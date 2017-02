Pompa ciepła powietrze-powietrze – sposób na czyste i bezobsługowe ogrzewanie domu

Oprócz rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza, zastosowanie pomp ciepła powietrze-powietrze ma jeszcze wiele zalet ważnych dla ich użytkowników. Pod względem wygody są na przeciwnym biegunie niż kotły na paliwa stałe. Są w pełni bezobsługowe – wszystko co trzeba przy nich robić to wybieranie na panelu sterującym temperatury, jaką mają utrzymywać w pomieszczeniach. Zastępując nimi kocioł zyskuje się bardzo dużo miejsca, bo przestaje je zajmować zapas paliwa i sam kocioł, który, jeśli ma być wyposażony w sporych rozmiarów zasobnik na paliwo z automatycznym podajnikiem (tylko takie kotły spełniają wymagania 5 klasy), będzie miał spore gabaryty. Natomiast pompa ciepła powietrze-powietrze składa się z dwóch jednostek (typu split). Jedną z nich montuje się poza domem (na przykład wiesza na elewacji), a wewnątrz jest tylko urządzenie, które wyglądem i rozmiarami przypomina grzejnik elektryczny – można je umieścić pod oknem, tak jak zwykły grzejnik, są też jednostki do zawieszenia na ścianie albo suficie.

Zastanawiając się nad opłacalnością takiego rozwiązania należy brać pod uwagę, że kupując tego typu pompę ciepła do ogrzewania stajemy się jednocześnie właścicielami klimatyzacji, bowiem urządzenie to może działać jak klimatyzator. Zapewnia więc komfort nie tylko zimą, ale i latem - chłodząc pomieszczenia do wybranej temperatury.