Znaczenie spulchniania gleby

Przede wszystkim dzięki spulchnianiu gleby rozluźniamy jej strukturę, co jest niezwykle ważne. Luźniejsza struktura jest korzystna dla korzeni roślin, które dzięki temu mają więcej przestrzeni do rozwoju, a co za tym idzie - lepiej przyswajają składniki pokarmowe. Dobra struktura gleby to wiele pożytków w uprawie. Tak zwana gleba strukturalna, to podłoże bogate w drobne części mechaniczne, połączone (zlepione) ze sobą i tworzące skupienia zwane agregatami glebowymi. Mają one różną wielkość, a najkorzystniejsza z punktu widzenia uprawowego jest frakcja o średnicy 2–4 mm. Gleba charakteryzująca się dobrą strukturą sprzyja gromadzeniu wody opadowej, zapobiega wymywaniu składników pokarmowych do wód gruntowych, a także umożliwia właściwe napowietrzenie gleby. Właśnie dlatego, bardzo często zaleca się rozluźnianie gliniastych, ciężkich i nieprzepuszczalnych gleb i zmieszanie ich z piaskiem – chodzi o lepsze napowietrzenie podłoża i zwiększenie przepuszczalności,

Spulchnianie gleby należy przeprowadzać corocznie, najlepiej wiosną lub jesienią. W trakcie tego zabiegu możemy jednocześnie nawozić glebę - zasilić ją kompostem, nawozem zielonym, obornikiem lub odpowiednim granulowanym nawozem mineralnym.

Jak i czym spulchniać glebę?

W niedużych ogrodach lub na małych działkach (do 500 m²), spulchnianie możemy przeprowadzić ręcznie, czyli po prostu przekopać części działki, gdzie chcemy założyć np. rabaty lub warzywnik. Do tego celu zwykle najlepiej posłużą podstawowe narzędzia ogrodnicze – szpadel, łopata lub widły amerykańskie (o szerokich zębach).

Ten tradycyjny sposób spulchniania podłoża zajmuje oczywiście wiele czasu i wymaga wysiłku, ale z pewnością jest potrzebny i pożyteczny. Warto tylko pamiętać, aby nie przekopywać podłoża zbyt głęboko. Na przykład podczas przekopywania ciężkiej, gliniastej gleby, wystarczy rozluźnić ją do głębokości około 20 cm (najlepsze warunki do rozwoju korzeni), mieszając z warstwą piasku, mielonej kory lub kompostu.Na większych powierzchniach, w dużych ogrodach, gdy ręczne spulchnianie nie jest możliwe, warto sięgnąć po specjalistyczne maszyny przeznaczone właśnie do spulchnia podłoża. Do tego typu maszyn zaliczamy przede wszystkim:

Kultywatory (aeratory) – wyposażone zwykle w silnik spalinowy (ale można wybrać też urządzenia elektryczne). Zęby lub noże maszyny nie obracają się (jak u glebogryzarek), a tylko zagłębiają się w glebie, spulchniając ją, napowietrzając i polepszając jej strukturę.

Glebogryzarki – spalinowe, jedno- lub dwukołowe maszyny wykorzystywane zwykle do ogólnego spulchniania, odchwaszczania i napowietrzania podłoża w uprawie roślin (także przed założeniem trawnika w ogrodach). Części robocze maszyny (noże, zęby) osadzone na wale, obracają się w szybkim tempie, wzruszają ziemię i bardzo dokładnie ją rozdrabniają (bez pozostawiania większych grudek).

Podstawowym ułatwieniem pracy w przypadku powyższych maszyn są koła, a także regulowana kierownica (zarówno w pionie, jak i w poziomie). Ponadto, obecnie niektóre modele glebogryzarek lub kultywatorów mogą dodatkowo rozprowadzać kompost i torf, co jest niezwykłą zaletą w czasie przygotowywania gleby do uprawy roślin. Obecnie w sprzedaży znajdziemy bogaty wybór takich maszyn, przystosowanych do różnych upodobań i gustów użytkowników ogrodów.

Można także kupić aerator lub mały spulchniacz z rączką, który jest wyposażony w kolce. Ich zadaniem jest naruszanie podłoża na dość dużej powierzchni bez większego wysiłku. W ogrodach ekologicznych proces spulchniania gleby polega na delikatny naruszeniu wierzchniej warstwy. Wykorzystuje się do tego widły amerykańskie. To narzędzie do spulchniania gleby wykorzystuje się po prostu do wbicia zębów w podłoże i poruszania nimi w obie strony. Ręczne narzędzia ogrodnicze nie są szczególnie drogie – cena sięga maksymalnie kilkudziesięciu złotych.

Zobacz galerię zdjęć: Spulchnianie gleby

8

