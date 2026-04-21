Taras – twój zielony salon tuż przy domu

Taras może stać się twoim prywatnym ogrodem. To miejsce, gdzie możesz zrelaksować się po ciężkim dniu, spędzić czas z bliskimi, a nawet pracować w otoczeniu zieleni. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie zaplanowanie przestrzeni, dobór roślin do warunków panujących na tarasie oraz konsekwentna ich pielęgnacja.

Krok 1: Planowanie - zdefiniuj swoje potrzeby i styl

Zanim rzucisz się w wir zakupów i sadzenia, poświęć czas na inspirację i dokładne planowanie. To kluczowy etap, który zadecyduje o funkcjonalności i estetyce ogrodu na tarasie.

Zastanów się, do czego ma służyć taras. Czy ma to być miejsce do relaksu z książką, jadalnia na świeżym powietrzu, a może mały warzywnik? Jeśli priorytetem jest wypoczynek, postaw na wygodne meble, bujne rośliny tworzące intymną atmosferę i delikatne oświetlenie. Jeśli planujesz spożywać posiłki na tarasie, potrzebujesz miejsca na stół i krzesła, a także łatwego dostępu do uprawianych w pojemnikach ziół i warzyw.

Krok 2: Sprawdź, jakie warunki panują na tarasie

To najważniejszy element planowania, który często jest niedoceniany. Odpowiedni dobór roślin zależy w dużej mierze od warunków, jakie panują na tarasie.

, czyli ile godzin słońca dociera na taras w ciągu dnia: pełne słońce (ponad 6 godzin), półcień (3-6 godzin), cień (mniej niż 3 godziny). Od tego zależy dobór roślin. Wiatr - silny wiatr może niszczyć rośliny i szybko wysuszać podłoże. Zastanów się nad osłonami, takimi jak parawany czy pergole obsadzone pnączami.

Krok 3: Stwórz projekt

Narysuj szkic tarasu, uwzględniając jego wymiary, rozmieszczenie drzwi, okien, balustrad oraz stałych elementów (np. klimatyzatora). Zaznacz obszary nasłonecznione i zacienione. Rozmieść na szkicu meble, donice, systemy osłonowe. Stwórz wyraźne strefy: relaksu (wygodne fotele, stolik), jadalni (stół, krzesła), zieleni (skupisko donic). Jeśli masz małą przestrzeń, wykorzystaj ściany! Pionowe ogrody, półki na donice, wiszące kosze to świetne rozwiązania. Nie zapomnij o oświetleniu - lampki solarne, girlandy świetlne, lampiony stworzą magiczną atmosferę wieczorem i dodatkach - poduszki, koce, świece, małe figurki, kamienie ozdobne dodadzą osobistego charakteru.

i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Krok 4: Wybór mebli i osłon

Odpowiednie meble i osłony sprawią, że taras będzie nie tylko piękny, ale także wygodny i praktyczny.

Meble tarasowe

Wybierz meble odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do czyszczenia i przechowywania. Weź pod uwagę:

- technorattan, aluminium, drewno egzotyczne (teak, akacja), tworzywa sztuczne. Unikaj mebli, które wymagają częstej konserwacji, jeśli nie masz na to czasu; funkcjonalność - zdecyduj się na meble modułowe, składane lub z funkcją przechowywania, jeśli masz ograniczoną przestrzeń. Pamiętaj o wygodnych poduszkach i tekstyliach, które dodadzą wygody i uroku.

Osłony przeciwsłoneczne i wiatrowe

- skutecznie chronią przed wiatrem i zapewniają prywatność. Mogą być wykonane z drewna, bambusa, rattanu lub metalu. Pnącza - bluszcz, winorośl, powojniki, wisteria – pnącza posadzone w dużych donicach przy balustradzie lub na trejażu stworzą zieloną ścianę, która ochroni przed słońcem, wiatrem i wścibskimi spojrzeniami.

i Autor: brizmaker/ Getty Images Meble na balkonie i tarasie

Krok 5: Dobór donic

Wybór odpowiednich donic jest równie ważny jak wybór samych roślin.

Materiał:

Glina/terakota - naturalne, estetyczne, ale ciężkie i szybko wysychają, dobrze odprowadzają nadmiar wody.

Plastik - lekkie, tanie, dobrze utrzymują wilgoć, mogą się nagrzewać na słońcu i nie zawsze są estetyczne.

Włókno szklane/beton architektoniczny - nowoczesne, trwałe, ale droższe.

Drewno - naturalne, pasują do wielu stylów, ale wymagają impregnacji.

Metal - nowoczesne, ale mogą się nagrzewać na słońcu i korodować.

Donice dobierz odpowiednio do rozmiaru dorosłej rośliny. Zbyt mała donica ograniczy wzrost korzeni i będzie wymagała częstego podlewania. Zbyt duża może prowadzić do zastoju wody. Każda donica musi mieć otwory w dnie, aby nadmiar wody mógł swobodnie odpływać. Bez drenażu korzenie roślin szybko zgniją. Nie zapomnij o podstawkach - umożliwiają gromadzenie nadmiaru wody i chronią taras przed zabrudzeniem.

Krok 6: Dobór podłoża

Ziemia uniwersalna - dobra baza, ale często wymaga wzbogacenia.

Ziemia do konkretnych roślin - dostępne są specjalne podłoża do ziół, warzyw, pelargonii, iglaków, roślin kwasolubnych itp. – zawierają odpowiednie składniki odżywcze i mają właściwe pH.

Drenaż - na dno donicy zawsze wsyp warstwę drenażową (2-5 cm) z keramzytu, żwiru lub potłuczonej ceramiki. Zapobiegnie to zastojowi wody.

Wzbogacenie - możesz dodać do podłoża kompost, perlit (poprawia napowietrzenie) lub hydrożel (zatrzymuje wodę), zwłaszcza jeśli taras jest mocno nasłoneczniony.

i Autor: Artem Stepanov/ Getty Images Donice ceramiczne do użytkowania na zewnątrz

Krok 7: Wybór roślin na taras

To najbardziej ekscytujący etap! Pamiętaj, aby wybierać rośliny zgodnie z warunkami na tarasie i własnymi preferencjami.

Rośliny ozdobne

Kwiaty sezonowe, np. pelargonie, petunie, surfinie, lobelie, begonie, niecierpki – zapewniają intensywne kolory przez całe lato.

Byliny, np. lawenda, szałwia, hosty, żurawki, rozchodniki – wracają co roku, są mniej wymagające.

Krzewy i drzewka, np. karłowe odmiany iglaków, bukszpan, laurowiśnia, miniaturowe drzewka owocowe – dodają struktury i wysokości.

Pnącza - winobluszcz, powojnik, wisteria, winorośl – idealne do tworzenia zielonych ścian i osłon.

Zioła i warzywa

Zioła - bazylia, mięta, rozmaryn, tymianek, oregano, szczypiorek, pietruszka, kolendra – niezbędne w kuchni, pięknie pachną i są stosunkowo łatwe w uprawie.

Warzywa - sałata, szpinak, rzodkiewka, pomidory koktajlowe, papryczki chili, truskawki, poziomki – idealne do uprawy w donicach.

Rośliny egzotyczne

Jeśli masz słoneczny taras i odpowiednie pomieszczenie do przezimowania, możesz pokusić się o postawienie na tarasie uprawianych w donicach cytrusów, oleandrów czy palm. Pamiętaj tylko, by przed zima zabrać je z tarasu.

Warto wiedzieć Zasady kompozycji roślinnych na tarasie Wybierz rośliny o różnej wysokości, aby stworzyć dynamiczną kompozycję: wyższe rośliny (krzewy, pnącza na podporach) z tyłu, niższe (kwiaty, zioła) z przodu.

Łącz kolory harmonijnie lub stwórz kontrastujące zestawienia.

Zwróć uwagę na kształt liści i kwiatów, aby kompozycja była ciekawa.

Sadź rośliny w grupach, aby stworzyć wrażenie obfitości i naturalności.

i Autor: Getty Images Dobrze urządzony taras znakomicie sprawdzi się w roli letniego salonu

Krok 8: Sadzenie roślin

Gdy rośliny i doniczki są już wybrane i zakupione, nadszedł czas na sadzenie.

Na dno donicy czy skrzynki wsyp warstwę drenażową, a na nią warstwę podłoża.

Ostrożnie wyjmij roślinę z doniczki produkcyjnej, rozluźnij nieco korzenie, jeśli są zbite.

Umieść roślinę w pojemniku na takim samym poziomie, na jakim rosła w poprzedniej doniczce.

Uzupełnij wolne przestrzenie podłożem, lekko ugniatając.

Po posadzeniu roślinę podlej.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rośliny sadzimy do odpowiedniego podłoża

Pielęgnacja roślin na tarasie

Ogród na tarasie, choć często mniejszy, wymaga regularnej pielęgnacji, aby zachować piękno i zdrowie roślin.

Podlewanie

Rośliny w pojemnikach wysychają szybciej niż te w gruncie, dlatego podlewaj regularnie, często nawet codziennie w upalne dni. Zanim podlejesz, sprawdź wilgotność podłoża, wkładając palec na głębokość 2-3 cm. Jeśli jest suche, podlej. Nawadniaj rano lub wieczorem, aby zminimalizować parowanie. Podlewaj, aż woda zacznie wypływać z otworów drenażowych.

Nawożenie

Rośliny w donicach szybko zużywają składniki odżywcze, dlatego należy je regularnie nawozić, zgodnie z zaleceniami producenta nawozu (zazwyczaj co 1-2 tygodnie w okresie wegetacji). Stosuj nawozy płynne, granulowane lub pałeczki nawozowe. Wybieraj nawozy dostosowane do potrzeb roślin (np. do roślin kwitnących, ziół, warzyw).

Przycinanie i usuwanie przekwitłych kwiatów

Regularne przycinanie stymuluje rośliny do krzewienia się i obfitszego kwitnienia. Warto też systematycznie usuwać przekwitłe kwiaty, aby roślina nie marnowała energii na produkcję nasion, a zamiast tego tworzyła nowe pąki.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Regularnie kontroluj rośliny pod kątem szkodników (mszyce, przędziorki, mączliki) i chorób. W przypadku pojawienia się problemów, najpierw spróbuj naturalnych metod (np. oprysk z wody z mydłem, wyciąg z czosnku). W ostateczności sięgnij po ekologiczne środki ochrony roślin.

Zimowanie roślin tarasowych

Rośliny jednoroczne po sezonie usuń, natomiast te wieloletnie można na tarasie pozostawić, ale koniecznie zabezpiecz je przed mrozem. Rośliny wieloletnie, które nie zimują na zewnątrz przenieś do jasnego, chłodnego pomieszczenia (np. piwnicy, garażu, klatki schodowej) o temperaturze 5-10°C i ogranicz podlewanie.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Murator Ogroduje #2: Najlepsze byliny na balkon i taras