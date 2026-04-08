W przypadku, gdy nie mamy zbyt wiele czasu na prace w ogrodzie lub po prostu wolimy sobie jak najbardziej uprościć wysiew, świetnym rozwiązaniem będą nasiona na taśmie. Ten produkt ułatwi wysiew nasion zapewniając odpowiednie odległości między roślinami.

Jak wyglądają nasiona na taśmie?

Od kilku lat można spotkać w sklepach i centrach ogrodniczych taśmy nasienne. Ten innowacyjny produkt ułatwia uprawę w ogrodzie warzyw, ziół czy kwiatów. Wspomniana taśma to po prostu wąski, zwykle kilkumetrowy pasek z celulozy (naturalnego materiału łatwo rozkładającego się w glebie), na którym znajdują się dobrej jakości nasiona w równych odstępach (zależnych od gatunku rośliny). Oferowane w sklepach ogrodniczych taśmy mogą różnić się od siebie długością, a więc i liczbą nasion.

Innym typem takiego sposobu wysiewu nasion są także dostępne w sprzedaży krążki z nasionami, które najlepiej przydają się do wysiewu w doniczkach.

Jak się wysiewa nasiona na taśmie?

Gdy zakupimy nasiona na taśmie, wystarczy wyznaczyć rowki (głębokości około 1 cm) w przygotowanym wcześniej podłożu na grządce, a następnie ułożyć w nich taśmę i przysypać ją glebą. Ważne jest podlanie nasion bezpośrednio po umieszczeniu w glebie i regularne zraszanie gleby, by w kolejnych tygodniach była ona stale wilgotna. Wilgoć w glebie jest potrzebna do wschodów, ale także do rozłożenia się celulozowej taśmy w glebie.

Zalety nasion na taśmie - dlaczego warto je stosować?

Przede wszystkim zastosowanie nasion na taśmie to wygoda (mniej pracy) oraz oszczędność czasu, czyli świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają go zbyt wiele lub są początkującymi ogrodnikami. Umieszczenie nasion w odpowiednich odstępach, to największa zaleta tego rozwiązania, ponieważ bardzo ułatwia sam proces wysiewu i późniejszej pielęgnacji wschodzących nasion. Nie trzeba odmierzać odstępów oraz stosować tzw. przerywki, czyli usuwanie nadmiernie zagęszczonych młodych siewek.

Zastosowanie właściwych dla danego gatunku odstępów między roślinami zapewnia to, że młode siewki będą się rozwijać prawidłowo i równomiernie - nie będą się stykać, konkurować ze sobą, ani przeszkadzać sobie wzajemnie. Ponadto, dzięki zastosowaniu taśmy z nasionami, możemy mieć większą pewność, że nasiona wzejdą równo i w tych miejscach, gdzie została położona taśma.

Innowacją jest także to, że na taśmie mogą być umieszczane nasiona kilku odmian roślin lubiących swoje sąsiedztwo (np. warzyw), co także jest zaletą, ponieważ zmniejsza nakłady na pielęgnację i ochronę roślin, np. przed szkodnikami.

Nasiona na taśmie są jednak droższe niż tradycyjne nasiona pakowane w torebki (w postaci sypkiej). Warto pamiętać, że nie wszystkie gatunki nasion można wysiewać za pomocą taśmy - warzywa uprawiane z tzw. rozsady (takie jak pomidory, kapusta, brokuły) lepiej wysiewać tradycyjnie.

Taśma nasienna umożliwia umieszczenie nasion w podłożu w równych odległościach

Jakie nasiona nadają się na taśmę nasienną?

W sprzedaży spotkać można taśmy nasienne z nasionami warzyw, ziół, a także różnych gatunków kwitnących, np. mieszanki kwiatowe przeznaczone dla konkretnych stanowisk.

W przypadku warzyw, najczęściej oferowane są taśmy z nasionami odmian buraka ćwikłowego, cebuli, sałaty masłowej, ogórka, marchwi, rzodkiewki, pietruszki korzeniowej oraz różnych kompozycji warzyw (tzw. mix), np. marchew lub pietruszka z rzodkiewką lub zestawy warzywno-ziołowe, np. bazylia z pietruszką naciową itp.

Zwykle w sprzedaży dostępne są taśmy nasienne długości 6 metrów. W zależności od gatunku i odmiany rośliny oraz wymaganej w uprawie rozstawy, na taśmie takiej długości może znaleźć się różna liczba nasion, np. 60 nasion ogórka, ponad 200 nasion sałaty, czy nawet 600 nasion pietruszki czy marchwi.

Nasiona na taśmie to materiał siewny rozmieszczony na pasku taśmy z naturalnej celulozy

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?