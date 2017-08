Ogrodzenia metalowe i ich rodzaje. GALERIA ZDJĘĆ przęseł z metalu

Pokaz slajdów: wyłączony 10s 20s 30s

Autor: Betafance

Panele ogrodzeniowe w systemie Decofor są produkowane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Do paneli można dobrać dopasowaną do nich furtkę i bramę oraz montować cały system między słupkami lub ścianami. Decydując się na ogrodzenie systemowe u jednego producenta kupuje się wszystkie potrzebne elementy oraz akcesoria montażowe, co znacznie ułatwia prace i skraca czas budowy. (fot. BETAFANCE)