Nikt nie chce czekać kilkanaście lat na zielony żywopłot, który jak parawan będzie chronił prywatność we własnym ogrodzie. Na szczęście, wybierając szybko rosnące rośliny, można stworzyć gęstą roślinną ścianę już w kilka sezonów. Niektóre z nich są zimozielone, inne zrzucają liście na zimę, ale za to dynamicznie przyrastają wiosną i latem. Wybierając konkretny gatunek trzeba wziąć pod uwagę warunki panujące w ogrodzie, w tym rodzaj gleby i nasłonecznienie.

Rośliny szybko rosnące na żywopłot

Szybko rosnący żywopłot to rozwiązanie praktyczne i dekoracyjne zarazem - może zastąpić ogrodzenie, zamaskować mniej atrakcyjne fragmenty działki, oddzielić część rekreacyjną od warzywnika albo stworzyć naturalną barierę akustyczną. Trzeba jednak pamiętać, że rośliny szybko rosnące zwykle wymagają systematycznej pielęgnacji. Regularne cięcie jest konieczne, aby żywopłot był gęsty, równy i zdrowy. Bez przycinania wiele gatunków zaczyna się przerzedzać od dołu lub rozrastać w niekontrolowany sposób.

Jakie rośliny wybrać na szybko rosnący żywopłot? Oto 5 świetnych propozycji.

Ligustr pospolity

Ligustr pospolity to jedna z najczęściej wybieranych roślin na szybko rosnący żywopłot. Jest ceniony za wytrzymałość, łatwość prowadzenia i dobrą tolerancję cięcia. Można z niego tworzyć zwarty, elegancki żywopłot o regularnym kształcie, który dobrze znosi formowanie. Dużą zaletą ligustru jest jego odporność na trudniejsze warunki - urośnie na wielu typach gleb, znosi okresową suszę, zanieczyszczenia powietrza. Najlepiej rośnie w miejscach słonecznych lub półcienistych. W sprzyjających warunkach może przyrastać dość szybko, dlatego już po kilku latach pozwala uzyskać solidną osłonę.

Ligustr jest rośliną częściowo zimozieloną. W łagodniejsze zimy może zachowywać część liści, szczególnie w cieplejszych rejonach kraju i na osłoniętych stanowiskach. W surowsze zimy liście zwykle opadają, ale roślina szybko odbija wiosną. To dobry wybór dla osób, które chcą mieć żywopłot gęsty, łatwy do kształtowania i niezbyt wymagający.

Aby ligustr szybko się zagęszczał, bardzo ważne jest cięcie już od pierwszych lat po posadzeniu. Młode sadzonki warto skracać dość mocno, ponieważ pobudza to roślinę do wypuszczania nowych pędów od podstawy. Dzięki temu żywopłot nie będzie „łysy” przy ziemi. Najlepiej sadzić ligustr w dwóch rzędach lub w gęstym pojedynczym rzędzie, jeśli zależy nam na szybkim efekcie zwartej ściany.

Autor: Magdalena Michalak Żywopłot z ligustru pospolitego

Grab pospolity

Grab pospolity to doskonały wybór na elegancki, gęsty i trwały żywopłot. Nie jest rośliną zimozieloną, ale jego suche, brązowe liście często utrzymują się na pędach przez znaczną część zimy. Dzięki temu nawet po sezonie wegetacyjnym żywopłot z grabu nadal zapewnia częściową osłonę.

Grab dobrze znosi cięcie i formowanie, dlatego można z niego tworzyć zarówno niskie, jak i wysokie żywopłoty. Regularnie przycinany bardzo ładnie się zagęszcza i tworzy zwartą strukturę. Jest też długowieczny i odporny na mróz (dobrze radzi sobie w naszym klimacie). Najlepiej rośnie na glebach żyznych, umiarkowanie wilgotnych, ale poradzi sobie także w mniej idealnych warunkach. Choć jego wzrost początkowo wydaje się dość wolny, to po dobrym ukorzenieniu potrafi rosnąć dynamicznie. Żywopłot z grabu pasuje do ogrodów naturalistycznych, klasycznych i nowoczesnych.

Autor: Getty Images Grab pospolity w ogrodach najczęściej jest wykorzystywany do zakładania żywopłotów

Laurowiśnia wschodnia

Laurowiśnia wschodnia w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność. Jej największym atutem są duże, błyszczące, skórzaste liście, które pozostają zielone przez cały rok. Dzięki temu żywopłot z laurowiśni zapewnia prywatność również zimą, gdy większość roślin liściastych traci liście.

Laurowiśnia rośnie dość szybko, zwłaszcza na stanowiskach osłoniętych, ciepłych i półcienistych. Lubi gleby żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Warto pamiętać, że w chłodniejszych regionach kraju może wymagać bardziej starannego wyboru stanowiska, ponieważ silne mrozy i wysuszające zimowe wiatry mogą uszkadzać liście.

Żywopłot z laurowiśni wygląda bardzo dekoracyjnie i nie wymaga tak częstego cięcia jak ligustr czy grab. Wystarczy regularnie korygować jego kształt i usuwać uszkodzone pędy. Laurowiśnia sprawdzi się w ogrodach reprezentacyjnych, nowoczesnych i eleganckich. Dobrze wygląda zarówno jako zwarty żywopłot, jak i luźniejsza, naturalna osłona.

Autor: Alona Krytska/ Getty Images Laurowiśnia wschodnia doskonale nadaje się na żywopłoty

Pęcherznica kalinolistna

Pęcherznica kalinolistna to świetna propozycja na szybko rosnący żywopłot dla osób, które nie chcą ograniczać się wyłącznie do zieleni. W zależności od odmiany może mieć liście żółtozielone, bordowe, miedziane lub ciemnopurpurowe. Dzięki temu żywopłot z pęcherznicy nie tylko osłania ogród, ale też staje się jego mocnym elementem dekoracyjnym.

To krzew bardzo odporny i mało wymagający. Dobrze radzi sobie na przeciętnych glebach, znosi suszę, mróz i miejskie warunki. Najładniej wybarwia się na stanowiskach słonecznych, choć poradzi sobie także w półcieniu. Rośnie szybko i może osiągać spore rozmiary, dlatego wymaga przycinania, jeśli chcemy zachować zwarty pokrój. Warto mieć na uwadze, że choć pęcherznica dobrze znosi cięcie, to najlepiej nie formować jej zbyt "sztywno", ponieważ jej naturalny, lekko przewieszający się pokrój jest jedną z największych ozdób.

Pęcherznica jest idealna na żywopłoty nieformowane lub lekko formowane. Tworzy bujne, naturalne ściany, które pasują do ogrodów swobodnych, rustykalnych i nowoczesnych. Wiosną oraz latem zdobią ją drobne, jasne kwiaty zebrane w baldachowate kwiatostany, a później dekoracyjne owocostany.

Autor: Mihey/ Getty Images Pęcherznica kalinolistna

Dereń biały

Dereń biały to dobry wybór na szybko rosnący żywopłot o naturalnym, swobodnym charakterze. Krzew rośnie dynamicznie, dobrze się rozkrzewia i w krótkim czasie potrafi utworzyć gęstą osłonę.

Dużą zaletą derenia białego jest jego odporność. Dobrze radzi sobie w polskim klimacie, znosi mróz, miejskie warunki i przeciętne gleby. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych, w podłożu umiarkowanie wilgotnym. W takich warunkach szybko wypuszcza nowe pędy i tworzy szeroki, gęsty krzew. Warto jednak pamiętać, że dereń potrzebuje miejsca, dlatego najlepiej sprawdzi się w średnich i większych ogrodach albo przy granicy działki, gdzie może swobodnie się rozrastać.

Żywopłot z derenia białego ma dodatkową zaletę dekoracyjną. W sezonie zdobią go liście, które u wielu odmian są nie tylko zielone, ale też biało obrzeżone, kremowe lub lekko srebrzyste. Jesienią krzew może się atrakcyjnie przebarwiać, a zimą uwagę przyciągają jego kolorowe pędy, często intensywnie czerwone.

Aby żywopłot z derenia był gęsty i efektowny, warto regularnie go przycinać. Cięcie pobudza roślinę do wypuszczania młodych, silnie wybarwionych pędów i zapobiega nadmiernemu ogołacaniu się krzewu od dołu. Najlepiej prowadzić go jako żywopłot nieformowany lub lekko formowany, zachowując jego naturalny pokrój.

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Autor: photohampster/ Getty Images Dereń biały

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