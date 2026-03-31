Wiele gatunków warzyw uprawia się z rozsady, tj. produkuje sadzonki w donicach w domu, a po osiągnięciu określonych rozmiarów przesadza na miejsce stałe. Zdarza się jednak, że brakuje takich możliwości, a parapety okienne i inne miejsca nie pokrywają zapotrzebowania. W takim wypadku warzywa można wysiewać wczesną wiosną w tunelach foliowych lub nieogrzewanych szklarniach. Jak i kiedy to robić?

Jak przygotować ziemię pod osłonami do wysiewu nasion warzyw?

Stanowisko do uprawy warzyw powinno być odpowiednio przygotowane i oczyszczone, dotyczy to również upraw pod osłonami. Ziemię należy przekopać, wyrównać i spulchnić. Dobrym rozwiązaniem jest wymieszanie z żyzną ziemią kupioną w sklepie ogrodniczym, np. specjalistycznym podłożem do warzyw lub podłożem do wysiewu. Nawożenie mineralne czy stosowanie nieprzefermentowanego obornika na tym etapie jest niewskazane, mogłoby spowodować poparzenie i zniszczenie siewek.

Nasiona przed siewem zaleca się zaprawić fungicydami. To ograniczy ryzyko wystąpienia chorób w początkowych fazach rozwoju, np. przed zgorzelami.

Jakie warzywa siać do tunelów i szklarni wczesną wiosną?

Jakie warzywa siać w marcu do tunelu?

W marcu można wysiewać nasiona marchwi, rzodkiewki, szpinaku, sałaty masłowej, rukoli, kopru i pora. Z bardziej egzotycznych warzyw w tym terminie wysiewa się komatsunę i mizunę. Pod koniec miesiąca wysiewa się pomidor i paprykę.

Jakie warzywa siać w kwietniu?

W kwietniu w tunelu foliowym można siać wiele gatunków warzyw, także tych ciepłolubnych. Początek miesiąca to ostatni dzwonek dla pomidora i papryki. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku tych warzyw produkcja rozsady jest znacznie efektywniejsza. Ponadto warto siać ciepłolubną fasolkę szparagową. W drugiej połowie kwietnia (i w maju) sieje się m.in. buraki ćwikłowe.

Jakie warzywa siać w maju?

Na początku maja wysiewa się nasiona melona, późnych odmian marchwi, brukiew i cukinie. Przez cały maj można siać ogórki.

W szklarni uprawiamy warzywa z siewu i z rozsady

Siew warzyw pod osłonami – co warto wiedzieć?

Zazwyczaj opakowania nasion zakupione w sklepie dotyczą terminów siewu, ale metodą wprost do gruntu, a nie pod osłonami. W dodatku dokładne terminy zależą też od specyfiki, w tym przypadku – od wczesności odmiany. Dlatego rozbieżności pomiędzy siewem odmian wczesnych a późnych są duże, nawet kilkumiesięczne. Jak więc dopasować to do uprawy w tunelu czy zimnej szklarni?

Można przyjąć, że siew pod osłonami wykonuje się trzy tygodnie wcześniej w porównaniu z siewem do gruntu. Rośliny są tutaj zabezpieczone przed przymrozkami, mniej uzależnione od kaprysów pogody.

Siew warzyw wprost do tunelu i szklarni – zalety

Warzywa warto siać bezpośrednio w tunelach i szklarniach wtedy, gdy nie mamy miejsca na uprawę rozsady (np. w domu lub innym ciepłym i widnym pomieszczeniu). Uprawa z rozsady pozwala na wykształcenie silniejszych sadzonek i przyśpiesza zbiór.

Siew pod osłonami ma swoje zalety, ale głównie w porównaniu z siewem wprost do gruntu.

Temperatura podłoża pod osłonami jest wyższa, dlatego proces kiełkowania jest szybszy i odnotowuje się mniejsze straty (tj. więcej roślin kiełkuje).

Warzywa nie są narażone na niekorzystne czynniki zewnętrzne, np. silne deszcze (ryzyko uszkodzenia mechanicznego) oraz przymrozki.

Osłony pozwalają rozpocząć sezon znacznie wcześniej (niektóre warzywa wysiewa się w nich już pod koniec stycznia), a zakończyć później. Ma to kolosalne znaczenie w uprawie warzyw ciepłolubnych o długim okresie wegetacyjnym, np. melonów czy arbuzów.

Co z warzywami po siewie? – pielęgnacja pod osłonami

Warzywa po wysianiu kiełkują średnio w ciągu 10-14 dni, zależnie od uwarunkowań genetycznych, wilgotności podłoża i temperatury. Przez cały okres uprawy należy dbać, aby podłoże było lekko wilgotne, ale nie mokre. Nie można podlewać ich silnym strumieniem wody, ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Warzywa pod osłonami, podobnie jak w gruncie, wysiewa się w rzędach. Po wykształceniu liści właściwych (pierwsze dwa to liścienie) jest im zbyt ciasno, dlatego wykonuje się pikowanie. Warto używać ręcznego narzędzia – szpikulca lub przynajmniej noża. Wtedy jest mniejsze ryzyko uszkodzenia delikatnego systemu korzeniowego. Jeśli brakuje miejsca na przepikowane sadzonki w tunelu czy szklarni, można już wysadzać je w gruncie. Rozstawa sadzenia zależy od gatunku i odmiany (tj. ich siły wzrostu).

Osłony w ciepłe dni należy wietrzyć. Nadmierna wilgotność powietrza i brak cyrkulacji zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

Siew warzyw wprost do gruntu i szklarni w wielu przypadkach bywa uzasadniony. Nie jest aż tak rozpowszechniony jak wysadzanie gotowej rozsady.

9

Te warzywa nie są bardzo popularne. rozpoznaj 10 mniej znanych warzyw Pytanie 1 z 10 To warzywo to: cieciorka fasola groch Następne pytanie

