Kiedy wysiewać nasiona warzyw i kwiatów do gruntu?

Wiosna to najlepszy okres na wysiew nasion do gruntu – panują wtedy optymalne warunki klimatyczne, a rośliny będą miały dość czasu by zakwitnąć i wydać plony. Wiosną najczęściej wysiewa się do gruntu warzywa oraz ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Dowiedz się, jakie gatunki kiedy wysiewać.

Znaczną grupę roślin uprawianych na balkonie czy w ogrodzie można w zasadzie wysiewać już pod koniec zimy lub na przedwiośniu. Do tego potrzebne jest jednak miejsce w ogrzewanym pomieszczeniu lub szklarnia. W inspekcie oraz tunelu foliowym nasiona wysiewa się najczęściej od końca marca lub od początku kwietnia.

Przy siewie bezpośrednim do gruntu sprawa wygląda nieco inaczej. Nasiona bardzo często wymagają co prawda niskich temperatur do kiełkowania, jednak później chłody mogą ich zaszkodzić. Dlatego bezpiecznym terminem w przypadku wielu uprawianych gatunków jest kwiecień lub druga dekada maja (jeśli są ciepłolubne).

Jakie warzywa wysiewa się wiosną?

Lista warzyw, które wysiewa się wiosną, jest bardzo długa. Oto terminy wysiewu poszczególnych gatunków:

Sałata (głowiasta, rozetowa, rzymska, łodygowa) to jedno z najpopularniejszych warzyw uprawianych w Polsce. Ma krótki okres wegetacyjny, dlatego często wysiewa się ją jako przedplon dla innych gatunków. W kwietniu można siać odmiany średnio wczesne sałaty, natomiast od maja (aż do lipca) odmiany późne. Sałatę głowiastą i rzymską zwykle produkuje się z rozsady, łodygową natomiast uprawia z bezpośredniego siewu.

Przez cały kwiecień można siać marchew i pietruszkę (odmiany wczesne i średniowczesne). W obu przypadkach oprócz dobrego przekopania i spulchnienia podłoża ważne jest także zniszczenie szkodników glebowych (w tym nicieni).

Ponadto w kwietniu wysiewa się takie gatunki jak por, kalarepa, szpinak, roszponka, koper ogrodowy i bób (ostatni gatunek zaleca się wysiać w pierwszej dekadzie miesiąca).

Z roślin przyprawowych i leczniczych zaleca się posiać rumianek, kminek, cząber, majeranek, kolendrę, szałwię oraz lubczyk. Można to zrobić losowo w różnych miejscach warzywnika, wtedy zioła poprawią plon i zdrowotność innych gatunków.

Od drugiej połowy miesiąca warto ponadto wysiać w warzywniku burak ćwikłowy i skorzonerę. Aby przyśpieszyć zbiory, dane stanowiska warto przykryć warstwą białej włókniny.

Od maja wysiewa się ciepłolubne warzywa. Są to m.in. fasola szparagowa, fasola tyczna, dynia, cukinia, ogórki i pomidor gruntowy (odmiany wczesne). Z gatunków nieco bardziej tolerancyjnych na chłód sieje się także rukolę, endywię, kukurydzę.

Jakie rośliny ozdobne wysiewa się wiosną?

W kwietniu można wysiewać ogromną ilość gatunków roślin jednorocznych ozdobnych z kwiatów. Są to m.in. dimorfoteka pomarańczowa, dimorfoteka zatokowa, eszolcja kalifornijska, aksamitka (wyniosła, wzniesiona, wielkokwiatowa), nagietek lekarski, chaber bławatek, maciejka, maczek kalifornijski, kosmos podwójnie pierzasty, groszek pachnący, powój trójbarwny, czarnuszka damasceńska i wilec purpurowy.

Od połowy kwietnia (lub od maja – w zależności od warunków atmosferycznych) wysiewa się cynię wytworną, aster chiński, portulakę wielkokwiatową, ostróżkę wielkokwiatową, nasturcję większą i słonecznik zwyczajny.

Po „Zimnej Zośce” (czyli po 15. maja) można wysiewać wiele roślin dwuletnich: naparstnicę purpurową, bratek ogrodowy, malwę ogrodową, malwę różową oraz goździk brodaty.

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?

Zaprawianie nasion przed siewem

Przed wysianiem – w szczególności w odniesieniu do warzyw – warto zaprawić nasiona przeciwko chorobom. Można to robić na sucho, powlekać lub inkrustować (w ostatnim przypadku nasiona zostają pokryte specjalną otoczką). Często do zaprawiania stosuje się preparaty Funaben, Biosept oraz Grevit. Warto przy tym pamiętać, aby nie zaprawiać nasion, które były wcześniej moczone w wodzie celem podkiełkowania. Nasiona wystarczy umieścić w pojemniku, dodać preparat i odpowiednio długo wstrząsać pojemnikiem.

Jak wysiewać nasiona wprost do gruntu?

Podłoże przed siewem nasion każdorazowo powinno być dokładnie oczyszczone, spulchnione i wyrównane.

Nasiona wysiewa się w rzędach lub punktowo. Głębokość siewu po części zależy od gatunku. Można jednak przyjąć zasadę, że wynosi 2-3-krotność średnicy nasion. Dlatego nasiona drobne najczęściej sieje się na głębokości 1-2 cm, grubsze 2-5 cm. Nasiona łatwo można przykryć podłożem używając odwrotnej strony grabi.

Na gliniastych, ciężkich glebach nasiona wysiewa się płycej niż na glebie piaszczystej. Ma to praktyczne uzasadnienie. Nasiona trudniej przebijają się przez grubą, zbitą warstwę. Ponadto w na glebach lekkich głębszy siew nasion ograniczy ryzyko wyschnięcia zieleni w początkowym etapie rozwoju.

