Maj to jeden z ulubionych miesięcy miłośników ogrodów. Po pierwsze: to jeden z najpiękniejszych okresów w ogrodzie, z żywozieloną roślinnością i pięknymi kwiatami, po drugie: zawsze znajdzie się w ogrodzie praca, którą trzeba wykonać, a tym samym znaleźć pretekst do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

W maju kontynuuje się wiele prac, które rozpoczęto (lub nie zdążyło się zacząć) w kwietniu. To miesiąc, w którym mocno stawia się na nowe elementy oraz prace porządkowe. Rośliny na dobre obudziły się z zimowego spoczynku, tak jak ich konkurencja (chwasty) oraz organizmy niepożądane (szkodniki i patogeny chorobotwórcze). Dużą uwagę należy poświęcić roślinom użytkowym – w warzywniku i przydomowym sadzie. Które z prac w ogrodzie są w maju najważniejsze?

W maju siejemy i sadzimy rośliny

Siew i sadzenie roślin w maju przebiega w sposób wzmożony. Właściwie w tym okresie można sadzić w gruncie większość gatunków (te ciepłolubne już po „Zimnej Zośce”, czyli po 15 maja). Z roślin rabatowych na początku miesiąca sieje się m.in. wilec, łubin, kosmos podwójnie pierzasty, portulakę, groszek pachnący, ostróżkę i słoneczniki. Od drugiej dekady warto siać dzwonek ogrodowy, bratek ogrodowy, miesięcznicę, naparstnicę purpurową, malwę i goździk brodaty.

Z warzyw i ziół w maju sieje się (lub sadzi) koper ogrodowy, pietruszkę, późne odmiany marchwi i buraków, fasolę, kukurydzę, dynię i cukinie. Pod osłony warto „wprowadzić” ogórka, paprykę, pomidory, oberżynę i melony.

Z drzew i krzewów z gołym korzeniem w gruncie sadzi się niemal wszystkie gatunki. Bylinom, które już przekwitły, zaleca się usunąć kwiatostany. W przypadku roślin cebulowych – pozostawia się zielone części (np. liście i pędy) aż same zaschną. W tym czasie rośliny wciąż przeprowadza fotosyntezę (i inne procesy fizjologiczne) odkładając w cebulach składniki pokarmowe na przyszłość.

Prace na trawniku w maju

Chociaż główne zabiegi regeneracyjne w trawniku wykonuje się już w kwietniu (a czasem – przy dobrej pogodzie nawet pod koniec marca), w maju nie brakuje pracy. Trawę trzeba regularnie podlewać (tutaj najlepiej sprawdzają się automatyczne systemy nawadniania), aby cieszyć się zieloną murawą. Trawy to grupa roślin, która - wbrew pozorom - ma duże wymagania wodne (i pokarmowe). W maju trawnik warto zasilać nawozami specjalistycznymi (wiosną podaje się produkty o wysokiej zawartości azotu).

Trawnik należy kosić co 7-10 dni. Lepiej zabieg wykonywać częściej, aby ubytki w zielonej masie trawy były jak najmniejsze (wtedy trawnik łatwiej regeneruje się). Wysokość koszenia warto ustawić na przynajmniej 4-4,5 cm. Intensywnie należy zwalczać chwasty na trawniku (herbicydami lub ręcznie). Warto zadbać o brzegi trawnika – to często bagatelizowany element. W przypadku prowadzenia trawnika na „angielski kant” warto zakupić półokrągły szpadel. Do pielęgnacji (zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach) przydatne są także nożyce do trawy.

Wiosenne nawożenie trawnika jest bardzo ważne dla dalszego wzrostu murawy

Walka z chorobami i szkodnikami w maju

W ogrodzie wykonuje się wiele prac związanych z ochroną roślin. W przypadku deszczowego maja dużym problemem mogą być choroby grzybowe. Każdorazowo (i jak najwcześniej) należy usuwać resztki z roślin (np. po cięciu, zbiorze itp.), np. suche pędy malin, które powinno się spalić. W tym okresie do aktywnego życia „budzi” się wiele szkodników (najlepszym przykładem jest chrabąszcz majowy, a także drutowce i chowacze). W ogrodzie należy więc ochraniać wiele grup roślin – w szczególności warzywa. W pierwszej kolejności rośliny warto opryskiwać rośliny naturalnymi preparatami. Profilaktyka jest kluczowa – lepiej zapobiegać problemowi niż go później „leczyć”.

Maj to czas na urządzanie balkonu i tarasu

Po 15-tym maja można przenieść już na balkon czy taras wszystkie rośliny uprawiane w pojemnikach. Oprócz tradycyjnych gatunków, takich jak: pelargonia, werbena, osteospermum, żeniszek, petunia, surfinia, lobelia, fuksja, warto posadzić na balkonie czy tarasie rośliny pożyteczne. Przykładowo plektrantus i pelargonia pachnąca odstraszają insekty (w pierwszym przypadku komary, w drugim meszki).

Na większych balkonach i tarasach warto uprawiać krzewy, małe drzewa (nawet owocowe, na podkładkach karłowych) a także pnącza. Trzeba przy tym pamiętać, że uprawa pojemnikowa rządzi się swoimi prawami. Rośliny są bardziej uzależnione od człowieka, dlatego trzeba je regularnie podlewać. Są bardziej narażone na niekorzystne czynniki – dlatego wymagają wzmożonych prac ochronnych. Strefy mrozoodporności przyporządkowane dla danego gatunku ich nie dotyczą, dlatego w większości przypadków zieleń przed nastaniem zimy przenosi się do chłodnego pomieszczenia, rzadziej natomiast stosuje okrywy.

Majowe prace przy oczku wodnym

W maju powinno się podłączyć w oczku wodnym sprzęt, który do tej pory był przechowywany w pomieszczeniu. Warunek: temperatura wody powinna się ustabilizować w granicach 10 st. C. Wcześniej należy usunąć z wody zanieczyszczenia (np. za pomocą odkurzacza wodnego). Rośliny wodne można dosadzać i rozmnażać. Pojemniki, w których są uprawiane, powinno się maskować, np. kamieniami. W przypadku ciepłego, słonecznego miesiąca w oczku wodnym może wystąpić problem z nadmiernym rozrostem glonów. Warto je zwalczać na różne sposoby – w tym z użyciem preparatów chemicznych oraz lamp UV.

