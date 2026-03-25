Laurowiśnia to ciekawa, choć mało jeszcze u nas popularna roślina ozdobna. Jej gęsty pokrój, błyszczące, zielone liście i liczne, białe kwiaty mogą być niebanalną ozdobą każdego ogrodu, dlatego roślina z pewnością zasługuje na większą uwagę.

Jak wygląda laurowiśnia wschodnia?

Laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus, syn. Laurocerasus officinalis) nazywana też śliwą wawrzynolistną to niewielkie drzewo lub okazały krzew, dorastający do 3-4 m wysokości. Jego cechą charakterystyczną są wydłużone, lancetowate, skórzaste liście, do złudzenia przypominające liście laurowe (wawrzynu). Z wierzchu są ciemnozielone i błyszczące, od spodu natomiast jaśniejsze i matowe.

Laurowiśnia oprócz atrakcyjnych liści, ma także ozdobne, oryginalne kwiaty, pojawiające się na pędach wiosną (w maju). Wprawdzie pojedyncze kwiaty są małe i niepozorne, ale zebrane po kilkadziesiąt sztuk w duże, wzniesione grona, tworzą piękne, gęste, lekko pachnące kwiatostany, które widoczne są już z daleka.

Każdy kwiat oprócz płatków, ma liczne, długie, wystające pręciki, dzięki którym kwiatostan wydaje się być „puszysty” i jeszcze bardziej interesujący.

Kiedy kwiaty przekwitają, ich miejsce zajmują kuliste, czarne, błyszczące owoce (u roślin uprawianych w Polsce nie zawsze się zawiązują). Nie są wprawdzie duże i okazałe, ale doskonale komponują się z ciemnozielonymi, błyszczącymi liśćmi.

Czy laurowiśnia gubi liście na zimę?

Laurowiśnia jest roślina zimozieloną i nie zrzuca liści na zimę. Utrzymują się one na roślinie przez cały rok, choć podczas mroźnych zim część z nich może przemarzać, szczególnie ponad granicą śniegu.

Czy laurowiśnia szybko rośnie?

Laurowiśnia rośnie stosunkowo szybko - w zależności od odmiany przyrosty wynoszą od 15 do nawet 60-70 cm rocznie. Jako drzewo laurowiśnia może dorastać nawet do 6-9 m wysokości, ale w naszych warunkach klimatycznych najczęściej sadzimy niższe odmiany, które osiągają zazwyczaj 1-2 m.

Laurowiśnia odmiany

W ogrodach laurowiśnia wschodnia uprawiana jest zwykle w postaci czystego gatunku, ale coraz częściej można też spotkać jej liczne, atrakcyjne odmiany ozdobne, do których należą między innymi:

Laurowiśnia wschodnia odmiana 'Schipkaensis' - o pięknych, gęstych, wzniesionych, kremowobiałych kwiatostanach i podwyższonej mrozoodporności, osiągająca 1,5-2 m wysokości,

Laurowiśnia wschodnia 'Otto Luyken' - karłowa odmiana o ciemnozielonych liściach i szerokim, gęstym pokroju, dorastająca do 0,5-1 m wysokości,

Laurowiśnia wschodnia ETNA 'Anbri' - odmiana o pędach mocno wzniesionych i młodych przyrostach zabarwionych na rdzawy kolor, dorastająca do 1,5-2 m wysokości,

Laurowiśnia wschodnia 'Mano' - niska, wolno rosnąca odmiana o kulistym, gęstym, krzaczastym pokroju, dorastająca do 1-1,5 m wysokości,

Laurowiśnia wschodnia 'Marbled White' (syn. 'Castlewellan') - odmiana o pstrych i biało nakrapianych liściach oraz kompaktowym pokroju, dorasta do 1,5-2 m wysokości,

Laurowiśnia wschodnia odmiana 'Zabeliana' - niska odmiana o pokładających się, rozłożystych pędach, dorastająca do ok. 1 m wysokości i ok. 3 m szerokości, doskonała jako roślina okrywowa,

Laurowiśnia wschodnia 'Miky' - niska, wolno rosnąca odmiana o ciemnozielonych, wąskich liściach i kompaktowym pokroju, kwitnie słabiej niż gatunek i dorasta do 1,5-2 m wysokości,

Laurowiśnia wschodnia odmiana 'Rotundifolia' - wysoka odmiana o luźnym, krzaczastym pokroju, dorastająca do ok. 4 m wysokości.

i Autor: Getty Images Kwiaty laurowiśni są zebrane po kilkadziesiąt sztuk w duże, wzniesione grona, tworzą piękne, gęste, lekko pachnące kwiatostany, które widoczne są już z daleka

Jakie wymagania ma laurowiśnia?

Laurowiśnia to dość wymagająca roślina. Roślina oczekuje ciepłego, zacisznego, półcienistego lub cienistego stanowiska uprawy oraz żyznej, próchniczej, przepuszczalnej, stale lekko wilgotnej gleby o zasadowym lub obojętnym odczynie pH. Ponieważ nie znosi suszy, w okresach bezdeszczowych musi być systematycznie podlewana. Glebę wokół rośliny warto ściółkować.

Czy laurowiśnia przemarza?

Laurowiśnia nie lubi niskich temperatur i chociaż starsze egzemplarze znoszą zwykle zimę dość dobrze, młode rośliny mogą przemarzać. Dlatego późną jesienią należy osłonić je przed mrozem włókniną lub słomianymi matami. Okrycie powinno być jednak stosunkowo luźne, gdyż laurowiśnia nie lubi szczelnej otuliny, utrudniającej jej oddychanie. Z powodu niskiej mrozoodporności, laurowiśnie najlepiej czują się w cieplejszych rejonach kraju, na stanowiskach zacisznych, ciepłych i osłoniętych od mroźnego wiatru.

Mimo swojej delikatności i wysokich wymagań uprawowych, laurowiśnia zaskakująco dobrze znosi zanieczyszczone, miejskie powietrze i rzadko jest atakowana przez choroby i szkodniki roślin.

Kiedy i jak sadzić laurowiśnię?

Laurowiśnię najlepiej sadzić późną jesienią (przed wystąpieniem przymrozków) bądź wczesną wiosną (do marca włącznie). Wtedy roślina znajduje się w fazie spoczynku, a jej bryła korzeniowa jest już rozrośnięta, dzięki czemu krzew ma szansę lepiej się przyjąć.

Wykopujemy dół o około 50 cm szerokości i nieco większej głębokości. Umieszczamy w nim roślinę i obsypujemy ją ziemią, lekko ugniatając. Niezwłocznie po posadzeniu należy laurowiśnię podlać.

Cięcie i rozmnażanie laurowiśni

Laurowiśnia doskonale reaguje na cięcie, dlatego zabieg ten można przeprowadzić o każdej porze roku, choć najlepiej zaplanować go na późną wiosnę lub wczesne lato (czerwiec-lipiec).

Przy okazji letniego cięcia, roślinę można też z powodzeniem rozmnożyć. Wystarczy pobrać z niej (w lipcu lub sierpniu) półzdrewniałe sadzonki i ukorzenić w wilgotnym, piaszczysto-próchniczym podłożu. Aby sadzonki lepiej się ukorzeniały, należy zanurzyć ich końce w specjalnym preparacie tzw. ukorzeniaczu.

i Autor: saraTM/ Getty Images Laurowiśnia to jeden z najpiękniejszych liściastych krzewów zimozielonych

Laurowiśnia - zastosowanie w ogrodzie

Ze względu na swój gęsty pokrój, ciekawe liście i piękne kwiaty, laurowiśnia wschodnia może być sadzona w ogrodzie jako soliter na tle trawnika lub białej ściany budynku, stanowiących doskonałe tło dla jej atrakcyjnych liści. Roślina doskonale prezentuje się także w kompozycjach wielogatunkowych z innymi krzewami ozdobnymi lub w jednogatunkowych grupach. Może być też zestawiana z innymi roślinami o dużych liściach jak np. rodgersjami i bergeniami oraz dużymi paprociami (np. pióropusznikiem strusim) i funkiami.

Laurowiśnia znakomicie nadaje się też do tworzenia formowanych lub luźnych żywopłotów i szpalerów, a ich karłowe odmiany do uprawy w pojemnikach. Krzewy o szerokim, rozłożystym pokroju mogą być natomiast wykorzystywane jako ciekawe rośliny okrywowe.

Laurowiśnia na pniu

W sprzedaży spotykana jest laurowiśnia na pniu (roślina jest szczepiona na wysokim pniu) - to propozycja dla tych, którzy szukają do ogrodu drzewa o bujnej koronie. Dzięki szczepieniu laurowiśnia zyskuje na wysokości, bowiem większość odmian prowadzonych "normalnie" nie rozrasta się mocno.

