Ogrodzenia kute: galeria zdjęć pięknych ogrodzeń metalowych

Parki, pałace, dawne posiadłości często opasane były ogrodzeniami metalowymi, wykonywanymi przez kowali. Wielu z nich to prawdziwi artyści, których kunsztowne prace zdobiły niejedną posesję. Dzisiaj ogrodzenia i bramy kute takie najczęściej widzimy przy parkach lub ogrodach. Czy warto je mieć wokół domu? Metal jest materiałem plastycznym, daje się formować i kształtować. Dlatego ogrodzenia i bramy kute dobrze się sprawdzają tam, gdzie trzeba zrobić łagodne łuki lub zaokrąglenia. Z reguły ogrodzenia kute to strzeliste pręty (nazywane tez tralkami) zakończone ozdobnymi grotami. Ilość i rodzaj elementów dekoracyjnych zależy oczywiście od wyboru inwestora, ale należy pamiętać, by z dekoracyjnością nie przesadzać. Ogrodzenia kute zrobione na indywidualne zamówienie będą niepowtarzalne i sprawią, że ogrodzenie będzie optycznie lżejsze. Ponadto przyda się wgląd na to, co dzieje się poza posesją, zwłaszcza gdy obok bujnie rozwija się przyroda.

Ogrodzenia kute dawniej i dziś

Ogrodzenia kute zawsze były atrakcyjną propozycją, często też powodem zazdrości – z racji kunsztu kowala włożonego w ich wykonanie oraz ceny. Z czasem ubywało zakładów kowalskich, popularniejsze stawały się innego rodzaju ogrodzenia, bo w tej dziedzinie również rządzi moda. Dzisiaj metalowe ogrodzenia produkowane masowo można kupić w supermarketach budowlanych i chociaż dobrze wykonane i estetyczne, artyzmem nie dorównują kutym. Te ostatnie ogrodzenia kute robi się na zamówienie, więc mamy pewność, że nie znajdziemy podobnego.