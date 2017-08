Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: koszty i zasady przyłączenia do sieci

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Zaczynamy od złożenia w miejscowym zakładzie wodociągowym i kanalizacyjnym wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci. Trzeba w nim podać cel poboru wody, szacunkowe zapotrzebowanie na nią, określić rodzaj ścieków i ich spodziewaną ilość. Do wniosku dołączamy dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i mapę zasadniczą w skali 1:500 (czasami jest też wymagany wypis z rejestru gruntów albo decyzja o warunkach zabudowy).

Sprawdź też:

Zakład powinien wydać warunki w ciągu 30 dni (w niektórych spółkach termin wynosi 14 dni), a w nich określić między innymi miejsce włączenia do sieci i instalacji wodomierza oraz wymagania odnośnie do materiałów, z których mają być wybudowane przyłącza. Razem z warunkami dostaniemy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotowanie projektu przyłączy

Po otrzymaniu warunków należy zamówić u wybranego projektanta wykonanie projektów przyłączy wraz z uzgodnieniem ich lokalizacji w ZUD. Gotowe projekty (w dwóch lub trzech egzemplarzach, zależnie od wymagań) składa się w firmie wodociągowo-kanalizacyjnej do uzgodnienia pod względem technicznym.

Sprawdź też:

Zlecenie budowy przyłączy

Po ich zaakceptowaniu można podpisać umowę o przyłączenie, a następnie zlecić wybranemu wykonawcy budowę przyłączy i zgłosić rozpoczęcie robót w zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym. Pracownik zakładu przeprowadzi kontrolę przed zasypaniem przyłączy i odbiór techniczny po zakończeniu robót. Inwestor albo wykonawca na jego zlecenie powinien uzyskać zgodę zarządcy drogi na czasowe zajęcie pasa drogowego i zabezpieczyć kwestie organizacji ruchu. Na koniec trzeba zlecić geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłączy. Zakład może wówczas zamontować wodomierz główny. Ostatnia formalność to podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej: gmina nie może ich pobierać!

Zgodnie z przepisami właściciel nieruchomości ponosi koszt budowy przyłącza, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne koszt budowy sieci (urządzeń). Od lat jest podnoszony problem, że niektóre gminy żądają opłat za sam fakt przyłączenia do sieci (czyli za zgodę na podłączenie przyłącza wybudowanego na koszt mieszkańca). Chociaż gminy nie mają prawa do pobierania z tego tytułu opłat, ciągle próbują umieszczać takie opłaty przyłączeniowe w uchwalanych regulaminach. Dopóki ktoś nie zaskarży uchwały, pobierają opłaty dotyczące podłączenia budynku do gminnych sieci. Świadomość możliwości zaskarżenia uchwały gminy jest niewielka, więc dobrze że zajęła się tym prokuratura. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nie posiadających upoważnienia ustawowego.

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Prokuraturę Krajową z dn. 10 sierpnia 017 r., stanowisko prokuratury potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów:



"W wyroku z 22 listopada 2010 roku (sygn. akt II SA/Kr 851/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. Zgodnie z art. 94 Konstytucji podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie i musi być ono wyraźne. W związku z powyższym, jak stwierdził WSA w Krakowie, jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.



Na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 13 września 2007 roku (sygn. akt III CZP 79/07). SN podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.



Niedopuszczalne jest również uzależniania przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Stwierdził tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2008 roku (sygn. akt II OSK 431/08). Nielegalne są ponadto wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określonych przez rady gmin oraz opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza, co stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 października 2007 roku (sygn. akt IV SA/Wa 1116/06).



Obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków. Na stanowisku takim staną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5 grudnia 2006 roku (sygn. akt II SA/Go 432/06) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 30 stycznia 2008 roku (sygn. akt II SA/Ke 675/07).



Skargi prokuratorów o stwierdzenie nieważności uchwał gmin wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci uwzględniły również WSA w Krakowie w wyroku z 9 października 2012 roku (sygn. akt III SA/Kr 921/12), WSA w Poznaniu w wyroku z 26 września 2012 roku (sygn. akt IV SA/Po 587/12), WSA w Krakowie w wyroku z 23 maja 2011 roku (sygn. akt II SA/Kr 402/11) oraz WSA w Łodzi w wyroku z 15 marca 2013 roku (sygn. akt II SA/Łd 106/13)".

Źródło: Dział Prasowy, Prokuratura Krajowa

Wideo: montaż instalacji kanalizacyjne