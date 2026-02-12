Grzejniki niskotemperaturowe – charakterystyka, dobór i zastosowanie

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Potocznie mianem grzejnik niskotemperaturowy określa się wszystkie grzejniki, które pracują w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych. Są to instalacje, w których czynnik grzewczy (najczęściej woda) ma tak zwany niski parametr, czyli temperatura zasilania nie przekracza 55oC. W takim znaczeniu grzejnikiem niskotemperaturowym może być zarówno grzejnik stalowy płytowy, aluminiowy członowy, a także systemy wodnego ogrzewania podłogowego czy ściennego, pod warunkiem, że będą pracowały w instalacji niskotemperaturowej i zostaną odpowiednio dobrane do takiego systemu.

Z terminem grzejnik niskotemperaturowy możemy się również spotkać, przeglądając ofertę i katalogi producentów grzejników. Tak są nazywane modele grzejników o specjalnej konstrukcji i stosunkowo dużej powierzchni wymiany ciepła w odniesieniu do wielkości, niekiedy też z wbudowanymi wentylatorami, które wymuszają cyrkulacje powietrza w przestrzeni grzejnika. Przeznaczone są wyłącznie do pracy w instalacjach niskotemperaturowych.

Grzejniki w instalacji niskotemperaturowej

Instalacje niskotemperaturowe coraz częściej spotyka się w domach jednorodzinnych. Ma to związek z popularnością stosowania jako źródeł ciepła kotłów kondensacyjnych oraz pomp ciepła. Oba te urządzenia pracują najbardziej efektywnie w instalacjach o niskich parametrach pracy, gdzie temperatura zasilania to maksymalnie 55oC. Niekiedy projektuje się je na jeszcze niższe parametry - nawet 40-45oC. Mniejsza różnica temperatury między czynnikiem grzewczym w instalacji a powietrzem w pomieszczeniu jest mniej odczuwalna dla użytkowników, a jednocześnie pozwala zapewnić komfort cieplny.

Jednocześnie niska temperatura krążącej w instalacji wody sprawia, że do uzyskania odpowiedniej mocy grzejnika, musi mieć on zdecydowanie większą powierzchnię niż w przypadku instalacji pracujących na wyższych parametrach.

Temperatura zasilania a wielkość grzejnika

Dla przykładu porównajmy moc grzejnika dla różnych parametrów czynnika grzewczego. Moc grzejnika c.o. podawana jest dla konkretnych parametrów czynnika grzewczego, czyli temperatury zasilania i powrotu oraz dla obliczeniowej temperatury w pomieszczeniu. Tak więc dla różnych wartości tych parametrów moc konkretnego modelu grzejnika będzie inna.

W uproszczeniu dla standardowego grzejnika stalowego dwupłytowego o wymiarach 60 cm (wysokość) x 80 cm (długość) przy temperaturze zasilania/powrotu/w pomieszczeniu: 75/65/20 uzyskiwana moc grzewcza to ponad 1350 W. Taki sam grzejnik przy parametrach obliczeniowych instalacji wynoszących odpowiednio: 50/40/20 wytworzy niecałe 540 W.

Inny przykład. Obliczona potrzebna moc grzejnika dla danego pomieszczenia to około 1000 W. Dla parametrów pracy instalacji grzewczej 75/65/20 wystarczy, gdy model dwupłytowy będzie miał wysokości 55 cm i długości 60 cm. Dla instalacji niskotemperaturowej 50/40/20 przy wysokości grzejnika 55 cm, aby uzyskać moc blisko 1000 W, potrzebny będzie grzejnik dwupłytowy o długości aż 160 cm, albo trzypłytowy – o długości 120 cm.

Warto pamiętać, że im większy grzejnik z danego typoszeregu, tym też więcej musimy za niego zapłacić.

Charakterystyka grzejników niskotemperaturowych

Właśnie konieczność zapewnienia dużej powierzchni wymiany ciepła przy ograniczeniu wielkości grzejników wpłynęła na budowę grzejników niskotemperaturowych. Tego typu grzejniki konstruuje się w taki sposób, aby elementy odpowiadające za wymianę ciepła miały jak największą powierzchnię. A jednocześnie pojemność wodna grzejników była stosunkowo niewielka. Rozwiązywane jest to na różne sposoby.

Dąży się do zwiększenia powierzchni, przez którą ciepło rozchodzi się na drodze promieniowania. Daje to poczucie komfortu cieplnego, a dodatkowo nie powoduje nadmiernego ruchu powietrza, co wiązałoby się z unoszeniem kurzu i było nieprzyjazne dla alergików.

Do produkcji grzejników niskotemperaturowych stosuje się materiały, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Dzięki temu nawet przy niewielkiej różnicy temperatury instalacji i otoczenia następuje emisja ciepła.

Grzejniki niskotemperaturowe mogą mieć fabrycznie zamontowany zestaw wentylatorów, dzięki któremu szybko oddają ciepło

Jak zbudowany jest grzejnik niskotemperaturowy

W niektórych modelach grzejników w obudowie umieszcza się na kilku poziomach rury, które podłączone są do zasilania i powrotu c.o. Oprócz nich gęsto ustawia się aluminiowe lamelki, które nagrzewają się od płynącego poziomymi rurami czynnika grzewczego. Powietrze napływa otworami w dolnej części obudowy grzejnika niskotemperaturowego i przepływając między lamelkami, nagrzewa się od nich i wydostaje do pomieszczenia otworami w górnej części urządzenia.

Innym rozwiązaniem są modele grzejników z gęstym ożebrowaniem, podobnym do grzejników stalowych płytowych. Ich przednia i tylna płyta jest zasilana czynnikiem grzewczym (wodą), dzięki czemu zwiększony zostaje udział promieniowania w oddawaniu ciepła.

Aby zwiększyć moc grzejników niskotemperaturowych, a także szybkość reakcji na zmianę ustawień, stosuje się w nich zestawy wentylatorów. Wymuszają one i przyspieszają cyrkulację powietrza wokół grzejnika. Mogą być zamocowane w grzejniku fabrycznie albo stanowić dodatkową opcję. Grzejnik z wbudowanymi wentylatorami ma na obudowie umieszczony panel sterujący, umożliwiający łatwe, intuicyjne ustawianie jego pracy. Uruchamianie i wyłączanie wentylatorów odbywa się automatycznie w zależności od aktualnych warunków w pomieszczeniu i ustawień trybu pracy.

Sterowanie pracą grzejnika ułatwia intuicyjny panel na obudowie

Podłogówka i grzejniki w jednej instalacji

To częsta sytuacja w domach jednorodzinnych, w których w strefie dziennej planuje się ogrzewanie płaszczyznowe, a do sypialni, gabinetów, pokoi dzieci wybiera się grzejniki ścienne. Temperatura zasilania czynnika grzewczego w obiegu ogrzewania podłogowego nie może być wysoka, z uwagi na to, by podsadzka nadmiernie się nie nagrzewała. Z kolei standardowe grzejniki zwykle projektuje się na wyższą temperaturę zasilania, by nie zwiększać ich powierzchni, a uzyskać wymaganą wydajność cieplną.

Zgodnie z danymi producentów grzejniki niskotemperaturowe nadają się do pracy przy temperaturze zasilania nawet poniżej 40oC. Dzięki temu w jednej instalacji – bez konieczności stosowania zaworów mieszających i różnicujących temperaturę obiegów czynnika grzewczego, mogą być zamontowane grzejniki i ogrzewanie podłogowe.

Wykończenie powierzchni grzejnika Uniwersalnym, ale też najpopularniejszym kolorem grzejników, zarówno standardowych, jak i niskotemperaturowych, jest biel – dzięki temu zamontowane na białej ścianie są mało widoczne i pasują do większości aranżacji pomieszczeń. Jeśli jednak chcemy mieć grzejnik w innym kolorze, nie będzie z tym problemu. Możemy wybrać jeden z kilkuset kolorów w palecie RAL i zamówić grzejnik w takim właśnie kolorze. Na zamówienie można też zamówić wersje metalizowane, a ich cena jest mniej więcej o 10% wyższa od cen katalogowych. W ostatnim czasie na popularności zyskują grzejniki w ciemnym wykończeniu – grafitowy i czarnym. Niektóre mają zaoblone krawędzie i dopracowane detale, dzięki temu spełniają wymagania osób, które szczególną uwagę przywiązują do estetyki. W takiej modnej wersji można też kupić grzejnik niskotemperaturowy.

Modele grzejników niskotemperaturowych

Grzejniki niskotemperaturowe dobiera się podobnie jak standardowe grzejniki c.o. Dla danych parametrów pracy instalacji i wymaganej mocy grzejnika dobiera się jego wielkość. Dlatego w ofercie producentów znajdziemy typoszeregi grzejników w kilku długościach i szerokościach, pozwalające dobrać ich wymiary do planowanego miejsca montażu, zwykle na ścianie pod oknem, we wnęce podokiennej.

Ceny grzejników niskotemperaturowych

Cena grzejnika niskotemperaturowego, podobnie jak innych grzejników, uzależniona jest od jego wielkości, miejsca podłączenia instalacji - zasilanie boczne, zasilanie od dołu grzejnika z boku lub w jego środkowej części. Znaczenie ma również to czy ma wbudowany zawór termostatyczny. Oczywiście liczy się renoma producenta, a także sposób wykończenia powierzchni i wyposażenie dodatkowe. Wszystkie te elementy mają wpływ na wzrost ceny.

Najmniejszy i najtańszy grzejnik można kupić już za niecałe 350 zł, a ceny najdroższych – nawet kilka tysięcy złotych (za model z wbudowanym wentylatorem i systemem sterowania).

