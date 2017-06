Białe ściany: jak stosować biały kolor na ścianach

Białe ściany budzą skojarzenia z porządkiem i równowagą. Niekiedy jednak zastosowanie czystej bieli w całym wnętrzu na zbyt dużych powierzchniach stwarza wrażenie zimna, chłodu i braku przytulności. Co zrobić, by białe ściany pasowały do wnętrza?