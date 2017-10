Ogrodzenia drewniane. Płoty i przęsła z desek [GALERIA]

Zabezpieczanie drewnianego ogrodzenia



Wszelkie elementy drewniane w ogrodzeniach powinny być przynajmniej raz na kilka lat pokrywane materiałem ochronnym (impregnatem, bejcą, itp.). Na zewnątrz nie należy używać lakieru do konserwacji ogrodzenia – nie daje oddychać drewnu, łuszczy się i szybko traci funkcjonalność. Oczywiście warto także zadbać, aby drewno nie miało kontaktu z gruntem.

Wiele środków przeznaczonych do pielęgnacji drewnianych konstrukcji to preparaty dekoracyjno-ochronne. Poza zabezpieczeniem drewna przed działaniem czynników zewnętrznych nadają mu pożądaną barwę i podkreślają rysunek słojów (dostępna jest bogata paleta barw, co pozwala mniej szlachetnemu drewnu imitować gatunki egzotyczne lub dopasować kolor sztachet do innych elementów otczenia). Drewno, z którego zbudowane jest ogrodzenie można też zabezpieczać specjalnym olejem, należy się jednak liczyć z tym, że zabieg wymaga powtarzania – nawet raz w roku.

Ze względu na to, że taka pielęgnacja polega tylko na powierzchniowym zabezpieczeniu drewna, niezależnie od wyboru środka warto dodatkowo zastosować impregnat, który przeciwdziała rozwojowi grzybów i owadów. Nanosi się go na oczyszczoną powierzchnię elementów przed ich malowaniem i montażem. Przy wyborze impregnatu trzeba zwrócić uwagę na to, czy potraktowane nim drewno można wykończyć innym środkiem (na przykład lakierem). Można również kupić sztachety poddane impregnacji, jednak wiąże się to z wyższą ceną materiału.