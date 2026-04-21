Piękny zielony trawnik będzie nagrodą za staranną pielęgnację, do której należy m.in. wiosenne nawożenie trawnika. Trawnik wiosną wymaga nawożenia! Co zrobić na trawniku przed zastosowaniem nawozów? Czym i jak nawozić trawnik na wiosnę?

Co zrobić wiosną na trawniku?

Pielęgnację trawnika wiosną zaczynamy od dokładnego zagrabienia zeszłorocznych liści oraz obumarłej trawy. Używamy do tego specjalnych grabi do wyczesywania lub mechanicznych skaryfikatorów. W miejscach na trawniku, gdzie przez zimę leżały liście, trawa często gnije i tworzą się fragmenty słabo pokryte darnią lub nawet całkowicie jej pozbawione. Aby uzupełnić te puste place, najlepiej wysiać na nich mieszankę regeneracyjną lub taką samą mieszankę traw, jakiej użyto do założenia trawnika (użycie innej mieszanki grozi powstaniem plam wynikających z różnego koloru liści traw). Białoróżowe plamy na trawniku świadczą o wystąpieniu pleśni śniegowej. Warto też przeprowadzić wertykulację trawnika – wertykulatorem wyposażonym w ostrza przecinamy zbitą darń. Dzięki temu ziemia zostanie dotleniona, łatwiej też do korzeni traw będzie docierała woda.

Kiedy pierwszy raz nawozić trawnik w sezonie?

Pierwsze nawożenie trawnika w sezonie ma miejsce wiosną - dzięki temu zapewniamy trawie dobry wzrost na początek sezonu. Najczęściej zabieg ten przeprowadza się w marcu bądź kwietniu - zależy to od pogody. Nie opóźniajmy go jednak, bowiem trawa rozpoczyna swój wzrost już na przedwiośniu.

Czym posypać trawnik na wiosnę?

Najważniejszym składnikiem mineralnym, którego trawnik potrzebuje wiosną i wczesnym latem jest azot – sprawia on, że darń jest zielona i silna. Najczęściej stosowany jest w postaci azofoski lub siarczanu amonu.

Kolejnym, szczególnie polecanym nawozem na trawniki jest fosfor, który wpływa na rozwój systemu korzeniowego – pozwalającego na wcześniejsze koszenie trawy. Potas jest stymulatorem zdrowego wzrostu traw, uodparniającego ją na przymrozki, suszę, odbarwienia i choroby.

Stosując nawóz organiczny na trawnik jakim jest kompost, nigdy nie przenawozimy trawnika, ponieważ składniki pokarmowe są w nim w odpowiednich proporcjach ilościowych. Trawniki zakładane na glebach kwaśnych powinno się zaraz po stopnieniu śniegu posypać węglanem wapnia albo specjalnym wapnem ogrodniczym, jednak nie częściej jak raz na dwa lata.

Wiosenne nawożenie trawnika jest bardzo ważne dla dalszego wzrostu murawy

Zasady wiosennego nawożenia trawnika

Skład nawozu - upewnij się, że nawóz zawiera trzy kluczowe składniki: azot, fosfor i potas. Na wiosnę najważniejszy jest azot, ale jego nadmiar szkodzi – trzymaj się zaleceń producenta.

Równomierna aplikacja - najlepszy efekt uzyskasz, używając siewnika. Zapobiega on powstawaniu przepalonych plam i zapewnia równomierny wzrost na całej powierzchni.

Obowiązkowe podlewanie - to najważniejszy krok po aplikacji! Obfite podlanie trawnika aktywuje nawóz i chroni źdźbła przed poparzeniem chemicznym. Bez tego cały zabieg może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Nawożenie trawnika - pytania i odpowiedzi

Czy mocznik nadaje się do nawożenia trawnika?

Najważniejszym składnikiem pokarmowym dla trawnika wiosną jest azot, którego jest sporo w moczniku (azot odpowiedzialny jest za szybkie zazielenienie i gwałtowny przyrost trawy). Brak tego składnika powoduje żółknięcie darni, zahamowanie wzrostu oraz mniejszą odporność na wydeptywanie i suszę. Jednakże byłbym ostrożny z eksperymentowaniem tylko z mocznikiem, ponieważ zasilanie trawnika tylko azotem (mocznikiem) może spowodować, że trawnik stanie się luźny i będzie podatny na choroby i przemarzanie. Bardzo ważnym składnikiem nawożenia trawnika są także fosfor i potas oraz mikroelementy, takie jak magnez, czy żelazo. Dlatego też, aby optymalnie odżywiać trawę polecam jednak wieloskładnikowe nawozy do trawników - radzi ekspert: Maciej Aleksandrowicz.

Czy można nawozić młody trawnik dwa miesiące od siewu nasion?

Dwa miesiące po siewie jak najbardziej można, a nawet trzeba zasilić trawę. Inaczej nie będzie rosła dobrze. O pH gleby najlepiej byłoby zadbać przed siewem, kiedy przygotowujemy glebę. Dobrze dobrany nawóz powinien zniwelować słabsze pH, a jeśli gleba jest zbyt kwaśna można wykonać jesienią wapnowanie gleby - radzi ekspert: Maciej Aleksandrowicz.

Czy nawożąc trawnik azotem niszczy się dżdżownice? Jaki nawóz do trawnika stosować?

Nie znam zasady, która mówi, iż azot wyniszcza dżdżownice... Jednak są one pożądane w glebie, dla jej żyzności i nie warto ich niszczyć. Jeśli chodzi o nawozy do trawników to jest ich taka masa, że nie sposób wskazać jednego. Najlepiej dobrać nawóz do typu trawnika, który mamy w ogrodzie. Inny nawóz potrzebny jest do trawnika dywanowego na miejscu nasłonecznionym, a inny w miejscach nieco zacienionych. Poza tym ważna jest też powierzchnia, ponieważ wtedy łatwiej dobrać rodzaj nawozu (granulowany czy rozpuszczalny w wodzie) - trzeba zdecydować co jest bardziej ekonomiczne i łatwiejsze do stosowania. Wygodne są nawozy długo działające (otoczkowane) - stosujemy raz na 3 miesiące lub nawet 6 miesięcy - radzi ekspert: Maciej Aleksandrowicz.

Jaki nawóz do nawożenia trawnika?

Który nawóz z wymienionych jest najlepszy? Po jakim nawozie trawnik będzie jednolicie zielony i gęsty bez żadnych plam na trawniku? Jaki nawóz jesienny do trawnika jest najlepszy?

Dostępne obecnie na rynku nawozy różnych firm są bardzo zbliżone pod względem składu i skuteczności. Ciężko zupełnie obiektywnie wyróżnić tylko jedną firmę, aby nie popaść w kryptoreklamę. Radziłbym skupić się na rzeczach praktycznych: składzie, objętości i jakości opakowania, wygodnej do użycia formie danego nawozu oraz stosunku tych cech do ceny. Teoretycznie najwygodniejszym nawozem do trawników byłby długo działający otoczkowany, który stopniowo uwalnia składniki pokarmowe w ciągu całego sezonu. Dostępna jest także cała gama posypowych, mniej lub bardziej granulowanych nawozów do stosowania kilka razy w sezonie. Najlepiej wybrać nawóz jak najmniej pylący oraz oferowany w odpowiednio dużym opakowaniu (ilość nawozu dostosowana do powierzchni trawnika), które będzie wygodne w czasie stosowania i przechowywania.

Poza tym warto pamiętać, że trawnik może w jednym ogrodzie świetnie reagować na konkretny nawóz, a już w innym ogrodzie niekoniecznie. Trzeba spróbować i przekonać się, który jest najlepszy do naszego ogrodu. Ważne, by w sezonie dostarczać trawie odżywek z przewagą azotu, a jesienią wybierać już te z przewagą potasu i fosforu - nazwa producenta nie jest najważniejsza. Trzeba także stosować zalecane dawki, gdyż przenawożenie trawy bardziej ją osłabia niż wzmacnia. Plamy na trawniku mogą być zależne od nierównomiernego nawożenia, ale nie zawsze. Może to być także wynik kiepskiego podłoża, niewyrównanego siewu nasion traw, chorób grzybowych lub nadmiernego zacienienia. Obfite występowanie mchu może mieć także związek ze zbyt kwaśnym podłożem i wtedy warto zwapnować jesienią trawnik (np. Dolomitem lub wapnem ogrodniczym) - radzi ekspert: Maciej Aleksandrowicz.

Czy można wykorzystać kurzy nawóz (świeży) do wiosennego nawożenia trawnika?

Nawóz kurzy stosujemy raczej do wzbogacenia gleby i wymieszania go z nią przed sadzeniem lub siewem roślin. Do nawożenia trawnika polecam raczej przeznaczone do tego nawozy mineralne w formie granulowanej lub rozpuszczalnej w wodzie - radzi ekspert: Maciej Aleksandrowicz.

Nawozy wysoko azotowe do trawnika zamiast nawozów wieloskładnikowych

Lepiej korzystać ze specjalistycznych nawozów zawierających wszystkie potrzebne roślinom (w tym wypadku trawom) makro- i mikroelementy. Skład takich nawozów jest odpowiednio zbilansowany i jeśli postępuje się zgodnie z instrukcją na opakowaniu, nie grozi przedawkowanie. Oferta takich nawozów jest bogata i łatwo można dopasować nawóz do potrzeb własnego trawnika. Do dyspozycji są takie o dużej zawartości azotu, który powoduje, że trawy są intensywnie zielone, ale stosuje się je tylko wiosną i latem, i są też nawozy jesienne o małej zawartości azotu. Azot sprawia, że rośliny są wybujałe. Trzeba jednak pamiętać, że jego nadmiar jest szczególnie szkodliwy dla trawników. Powoduje placowe żółknięcie, brązowienie, a następnie obumieranie kępek trawy. Azot obniża też mrozoodporność roślin, dlatego intensywne nawożenie azotowe należy zakończyć pod koniec lata (najlepiej na przełomie lipca i sierpnia), tak aby rośliny zdążyły przygotować się do zimy - radzi ekspert: Anna Skórkowska.

Plamy po nawożeniu trawnika

Czy ciemne plamy po nawożeniu trawnika znikną po pierwszym koszeniu? - pyta czytelnik.

Ciemne ulistnienie trawy nie zawsze znika po jednym koszeniu. Czasem trzeba czekać aż się to stanie po miesiącu, po drugim lub nawet trzecim przycinaniu. Rośliny muszą spokojnie "przetrawić" nadmiar dawki nawozu, który spowodował bujny wzrost i ciemny kolor trawnika - radzi ekspert: Przemysław Sochański.

Usychający trawnik: czy to brak nawozu?

Mój trawnik ma trzy lata, w tym roku wygląda nieciekawie: ma mnóstwo uschniętych zdrewniałych źdźbeł pomimo, że dużo padało i na pewno nie jest przesuszony czy to może być efekt braku azotu? W sklepie doradzili mi siarczan potasu i wysiałam około 20 kg na 300 metrów kwadratowych. Co teraz zrobić z trawnikiem? Czy da się go uratować? - pyta czytelniczka.

Może to być naturalna na starszych trawnikach (szybciej pojawia się ten problem na zakładanych z rolki) warstwa tzw. filcu, czyli uschniętych pędów i rozłogów, który utrudnia dostęp wody i powietrza do korzeni. Trawy zaczynają rosnąć jakby ponad filcem. Ratunkiem będzie przeprowadzenie wertykulacji. Wykonuje się ją specjalnym urządzeniem - wertykulatorem – który nacina pionowo warstwę filcu i podłoże (można go wypożyczyć, ale warto mieć na własność. W sprzedaży są urządzenia z wymiennymi elementami roboczymi, które służą do wertykulacji oraz do aeracji, czyli drugiego ważnego zabiegu napowietrzającego, wykonywanego późnym latem lub wczesną jesienią). Zabieg przeprowadza się wzdłuż i w poprzek trawnika, a następnie wygrabia ostrymi grabiami suche fragmenty traw. Jeżeli gleba jest zbita, można też rozsypać i rozgrabić piasek, który wypełni szczeliny i sprawi, że ziemia będzie bardziej napowietrzona, a woda przedostanie się w głąb i będzie dostępna dla korzeni (a razem z nią substancje odżywcze) - radzi ekspert: Anna Skórkowska.

#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie Co robić z trawnikiem w marcu?