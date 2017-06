Rośliny miododajne do ogrodu: uprawa i zastosowanie rośliny, które lubią pszczoły

Zapaleni hobbyści często zakładają pasieki w ogrodzie i zajmują się produkcją miodu we własnym zakresie. To tego potrzebna jest jednak wiedza, cierpliwość i serce. Nawet jeśli nie jest to kierunek naszych zainteresowań, warto pomagać pszczołom dostarczając im schronienie, surowce i pokarm. Samotnicom można wybudować w ogrodzie specjalny hotel (często powstaje z materiałów odpadowych). Wszystkie pszczoły natomiast przyciągniemy do ogrodu uprawiając rośliny miododajne. Dokładne zastosowanie roślin miododajnych zależy od konkretnego gatunku.

Rośliny miododajne na nawozy zielone: pożytki dla pszczół

Wiele gatunków wykorzystywanych jako nawozy zielone oraz rośliny fitosanitarne jest ceniona i chętnie odwiedzana przez pszczoły. Przykładem jest koniczyna polna i koniczyna biała, które wzbogacają glebę w azot wychwytywany z powietrza (przy współpracy z bakteriami brodawkowatymi). Uprawy udają się na różnych typach gleb, w tym suchych i piaszczystych. Te rośliny miododajne zaleca się uprawiać w cyklu zmianowania w warzywniku oraz siać w międzyrzędziach w przydomowym sadzie. Gatunki, które są miododajnymi nawozami zielonymi i jednocześnie uchodzą za rośliny ozdobne to łubiny i wyki. Obie grupy z powodzeniem można uprawiać na rabatach. Podobne zastosowanie ma także facelia. W tym przypadku na 1 m² uprawy może pracować nawet 30 pszczół. Cenną rośliną miododajną jest gryka zwyczajna. Jednak lepiej ją uprawiać w bardziej oddalonych miejscach (np. na polu), gdyż na pożytkach z gryki pszczoły mogą stawać się agresywne. Z gatunków fitosanitarnych, przeciwdziałających rozwojowi szkodliwych nicieni glebowych, dobrze sprawdza się nostrzyk biały. Nie można zapomnieć także o powszechnie wykorzystywanych w Polsce rzepaku oraz gorczycy. To raj dla pszczół.

Rośliny miododajne ozdobne lubiane przez pszczoły

Do popularnych miododajnych roślin ozdobnych należy:

lawenda,

dalia,

rudbekia,

nachyłek okółkowy

jeżówka purpurowa.

Te ozdobne rośliny miododajne są powszechnie spotykane w ogrodzie - najczęściej wykorzystuje się je do aranżacji kwietników i rabat. Duże znaczenie dla pszczół ma także typowa roślina wrzosowiskowa - wrzos pospolity. Dostarcza pszczołom pożywienia w trudniejszym dla nich okresie, gdy wiele gatunków już przekwitło. Późnym latem i jesienią owady mogą liczyć także na inną cenną grupę - astry (szczególnie na późno kwitnącego astra alpejskiego). W ogrodzie warto założyć łąkę kwietną. Przyciągnie wiele gatunków owadów, w tym rzadkie, a pszczołom zapewni pokarm (m.in. chaber bławatek, cykoria podróżnik).

Drzewa i krzewy miododajne w ogrodzie

Z drzew i krzewów miododajnych szczególnie przydatne są:

lipy,

klony,

głogi maliny,

janowce,

żarnowce

robinie akacjowe.

Ostatni gatunek mimo że wzbudza emocje ekologów (robinia akacjowa to ekspansywna roślina obca), wciąż pełni ważne funkcje dla pożytecznych owadów. Przez pszczoły niekiedy zapylane są leszczyny (dzieje się to w okresie wczesnowiosennym, gdy nic jeszcze nie kwitnie – to głównie jednak roślin wiatropylne)

Rośliny lecznicze w służbie pszczołom

Rośliny lecznicze (zioła) służą nie tylko człowiekowi jako wartościowe leki i przyprawy do kuchni. Część „grządek” w ogrodzie warto wydzielić pszczołom – „dopuszczając” do kwitnienia roślin (dla nas – w odniesieniu do ziół, z których pozyskuje się liście lub korzenie jest to niekorzystne – mniej związków aktywnie czynnych). Szczególnie wartościowy dla pszczół jest lubczyk ogrodowy, hyzop lekarski, lebiodka pospolita, ogórecznik lekarski, kocimiętka, szałwia lekarska, dziurawiec zwyczajny oraz macierzanka tymianek. Pszczoły korzystają także z dużej grupy chwastów (np. mniszka, ostu, nawłoci), chociaż tych akurat nie polecamy uprawiać.

Uprawa roślin miododajnych w ogrodzie

Każdej z wymienionych roślin miododajnych zaleca się zapewnić słoneczne stanowisko - wtedy kwitną obficiej. Oczywiście wraz z takim miejscem może zachodzić konieczność częstszego podlewania.

W przypadku roślin miododajnych warto stosować nawozy z większą zawartością fosforu, pobudzającego wykształcanie kwiatów. Do walki z chorobami i szkodnikami należy wykorzystywać ekologiczne środki (np. gnojówki z roślin), które nie zaszkodzą zapylaczom. Dokładne wymagania i sposoby pielęgnacji zależą od indywidualnych potrzeb konkretnego gatunku roślin.

Masowe wymieranie pszczół ma związek głównie z używaniem chemicznych środków ochrony roślin. Do ochrony pszczół można przyłączyć się tworząc przyjazny ogród przydomowy i sadząc w nim rośliny miododajne.