamy zimowe okrycie krzewów. Najlepiej robić to etapami w dni pochmurne, w pierwszym rzędzie odsłaniając pędy, a po kilku dniach rozgarniając usypane jesienią w nasady krzewów kopczyki ziemi. Usuwamy pędy najstarsze, suche i słabe, uszkodzone przez mrozy i choroby. Około dwa tygodnie po odsłonięciu róż możemy przeprowadzić wiosenne cięcie róż.

Różom miniaturowym – skracamy pędy o połowę, różom pnącym – pozostawiamy najwyżej 6 najsilniejszych pędów, które możemy nieco skrócić, różom piennym – pozostawiamy pędy długości około 20 cm, różom wielo- i wielkokwiatowym – skracamy pędy słabsze (nad 5-6 pąkiem), a silniejsze pozostawiamy nieco dłuższe.

Po zakończeniu cięcia dobrze jest zasilić róże specjalnym nawozem do róż lub kompostem oraz opryskać krzewy preparatem miedziowym. W kwietniu w ogrodzie można także sadzić nowe egzemplarze, pamiętając o silnym cięciu świeżo posadzonych krzewów.

Kwitnące wczesną wiosną forsycje, porzeczki alpejskie i wierzby szczepione na pniu przycinamy po przekwitnięciu. Forsycjom skracamy te pędy, które kwitły, o połowę, a wierzbom wszystkie pędy, pozostawiając tylko 2-5 cm. Krzewy liściaste posadzone jako żywopłot formowany przycinamy po posadzeniu (im słabiej rozgałęzione, tym niżej tniemy – nawet 10 cm nad ziemią). W kwietniu możemy jeszcze ciąć żywopłoty starsze, pod warunkiem, że nie zagnieździły się w nich ptaki.

Rośliny cebulowe i bulwiaste w kwietniu

Te rośliny cebulowe i bulwiaste, które nie zimowały w gruncie (mieczyki, accidantera dwubarwna, babiana, błonczatka czyli ismena, galtonia, kroksomia ogrodowa, tygrysówka pawia, zawilec wieńcowaty), sadzimy do ogrodu od połowy kwietnia.

Kwitnące wczesną wiosną rośliny cebulowe – szafrany, tulipany botaniczne, wczesne odmiany narcyzów i hiacyntów – ogławiamy, usuwając pozostałość kwiatostanu. Koniecznie pozostawiamy łodygę i liście, aby procesy życiowe rośliny nie zostały zahamowane (dzięki temu cebule będą nadal rosły).

Rośliny jednoroczne w kwietniu

Wysiane w poprzednich miesiącach rośliny jednoroczne pikujemy. Możemy też uszczykiwać - nad 3.–4. parą listków) - heliotrop, szałwię, werbenę, żeniszek (aby rośliny się rozkrzewiły). Pod koniec kwietnia hartujemy sadzonki przed wysadzeniem do gruntu. W tym celu przez około tydzień – codziennie coraz dłużej – wystawiamy rośliny na świeże powietrze (na przykład na parapet otwartego okna, na balkon lub do ogrodu). Jeżeli nie jest zbyt chłodno, możemy wysiewać do gruntu nasiona roślin jednorocznych: dimorfoteki, eszolcji, godecji, groszku pachnącego, nagietka, nasturcji, powoju trójbarwnego, rezedy, słonecznika, smagliczki, wilca. Jeśli dysponujemy zimnym inspektem.

Byliny w kwietniu

Dzielimy i przesadzamy na nowe miejsca byliny kwitnące latem i jesienią, takie jak floksy, funkie, rojniki, rozchodniki. Nie zapominamy o podlewaniu świeżo posadzonych roślin (szczególnie, gdy dni są ciepłe). Ciepłolubne rośliny świeżo posadzone w ogrodzie w razie zapowiadanych przymrozków przykrywamy na noc agrowłókniną lub folią, aby je zabezpieczyć. W dzień okrycie zdejmujemy.

Rozmnażanie hosty przez podział kęp

Nawożenie roślin w ogrodzie w kwietniu

Kwiecień w ogrodzie to czas wiosennego nawożenia roślin. W miejscach, gdzie zamierzamy w przyszłości posadzić rośliny ozdobne lub użytkowe, warto wysiać nawozy zielone. W kwietniu mogą to być: bobik, facelia, łubin, koniczyna perska i aleksandryjska, szpinak, owies, wyka siewna, słonecznik. Po kilku tygodniach, zanim zakwitną, należy je skosić i zieloną masę (najlepiej kiedy już zwiędnie) przekopać (wymieszać lekko z wierzchnią warstwą gleby). Nawozy zielone ozime, które zostały wysiane późnym latem i jesienią zeszłego roku, należy ściąć i przekopać.

Ogród w kwietniu: czyszczenie stawu

Jeśli mamy oczko wodne lub staw to w kwietniu, pod warunkiem że pogoda dopisuje, trzeba przygotować je do sezonu. Jakie prace wykonujemy w kwietniu? Wyłączone na okres zimowy pompy i filtry biologiczne oczyszczamy przed ich uruchomieniem. Aby mikroorganizmy jak najszybciej osiągnęły aktywność, warto uzupełnić kulturę bakteryjną w złożu filtracyjnym. W filtrze, który nie był wyłączony, stopniowo zwiększamy przepływ wody. Jeżeli nie jest zbyt zimno, możemy rozmnażać i przesadzać rośliny strefy przybrzeżnej.

Jeżeli temperatura powietrza ustabilizuje się na poziomie około 10°C możemy przenieść do stawu rośliny wodne, które zimowały w pomieszczeniach. Gdy temperatura wody osiągnie 10°C rozpoczynamy karmienie ryb, na początek niewielkimi porcjami pokarmu. Można też wpuścić nowy narybek. W kwietniu sadzimy nowe rośliny w oczku wodnym, a jeśli stare za bardzo się rozrosły, ograniczamy rozmiar kęp.

Pielęgnacja trawnika w kwietniu

Kwiecień w ogrodzie to także czas, by zająć się trawnikiem. Porządkujemy trawnik oczyszczając powierzchnię murawy z ubiegłorocznych liści, suchej trawy i innych zanieczyszczeń, oczywiście jeśli nie zrobiliśmy tego w marcu. Pielęgnacja trawnika na wiosnę to także usuwanie chwastów ręcznie lub selektywnym środkiem chwastobójczym, który nie niszczy traw.

Na obeschniętym trawniku wykonujemy wertykulację, aby ułatwić dostęp powietrza i wody do podłoża. Wertykulacja trawnika jest bardzo ważna. Zagrabiamy prostopadle lub skośnie do nacięć wertykulacji i jeśli gleba jest zbyt zwarta, rozsypujemy cienką warstwę piasku.

Wyrównujemy garby, kretowiska i wypełniamy zagłębienia. Siejemy mieszankę traw tam, gdzie murawa zmarniała i widać ziemię. Kiedy wegetacja już ruszy na dobre i trawa zacznie rosnąć, przeprowadzamy pierwsze koszenie trawy. Wykonujemy je, gdy źdźbła osiągną ok. 10 cm wysokości. Po tym zabiegu możemy przeprowadzić pierwsze nawożenie trawnika. W tym celu wykorzystujemy specjalistyczne nawozy do trawników. Kwiecień to także dobry czas na zakładanie trawników.

Po wertykulacji trawni często wygląda jakby został zniszczony

W kwietniu w ogrodzie - sadzenie, rozmnażanie i cięcie drzew i krzewów

Na początku kwietnia kończymy sadzenie drzew i krzewów z odkrytymi korzeniami. Wykopujemy dół na tyle duży, aby można było swobodnie umieścić w nim korzenie rośliny, na dno usypujemy kopczyk ziemi (tej wydobytej z dołu podczas kopania lub – jeśli nie była żyzna – kompostu bądź ziemi próchnicznej). Korzenie skracamy przed umieszczeniem w dole (zranione bądź złamane odcinamy powyżej uszkodzenia) i rozkładamy na kopczyku ziemi na dnie dołu. Ważne, aby roślina po zasypaniu i udeptaniu ziemi rosła na takiej głębokości, jak poprzednio w szkółce. Formujemy w ziemi wgłębienie i obficie podlewamy posadzoną roślinę. Przycinamy pędy korony: przewodnik skracamy o połowę, pędy boczne o 1/3 długości. Po 2–3 tygodniach, gdy rośliny wypuszczą nowe korzenie, nawozimy (kompostem, nawozami o przedłużonym działaniu lub nawozami wieloskładnikowymi).

Drzewa i krzewy zakupione z bryłą ziemi lub w pojemnikach możemy sadzić w ogrodzie przez cały sezon wegetacyjny, ale należy zadbać, aby bryła korzeniowa nie uległa rozkruszeniu, a po posadzeniu rośliny obficie podlać. Aby zmniejszyć parowanie i utratę wilgoci, drzewom i krzewom liściastym przycinamy pędy (nie więcej niż o 2/3), a iglaste okrywamy matą lub siatką cieniującą. Jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, zdejmujemy zimowe okrycia z zimozielonych krzewów.

Jeśli chcemy rozmnożyć krzewy przez odkłady, w kwietniu należy przygiąć gałęzie do ziemi i przysypać ziemią. Przez lato roślina wytworzy w miejscu przysypania korzenie i jesienią będzie można odciąć ukorzeniony pęd. W ten sposób otrzymujemy nową roślinę, którą możemy przesadzić w inne miejsce.

Jeżeli nie przeprowadziliśmy do tej pory cięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów owocowych (usunięcie martwych i chorych pędów oraz prześwietlenie korony), początek kwietnia to ostatnia chwila na te zabiegi. Zabezpieczmy też, najlepiej od razu, miejsca cięcia drzew i krzewów. To przyspieszy gojenie się ran i uniemożliwi inwazję chorób. Nadają się do tego maści ogrodnicze.

Gliniste podłoże nie jest odpowiednie dla drzew owocowych

Jakie rośliny kwitną w kwietniu w ogrodzie?

Stare powiedzenie mówi: „kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”, więc w miesiącu tym kwitną jeszcze rośliny przypominające zimę i te zwiastujące wiosnę. Znajdziemy zatem: krokusy, narcyzy, pierwiosnki, puszkinie, hiacynty, cebulice, szachownice, sasanki, bergenie, fiołki wonne, stokrotki, bratki, ale też tulipany, omieg i miodunki. Jeszcze złocą się pędy forsycji, ale w drugiej połowie miesiąca pojawiają się kwiaty magnolii, pigwowca, złotlinu, mahonii pospolitej, barwinka, tawuły brzozolistnej i szarej oraz porzeczki krwistej. W tym czasie zaczynają też kwitnąć pierwsze krzewy i drzewa owocowe oraz jabłonie ozdobne i śliwy wiśniowe. Dominującym zapachem kwietnia jest zapach fiołków, niewielkich roślinek z przecudnymi, wonnymi kwiatami, symbolizującymi miłość i pokorę.

