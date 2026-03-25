Laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus, syn. Laurocerasus officinalis) to wiecznie zielony krzew lub małe drzewo z rodziny różowatych. W ostatnich latach roślina ta zyskuje na popularności, stając się jednym z ważniejszych gatunków do tworzenia zimozielonych formowanych żywopłotów.

Laurowiśnia wschodnia dorasta do 3-5 m wysokości. Tworzy szeroką, gęstą i rozłożystą koronę, zbudowaną z gładkich, ciemnych, drewniejących pędów o szarobrązowej barwie.

Bardzo dekoracyjne są liście laurowiśni: grube, skórzaste, ciemnozielone i błyszczące po wierzchniej stronie, od spodu jaśniejsze i matowe, całobrzegie, o lancetowatym kształcie, o długości od 5 do 15 cm. Wyglądem przypominają liście laurowe - stąd nazwa rośliny. Na roślinie utrzymują się cały rok, nie opadają na zimę!

Ozdobne są także kwiaty laurowiśni - pojawiające się w maju, białe, delikatnie pachnące, zebrane w efektowne groniaste, wyprostowane kwiatostany.

W sprzyjających warunkach klimatycznych (u nas bardzo rzadko) laurowiśnia zawiązuje owoce - prawie czarne, błyszczące pestkowce o średnicy nieco ponad 1 cm.

W sprzedaży dostępnych jest wiele odmian laurowiśni wschodniej, różniących się m.in. wysokością roślin i kolorystyką liści.

Uwaga! Laurowiśnia wschodnia jest rośliną trującą dla człowieka, jej nasiona i liście zawierają trujący glikozyd.

Dlaczego warto sadzić żywopłot z laurowiśni?

Laurowiśnia wschodnia to krzew o wyjątkowych walorach dekoracyjnych - zachwyca przede wszystkim intensywną zielenią efektownie błyszczących liści. Roślina bardzo dobrze znosi cięcie, doskonale nadaje się więc do formowania.

Laurowiśnia nie ma bardzo dużych wymagań i jest stosunkowo łatwa w uprawie. Dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza (polecana do sadzenia w miastach) i rzadko jest atakowana przez choroby i szkodniki roślin.

Żywopłot z laurowiśni będzie całoroczną ozdobą ogrodu, która dodatkowo może służyć jako osłona od wiatru, bariera dla hałasu oraz niepożądanych gości. Doskonale zakryje nieestetyczne elementy ogrodu, np. wiatę śmietnikową.

Jak szybko rośnie żywopłot z laurowiśni?

Dodatkową zaletą laurowiśni jest to, że roślina szybko rośnie. W zależności od odmiany przyrasta od 15 do 60 cm rocznie i silnie się zagęszcza.

Kiedy sadzić laurowiśnię?

Laurowiśnię najlepiej sadzić w ogrodzie późną jesienią, ale jeszcze przed nastaniem mrozów, aby roślina zdążyła się dobrze ukorzenić. Innym terminem sadzenia jest wczesna wiosna (nie później niż w marcu).

W jakiej odległości od płotu i jak gęsto sadzić laurowiśnię na żywopłot?

Krzewy powinny być sadzone w odległości 40-50 cm od siebie nawzajem (krzew laurowiśni mocno się rozrasta). Jeśli żywopłot ma być sadzony przy ogrodzeniu z sąsiednią posesją, pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej odległości: minimum 50 cm od ogrodzenia.

Zakładanie żywopłotu z laurowiśni krok po kroku

Na początku wytyczamy linię, wzdłuż której będziemy sadzić krzewy i wykopujemy dołek dla każdego z nich.

Dołek powinien być na tyle duży, by swobodnie zmieściła się w nim bryła korzeniowa (zwykle wystarczy 50 cm głębokości). Na dnie dołka wsypujemy warstwę drenażu (np. żwir, drobne kamyki), a na nią warstwę ziemi.

Przed rozpoczęciem sadzenia moczymy bryłę korzeniową laurowiśni w wiadrze z wodą przez 15-30 minut, aby dobrze nasiąkła. Po wyjęciu roślin z wody, usuwamy wszystkie suche liście i uszkodzone pędy.

Roślinę umieszczamy w dołku tak, by podstawa pnia znajdowała się nieco ponad poziomem gruntu, przysypujemy bryłę korzeniową ziemią, ugniatając ją na tyle delikatnie, by nie uszkodzić korzeni.

Niezwłocznie po posadzeniu, obficie podlewamy rośliny.

Warto też ułożyć warstwę ściółki, np. z kory - ułatwi utrzymanie odpowiedniej wilgotności podłoża wokół krzewów i zabezpieczy przed zimnem system korzeniowy.

Jak dbać o żywopłot z laurowiśni?

Laurowiśnia źle znosi suszę, dlatego należy ją systematycznie podlewać, nie dopuszczając do przesuszenia podłoża (najlepiej, gdy gleba jest stale wilgotna). By zmniejszyć parowanie wody z gleby, warto utrzymywać stale wokół roślin warstwę ściółki - dodatkowo ograniczy ona rozrastanie chwastów.

Pamiętajmy też, że laurowiśnia to krzew zimozielony i w okresie zimowym narażony jest na suszę fizjologiczną. Dlatego przed nastaniem mrozów trzeba żywopłot z laurowiśni obficie podlać. Podlewać też należy zimą, jeśli panują na zewnątrz dodatnie temperatury.

Wiosną warto zasilić krzewy laurowiśni kompostem albo wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi. Zalecane jest stosowanie kompostu, bowiem nie istnieje w tym przypadku niebezpieczeństwo przenawożenia.

Aby żywopłot z laurowiśni był gęsty, warto krzewy corocznie przycinać. Zabieg najlepiej wykonać pod koniec kwietnia. Dzięki cięciu możemy też nadać żywopłotowi pożądany kształt. Wiosną trzeba też usunąć wszystkie przemarznięte pędy krzewów.

Młode egzemplarze laurowiśni mogą przemarzać, dlatego późną jesienią, jeszcze przed nadejściem pierwszych przymrozków warto okryć je agrowłókniną bądź słomianymi matami. Ważne, by osłony nie były zbyt szczelne, bo tego roślina nie lubi (utrudniony jest wtedy przepływ powietrza między ulistnionymi pędami, przez co krzew może ulec uszkodzeniu). Starsze okazy zazwyczaj dobrze znoszą lekki mróz, choć spadek temperatury do około minus 20 st.C, może powodować poważne uszkodzenia liści i młodych pędów, a nawet wypadanie całych krzewów.

