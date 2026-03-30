W kwietniu prowadzi się wzmożone działania chroniące rośliny przed chorobami i szkodnikami. W przypadku chorób często sprawdza się zasada: im wcześniej zaczniemy działać, tym lepiej. Szkodniki zwalcza się nieco trudniej – trzeba trafić na odpowiednią fazę rozwoju poszczególnych gatunków. W przypadku większej ilości uprawianych roślin zwykle stosuje się chemię.

Przy uprawie amatorskiej na potrzeby własne dobrym rozwiązaniem jest wykorzystywanie preparatów domowej produkcji z roślin. Warto zwracać uwagę na prognozę pogody, gdyż niekorzystne warunki atmosferyczne mogą zniwelować cały efekt oprysku i zwiększyć koszty.

Opryski w kwietniu drzew i krzewów owocowych

Większość drzew owocowych i krzewów owocowych w okresie nabrzmiewania pąków warto potraktować Miedzianem. To uniwersalny środek chroniący rośliny przed wieloma chorobami grzybowymi, w tym mączniakami i plamistością liści. Jabłonie i grusze należy opryskać przed parchem, kwieciakiem i owocówką.

U brzoskwini standardowo stosuje się preparat przeciwko kędzierzawości liści. Drzewa pestkowe należy chronić m.in. przed dziurkowatością liści, brunatną zgnilizną i rakiem. Maliny po wycięciu można potraktować preparatem Switch 62,5 WG.

Opryski w kwietniu roślin ozdobnych

Szkodniki na roślinach ozdobnych zwykle zwalcza się po zauważeniu większych gradacji lub niepokojących objawów. Skutecznym środkiem przeciwko wielu popularnym szkodnikom (mszyce, przędziorki, gąsienice) jest Mospilan. Ponadto rośliny warto chronić przed mączniakiem rzekomym i mączniakiem prawdziwym czy rakiem. Dobre rezultaty można osiągnąć pryskając rośliny gnojówkami z cebuli lub czosnku.

Opryski trawnika w kwietniu

Trawnik w kwietniu „ożywia” się głównie stosując zabiegi regeneracyjne (wertykulacja, aeracja). Oprócz tego warto jednak zastosować profilaktycznie środek (np. Polyversum) przeciwko chorobom takim jak pleśń śniegowa, zgnilizna twardzikowa i rizoktonioza. Obowiązkowo powinno się prowadzić walkę z chwastami. Szczególnie uciążliwe są chwasty dwuliścienne. Można je zwalczyć stosując m.in. Starane Trawniki.

