Wiele lubianych i popularnych ogrodowych kwiatów można uprawiać bezpośrednio z siewu do gruntu. Warto jednak zrobić to w odpowiednim terminie, a także znać sposób wzrostu poszczególnych gatunków roślin, aby jak najlepiej rozwijały się i kwitły na ogrodowych rabatach. Kiedy wysiewać w ogrodzie najpopularniejsze kwiaty?

Co warto wiedzieć przed wysiewem kwiatów?

Najbardziej lubiane kwiaty ogrodowe to zwykle rośliny jednoroczne albo rośliny dwuletnie, które pierwszym roku uprawy wytwarzają zwykle tylko rozetę liściową, a dopiero w drugim wykształcają kwiaty.

Nasiona tych roślin najprościej jest po prostu zakupić w sklepie ogrodniczym, ale można je z powodzeniem pozyskać także z roślin już rosnących w ogrodzie.

Bardzo ważne, aby nasiona kwiatów wysiewać w optymalnym dla danego gatunku terminie, ponieważ rośliny różnią się między sobą odpornością na niskie temperatury, a także długością okresu wegetacji. Z tego względu np. gatunki o długim okresie wegetacyjnym muszą być wysiane dość wcześnie (często jeszcze w zimie – w styczniu) i pod osłonami, aby powstała rozsada, którą będzie można posadzić w ogrodzie dopiero wiosną. Z kolei gatunki roślin o krótkim okresie wegetacyjnym są łatwiejsze w uprawie, bo można je wysiać bezpośrednio do gruntu w ogrodzie we właściwym terminie.

Wiosenny wysiew nasion kwiatów wprost do gruntu

Najprostszym rozwiązaniem jest wybór gatunków jednorocznych, które wysiewamy do gruntu wiosną, kiedy dobrze rozmarznie już gleba i pogoda zachęca do prac i przebywania w ogrodzie. Właśnie wiosną możemy wysiewać w pierwszej kolejności jednoroczne gatunki, najbardziej odporne na ewentualne przymrozki czy spadki temperatur.

Gdy jednak chłodna pogoda się przedłuża lub zapowiadane są spadki temperatur, można zabezpieczyć grządki z wysianymi już kwiatami przykrywając je np. agrowłókniną, która nie tylko zabezpieczy nasiona przed przemrożeniem, ale też wpłynie na zachowanie optymalnej wilgotności w glebie.

Jakie kwiaty jednoroczne wysiewać do gruntu w połowie kwietnia?

Najwcześniej, czyli w połowie kwietnia, można wysiewać np.:

gipsówkę,

groszek pachnący,

nagietka lekarskiego,

smagliczkę nadmorską.

Kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu pod koniec kwietnia

W nieco późniejszym terminie - pod koniec kwietnia można wysiewać kolejne lubiane kwiaty, np.:

godecję wielkokwiatową,

maciejkę,

kosmos,

nemezję.

Te kwiaty jednoroczne siejemy w pierwszej połowie maja

Gdy minie już właściwie ryzyko wystąpienia wiosennych przymrozków, czyli w pierwszej połowie maja, wysiewamy następną grupę jednorocznych kwiatów ogrodowych (tych wrażliwych na przymrozki), a wśród nich między innymi:

cynie,

nasturcje,

aksamitki,

słoneczniki.

Terminy wysiewu najpopularniejszych kwiatów dwuletnich

W związku z tym, że cykl uprawy roślin dwuletnich rozłożony jest na dwa sezony, najlepiej wysiewać kwiaty z tej grupy na przełomie wiosny i lata. Wysiane w tym czasie, zdążą w pierwszym sezonie wytworzyć liście (rozetą liściową), a w kolejnym będą tworzyć kwiatostany i kwitnąć.

W grupie roślin dwuletnich znajdziemy gatunki popularne i lubiane za dekoracyjne kwiaty. W ich przypadku nie musimy martwić się temperaturą w czasie wysiewu, ale trzeba zwrócić uwagę, aby dobrze wybrać miejsce uprawy tych kwiatów, ponieważ np. niektóre z nich nie lubią przesadzania podczas uprawy. Z kolei wszystkie, którym nie przeszkadza przesadzanie, możemy wysiać na wybranej grządce (na tzw. rozsadniku), a gdy podrosną przesadzić w inne miejsce lub przenieść do donic lub skrzynek.

Kwiaty dwuletnie, które siejemy w maju i czerwcu

Gatunki kwiatów dwuletnich, które wysiewa się w ogrodzie najwcześniej, czyli pod koniec maja i na początku czerwca, to między innymi:

dziewanna,

naparstnica purpurowa

malwa ogrodowa.

Jeszcze później, bo w czerwcu najlepiej wysiewać nasiona:

goździka brodatego

dzwonka ogrodowego.

Jakie kwiaty dwuletnie wysiewa się w lipcu i sierpniu?

Najpóźniej, bo od końca lipca i w sierpniu, siejemy do gruntu między innymi popularne:

bratki,

niezapominajki,

stokrotki.

W przypadku wysianych najpóźniej (w lecie) kwiatów dwuletnich, warto pamiętać, aby w razie potrzeby (np. podczas mroźnej zimy), zabezpieczyć je przed przemarznięciem. W tym celu można przed zimą przykryć grządki z roślinami włókninami ogrodniczymi lub gałązkami roślin iglastych (tzw. stroiszem). Zimowe okrycie nie tylko zabezpieczy je przed mrozem, ale też pozwoli w lepszej kondycji przetrwać zimę i szybciej rozpocząć wegetację na wiosnę, czyli w tym sezonie, kiedy będą kwitły.

