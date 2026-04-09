Borówka amerykańska może dawać zdrowy, obfity plon także w warunkach przydomowego ogrodu. Nawożenie jest jednym z najważniejszych zabiegów, które to umożliwiają. Na efektywność wiosennego nawożenia borówki amerykańskiej wpływa nie tylko zawartość makro- i mikroelementy w danym produkcie, ale także stanowisko i rodzaj gleby. Spełnienie głównych wymagań świetlnych i glebowych to klucz do sukcesu, także w aspekcie zwiększenia wydajności dokarmiania.

Kiedy nawożenie borówki jest skuteczne?

Borówki amerykańskie powinno się sadzić w miejscach słonecznych i ciepłych. Roślina wymaga gleby próchniczej, przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej i kwaśnej (pH od 3,5 do 5,0). Ostatni czynnik bezpośrednio wpływa na pobieranie składników pokarmowych. Załóżmy, że wszystkie powyższe warunki zostały spełnione. I co dalej?

Do nawożenia borówki amerykanskiej wykorzystuje się nawozy, które nie powodują odkwaszania gleby

Jaki nawóz pod borówkę amerykańską na wiosnę?

Wiosną borówkom aplikuje się (podobnie jak większości roślin) nawozy azotowe. Pierwszą dawkę zaleca się podać w marcu, a kolejne po kwitnieniu, na początku czerwca i pod koniec tego miesiąca. Wiosna to okres silnego przyrostu krzewów, a azot (N) przyśpiesza wzrost (i bierze udział w wielu innych procesach fizjologicznych). Dawki nawozów zależą od ich składu (trzeba sugerować się instrukcjami opracowanymi przez producentów).

Z reguły w okresie wiosennym stosuje się nawożenie doglebowe, wysypując nawozy pod krzewy w obrębie strefy korzeni. Nawożenie dolistne jest szczególnie polecane, gdy na roślinach rozpozna się oznaki niedoboru konkretnego pierwiastka. W profesjonalnych uprawach nawożenie poprzedzone jest analizą gleby. W warunkach przydomowego ogrodu zwykle po prostu stosuje się uśrednione dawki.

Do wiosennego nawożenia borówki amerykańskiej wykorzystuje się nawozy, które nie powodują odkwaszania gleby. Szczególnie cenione są te, które pozwalają utrzymać prawidłowy odczyn lub wpływają zakwaszająco. Azot z reguły dostarcza się w postaci siarczanu amonu, saletry amonowej lub mocznika. Siarczan stosuje się przedsiewnie, saletrę przedsiewnie i pogłównie, a mocznik przedsiewnie, pogłównie oraz dolistnie.

W sprzedaży nie brakuje specjalistycznych nawozów wieloskładnikowych dla borówek. Przy wyborze zwraca się uwagę, aby zawartość azotu była dużo wyższa od innych makroelementów. Dodatkowo można zastosować nawóz cynkowy, który m.in. poprawia przyswajalność azotu.

Jak nawozić borówkę amerykańską na wiosnę?

Nawozy aplikuje się w czasie bezdeszczowej pogody. Należy uważać, aby nie przylepiły się do liści lub innych części. Najczęściej sypie się je ręcznie. Dobrą praktyką jest wymieszanie granulek z wierzchnią warstwą podłoża. Po wykonaniu nawożenia krzewy zaleca się podlać.

Minimalne zalecenia to 3-5 kg azotu na hektar. W przeliczeniu na 1m2 wychodzi 3-5 g. Z reguły jednak stosuje się nawet dwukrotnie większe dawki, zwłaszcza w uprawach profesjonalnych. Na potrzeby „domowe” te pierwsze powinny wystarczyć (zakładając, że borówka jest uprawiana w żyznym podłożu).

Dlaczego borówkę powinno się nawozić ostrożnie, ale systematycznie?

Borówka amerykańska to specyficzna roślina. Teoretycznie nie ma dużych wymagań pokarmowych, ale jednocześnie słabo pobiera składniki pokarmowe. Tworzy płytki system korzeniowy, korzenie zaś pozbawione są włośników. Ich funkcje pełnią bardzo liczne, cienkie i delikatne korzenie właściwe. Dlatego słabiej pobiera składniki pokarmowe, w rezultacie część jest wymywana poza obręb korzeni. Problemowi można zaradzić stosując małe dawki nawozów, ale „na raty”.

Błędy w wiosennym nawożeniu borówki amerykańskiej – czego nie robić?

Podstawowe błędy w wiosennym nawożeniu borówki amerykańskiej to zbyt wczesne lub zbyt późne podanie nawozu. Ponadto do częstych zaniedbań należy przenawożenie (za duże dawki). Skutkuje to nadmiernym przyrostem pędów, co negatywnie wpływa na owocowanie, a także mrozoodporność. Pędy są wiotkie i zbyt późno drewnieją.

Ponadto nadmiar nawozów azotowych może wydatnie przyczynić się do zwiększenia zasolenia podłoża. Niedobór azotu (brak regularnego nawożenia, zbyt małe dawki) również jest dla rośliny niekorzystny. Objawia się spowolnionym wzrostem i obniżeniem plonu. Na starszych liściach mogą występować chlorozy. Z kolei młode przyrosty często czerwienieją. Jednocześnie stosując nawozy trzeba pamiętać, że w warunkach niskiego odczynu gleby problemem jest pobieranie fosforu (jest trudno dostępny dla roślin).

