Dlaczego pikowanie siewek jest konieczne?

Zazwyczaj przygotowując rozsadę siejemy nasiona gęściej niż jest to wymagane - wciąż panuje przekonanie, że lepiej „dać” więcej nasion niż za mało. Ma to swoje dobrą stronę – nie marnuje się wtedy powierzchni (w pojemnikach) przeznaczonej na uprawę. Niestety gęstszy wiew nasion skutkuje tym, że wschodzące siewki rosną zbyt gęsto. Dlatego konieczne jest pikowanie siewek do nowych pojemników.

Na czym polega pikowanie?

Siewki rosnące zbyt gęsto siebie są słabe, wyciągnięte i znacznie wolniej się rozwijają. Młode rośliny walczą nie tylko o miejsce, wodę i składniki pokarmowe zawarte w podłożu, ale przede wszystkim o promienie słoneczne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że uprawa w pomieszczeniach mieszkalnych pod tym względem nigdy nie będzie tak skuteczna, jak uprawa szklarniowa czy pod foliowymi osłonami. W przypadku warzyw wzrost może opóźnić się na tyle, że późniejszy plon będzie bardzo niski (np. kapusta nie zdąży zawiązać główek). Dzięki pikowaniu późniejsze sadzonki są bardziej zwarte, silniejsze, odporniejsze na choroby i szkodniki.

Kiedy pikować sadzonki?

Pierwszym etapem po wysiewie nasion jest kiełkowanie. Rośliny wytwarzają wtedy liścienie. To jeszcze za wcześnie, aby siewki pikować. Zdecydowana większość kiełków nie przetrwałaby takiej zmiany. Pikowanie natomiast warto przeprowadzić, gdy sadzonki wytworzą przynajmniej dwa liście właściwe. Sprawdź kiedy i jak pikować pomidory.

Zwykle zabieg pikowania (oczywiście w zależności od gatunku i warunków) przeprowadza się po 2-4 tygodniach od siewu. Należy to ocenić wizualnie. Z pikowaniem nie można również nadmiernie czekać – to częsty błąd. Z każdym kolejnym dniem sadzonka może stawać się słabsza na wskutek występowania wzmożonej konkurencji. Nadmierne zagęszczenie w warunkach wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza to jednocześnie zwiększone ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?

Jak wygląda pikowanie roślin? Pikowanie krok po kroku

Pikowane rośliny mają drobny, często pojedynczy system korzeniowy i bardzo wątłą, delikatną łodygę. Dlatego zabieg należy przeprowadzać ostrożnie. Można to tego celu użyć nożyka, długiego zaostrzonego patyka lub szpatułki, a nawet długopisu. To zawsze efektywniejsze rozwiązania niż wykonywanie prac „gołymi” rękoma.

Podłoże przed pikowaniem warto podlać – ograniczy to ryzyko uszkodzenia korzeni. Za pomocą narzędzia należy podważyć małą siewkę. Czasem w ten sposób oderwie się grupę roślin – to nie szkodzi – łatwo je oddzielić od siebie. Rośliny powinno się trzymać za liść właściwy, a nie za łodygę, którą łatwo można uszkodzić. Część siewek – te najsłabsze i uszkodzone – zazwyczaj odrzuca się. Przepikowane rośliny powinno się posadzić w podłożu torfowym wymieszanym z piaskiem (w proporcji 2:1). Donice lub skrzynie nie muszą być jeszcze duże (po części to sprawa indywidualna, zależna od terminu siewu oraz gatunku rośliny) - sadzonki powinny jednak rosnąc znacznie luźniej niż dotychczas (przykładowo pomidory sadzi się po 3-4 w skrzyniach). Ważne, aby każdy pojemnik miał otwór na dnie – to ograniczy ryzyko gnicia korzeni i występowania chorób grzybowych. Za pomocą patyka robimy w podłożu małe otwory. Rośliny ostrożnie umieszczamy w dołku, trzymając za liść (korzonek nie powinien zawijać się ani łamać). Oczywiście można trzymać siewki także za łodyżki (jak najniżej), ale nie wolno ich ściskać. Podłoże trzeba lekko usypać i ucisnąć - nie powinno się przy tym nadmiernie zakrywać podstawy pędu (niewielki fragment pomiędzy łodygą a korzeniem).

Pielęgnacja młodych roślin po pikowaniu

Przepikowaną rozsadę należy przenieść w słoneczne miejsce, np. na parapet okienny, jednak wolne od przeciągów. Podlewa się je ostrożnie, gdyż łatwo przewracają się. Do podlewania można użyć zraszacza, (trzymając go podczas użytkowania w pewnej odległości od donic). Nawożenie młodych roślin jest niewskazane – czerpią one składniki pokarmowe z gleby, a nawóz mógłby im zaszkodzić (poparzenie korzeni, zasolenie podłoża).

Hartowanie rozsady po pikowaniu

Hartowanie siewek po pikowaniu jest niezbędne, aby przyzwyczaić młode rośliny do warunków naturalnych, panujących w ogrodzie. Te pozostawione przez cały okres w sztucznych, pokojowych warunkach będą mniej odporne na zimno, wahania temperatury, wiatr, suszę i nadmierne opady. Hartowanie polega na stopniowym zmniejszaniu podlewania i obniżaniu temperatury, np. przez otwieranie okna. W okresie wiosennym donice z przepikowanymi siewkami można w ciągu dnia przenosić na zewnątrz. Z każdym dniem – aż do wysadzenia do gruntu – przedłuża im się ten „pobyt” na dworze. Wiele gatunków, zwłaszcza ciepłolubnych, na miejsce stałe wysadza się dopiero od drugiej połowy maja.

