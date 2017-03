Pompa do wody, czyli jak poradzić sobie z zalaną piwnicą i podtopioną działką

Roztopy, które przychodzą pod koniec śnieżnej zimy, gwałtowne letnie ulewy, wezbrane rzeki czy wysoki poziom wód gruntowych po długotrwałych deszczach, powodują podtopienia domów i działek. Doraźnie można sobie poradzić z tym problemem stosując pompę do wody. Jaki rodzaj pompy wybrać?

Pompy zanurzeniowe

Mogą być używane, w zależności od konstrukcji, do wypompowywania wody czystej lub brudnej. Te drugie będą przydatne do osuszania zalanych pomieszczeń i oczek wodnych. Są one zasilane sieciowo i łatwe w obsłudze. Wydajność pomp określana jest w litrach na godzinę. Do pozbycia się dużej ilości wody można zastosować pompę o wydajności tłoczenia 15 500 l/h. Do opróżnienia piwnicy wystarczy mała pompa elektryczna, która w ciągu godziny wypompuje do 7 000 litrów wody. Pompy do wody brudnej powinny radzić sobie z cząstkami stałymi o rozmiarze od 5 do 38 mm. Niektóre modele wyposażone są w wirniki, które rozdrabniają zanieczyszczenia.

