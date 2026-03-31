Wiele gatunków warzyw uprawia się z rozsady, tj. produkuje sadzonki w donicach w domu, a po osiągnięciu określonych rozmiarów przesadza na miejsce stałe. Zdarza się jednak, że brakuje takich możliwości, a parapety okienne i inne miejsca nie pokrywają zapotrzebowania. W takim wypadku warzywa można wysiewać wczesną wiosną w tunelach foliowych lub nieogrzewanych szklarniach. Jak i kiedy to robić?
Jak przygotować ziemię pod osłonami do wysiewu nasion warzyw?
Stanowisko do uprawy warzyw powinno być odpowiednio przygotowane i oczyszczone, dotyczy to również upraw pod osłonami. Ziemię należy przekopać, wyrównać i spulchnić. Dobrym rozwiązaniem jest wymieszanie z żyzną ziemią kupioną w sklepie ogrodniczym, np. specjalistycznym podłożem do warzyw lub podłożem do wysiewu. Nawożenie mineralne czy stosowanie nieprzefermentowanego obornika na tym etapie jest niewskazane, mogłoby spowodować poparzenie i zniszczenie siewek.
Nasiona przed siewem zaleca się zaprawić fungicydami. To ograniczy ryzyko wystąpienia chorób w początkowych fazach rozwoju, np. przed zgorzelami.
Jakie warzywa siać do tunelów i szklarni wczesną wiosną?
- Jakie warzywa siać w marcu do tunelu?
W marcu można wysiewać nasiona marchwi, rzodkiewki, szpinaku, sałaty masłowej, rukoli, kopru i pora. Z bardziej egzotycznych warzyw w tym terminie wysiewa się komatsunę i mizunę. Pod koniec miesiąca wysiewa się pomidor i paprykę.
- Jakie warzywa siać w kwietniu?
W kwietniu w tunelu foliowym można siać wiele gatunków warzyw, także tych ciepłolubnych. Początek miesiąca to ostatni dzwonek dla pomidora i papryki. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku tych warzyw produkcja rozsady jest znacznie efektywniejsza. Ponadto warto siać ciepłolubną fasolkę szparagową. W drugiej połowie kwietnia (i w maju) sieje się m.in. buraki ćwikłowe.
- Jakie warzywa siać w maju?
Na początku maja wysiewa się nasiona melona, późnych odmian marchwi, brukiew i cukinie. Przez cały maj można siać ogórki.
Siew warzyw pod osłonami – co warto wiedzieć?
Zazwyczaj opakowania nasion zakupione w sklepie dotyczą terminów siewu, ale metodą wprost do gruntu, a nie pod osłonami. W dodatku dokładne terminy zależą też od specyfiki, w tym przypadku – od wczesności odmiany. Dlatego rozbieżności pomiędzy siewem odmian wczesnych a późnych są duże, nawet kilkumiesięczne. Jak więc dopasować to do uprawy w tunelu czy zimnej szklarni?
Można przyjąć, że siew pod osłonami wykonuje się trzy tygodnie wcześniej w porównaniu z siewem do gruntu. Rośliny są tutaj zabezpieczone przed przymrozkami, mniej uzależnione od kaprysów pogody.
Siew warzyw wprost do tunelu i szklarni – zalety
Warzywa warto siać bezpośrednio w tunelach i szklarniach wtedy, gdy nie mamy miejsca na uprawę rozsady (np. w domu lub innym ciepłym i widnym pomieszczeniu). Uprawa z rozsady pozwala na wykształcenie silniejszych sadzonek i przyśpiesza zbiór.
Siew pod osłonami ma swoje zalety, ale głównie w porównaniu z siewem wprost do gruntu.
- Temperatura podłoża pod osłonami jest wyższa, dlatego proces kiełkowania jest szybszy i odnotowuje się mniejsze straty (tj. więcej roślin kiełkuje).
- Warzywa nie są narażone na niekorzystne czynniki zewnętrzne, np. silne deszcze (ryzyko uszkodzenia mechanicznego) oraz przymrozki.
- Osłony pozwalają rozpocząć sezon znacznie wcześniej (niektóre warzywa wysiewa się w nich już pod koniec stycznia), a zakończyć później. Ma to kolosalne znaczenie w uprawie warzyw ciepłolubnych o długim okresie wegetacyjnym, np. melonów czy arbuzów.
Co z warzywami po siewie? – pielęgnacja pod osłonami
Warzywa po wysianiu kiełkują średnio w ciągu 10-14 dni, zależnie od uwarunkowań genetycznych, wilgotności podłoża i temperatury. Przez cały okres uprawy należy dbać, aby podłoże było lekko wilgotne, ale nie mokre. Nie można podlewać ich silnym strumieniem wody, ryzyko uszkodzeń mechanicznych.
Warzywa pod osłonami, podobnie jak w gruncie, wysiewa się w rzędach. Po wykształceniu liści właściwych (pierwsze dwa to liścienie) jest im zbyt ciasno, dlatego wykonuje się pikowanie. Warto używać ręcznego narzędzia – szpikulca lub przynajmniej noża. Wtedy jest mniejsze ryzyko uszkodzenia delikatnego systemu korzeniowego. Jeśli brakuje miejsca na przepikowane sadzonki w tunelu czy szklarni, można już wysadzać je w gruncie. Rozstawa sadzenia zależy od gatunku i odmiany (tj. ich siły wzrostu).
Osłony w ciepłe dni należy wietrzyć. Nadmierna wilgotność powietrza i brak cyrkulacji zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.
Siew warzyw wprost do gruntu i szklarni w wielu przypadkach bywa uzasadniony. Nie jest aż tak rozpowszechniony jak wysadzanie gotowej rozsady.
