Oprócz tego, że rośliny w oczku wodnym i wokół niego wyglądają atrakcyjnie, to zaopatrują wodę w tlen, dają schronienie owadom, ślimakom, rybom, zaskrońcom. Żaby oraz ropuchy składają skrzek wśród pędów i liści. Zbiornik wodny porośnięty roślinami staje się małym ekosystemem, w którym po pewnym czasie wykształca się równowaga biologiczna. Jej utrzymaniu sprzyja zacienienie wnętrza oczka wodnego, bo to ogranicza rozwój glonów. Poza tym bujne pędy świetnie maskują niedoskonałości brzegów zbiornika.

Oczko wodne powinno naśladować naturę

W zbiorniku naturalistycznym, w którym staramy się naśladować przyrodę, trzeba zadbać o różnorodność gatunków roślin. Zbiorowisko takie będzie dobrze funkcjonowało, jeśli – podobnie jak w naturze – urządzimy w nim kilka stref rozmaitej głębokości. Najlepiej jeśli powstaną:

strefa wody głębokiej,

strefa wody średnio głębokiej,

strefa wody płytkiej

oraz strefa błotna.

Podłoże w strefie błotnej musi być utrzymywane w stałej wilgotności. Należy też uformować ją tak, by - gdy poziom wody się podniesie, np. po deszczu - przelewała się do niej woda ze strefy płytkiej. Dopełnieniem kompozycji mogą być rośliny pływające po powierzchni, jednak – ponieważ są ekspansywne – trzeba pilnować, by nie zarosły całej tafli wody.

Do tak urządzonego oczka wodnego warto przenieść nieco wody ze zbiornika naturalnego, by osiedlić w nim rozmaite mikroorganizmy. Im większa będzie różnorodność flory i fauny, tym prędzej powstanie równowaga biologiczna. Dzięki temu nie będą się w nadmiernie rozwijać glony i woda będzie przejrzysta.

Rośliny do nowoczesnych oczek wodnych

W oczku wodnym traktowanym jako element architektoniczny chętnie wykorzystuje się wodę ujętą w wyraźną zgeometryzowaną formę. Rośliny są tu jednym z równorzędnych elementów kompozycji, w której skład wchodzą także tafla wody, obrzeże, czasami fontanna, źródło lub rzeźba. W takich współczesnych rozwiązaniach lustro wody zazwyczaj pozostaje gładkie, a rośliny stosuje się powściągliwie.

Wewnątrz oczka wodnego pojawiają się one w niewielkich grupach. Zdobią je pojedyncze egzemplarze roślin, których liście i kwiaty pływają po wodzie lub wyrastają nad jej powierzchnię. Duże, efektowne kępy złożone z egzemplarzy jednego, dwóch lub trzech gatunków roślin umieszcza się w sąsiedztwie zbiornika.

Rośliny do poszczególnych stref oczka wodnego

Aby oczko wodne cieszyło nas długie lata, wybierzmy rośliny przeznaczone do odpowiednich stref.

Rośliny pływające po powierzchn i: osoka aloesowata, żabiściek pływający, rzęsa.

i: osoka aloesowata, żabiściek pływający, rzęsa. Rośliny do strefy wody głębokiej (50-150 cm): grążel żółty, lilia wodna (grzybień biały).

(50-150 cm): grążel żółty, lilia wodna (grzybień biały). Rośliny do strefy wody płytkiej (30-50 cm): grzybieńczyk wodny, pałka wodna, miniaturowe odmiany lilii wodnej.

(30-50 cm): grzybieńczyk wodny, pałka wodna, miniaturowe odmiany lilii wodnej. Rośliny do strefy bagiennej : jaskier wielki, kaczeniec (knieć błotna), kosaćce japoński i żółty, kalla, kroplik, krwawnica pospolita, niezapominajka błotna, pałka wodna, sit rozpierzchły, strzałka wodna, tatarak zwyczajny, wiązówka błotna.

: jaskier wielki, kaczeniec (knieć błotna), kosaćce japoński i żółty, kalla, kroplik, krwawnica pospolita, niezapominajka błotna, pałka wodna, sit rozpierzchły, strzałka wodna, tatarak zwyczajny, wiązówka błotna. Rośliny do strefy nadbrzeżnej: firletka poszarpana, funkie, gunnera olbrzymia, pstrolistka sercowata, języczka pomarańczowa, kosaciec syberyjski, liliowiec ogrodowy, pełnik europejski, rutewka orlikolistna, tojeści: kropkowana i rozesłana, żurawki, miskant chiński.

Warto wiedzieć Zasady sadzenia i pielęgnacji roślin w oczku wodnym Dno i brzegi zbiornika wodnego warto uformować w półki, na których będą mogły stanąć kosze z roślinami wodnymi.

Roślin wodnych nie należy sadzić w żyznej ziemi ogrodowej, bo wypłukiwana z niej próchnica stanie się pożywką dla glonów. Lepsza jest mieszanka gliny, piasku i kompostu w równych częściach (ewentualnie dwóch piasku, jednej gliny i jednej kompostu).

Nie wolno zasilać roślin w oczku wodnym nawozami przeznaczonymi dla roślin ogrodowych – w sprzedaży są specjalne nawozy dla roślin wodnych.

Nie należy opryskiwać roślin w oczku wodnym preparatami chemicznymi, bo są one szkodliwe dla organizmów żyjących w wodzie.

Rośliny strefy płytkiej i błotnej intensywnie czyszczą wodę ze związków organicznych, bo pobierają z niej znaczne ilości substancji odżywczych.

Najlepiej, jeśli ocieniona jest 1/3 lustra wody.

Autor: Piotr Gorączko Zbiornik wodny obsadzony roślinami jest ciekawym elementem ogrodu

