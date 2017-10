Domy z płaskim dachem. TOP 5 najciekawszych projektów. Jakie są wady i zalety dachu płaskiego?

Płaski dach to szansa na niższe rachunki

Dom z płaskim dachem jest szczególnie polecany, gdy planujemy zbudować dom energooszczędny lub pasywny. Prosta bryła i mniejsza powierzchnia dachu ograniczają ucieczkę ciepła. Ponadto, płaski dach pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości instalacji fotowoltaicznej. Panele możemy ustawić dokładnie w stronę południową i pod najbardziej optymalnym kątem. W przypadku dachów skośnych, ogranicza nas orientacja domu względem kierunków świata i kąt nachylenia dachu. Jeśli więc nie mamy szczęścia do lokalizacji działki, instalacja fotowoltaiczna może być kompletnie nieefektywna i nieopłacalna.

Na płaski dach łatwiej wejść… żeby go odśnieżyć

Zaletą dachu płaskiego jest możliwość łatwego poruszania się po nim, na przykład w celu skontrolowania stanu izolacji, wyczyszczenia z gałęzi i liści lub odśnieżenia.

Co prawda zimy w naszym kraju są obecnie dosyć łagodne, a śnieg staje się coraz rzadszym widokiem, ale trzeba mieć na uwadze, że z płaskiego dachu nic nie zsunie się tak, jak z dachu spadzistego, więc może być konieczne jego odśnieżenie.

Oczywiście obciążenie śniegiem jest uwzględniane przy projektowaniu stropodachów, ale w przypadku obfitych opadów, lepiej nie sprawdzać, ile zapasu bezpieczeństwa zostawił projektant.

Większe możliwości aranżacji piętra

Piętrowe domy z płaskim dachem są wygodniejsze i łatwiejsze do urządzenia niż domy z poddaszem użytkowym. Mamy do dyspozycji pełnoprawne piętro, o takiej samej powierzchni do wykorzystania jak na parterze. Nie musimy zastanawiać się, jak zagospodarować przestrzeń przy ściankach kolankowych i jak rozplanować ustawienie mebli, aby nie groziło nam uderzenie głową w skośną ścianę.

Jest to jednak oczywiście rzecz gustu i dla niektórych to właśnie te skosy i okna połaciowe wprowadzają unikalny klimat do sypialni na poddaszu i nadają jej przytulności.

Elewacja dla domu z płaskim dachem

W domach z tradycyjnym dachem, olbrzymi wpływ na końcowy efekt ma kolor i rodzaj pokrycia. Dzięki temu, możemy sobie często pozwolić na prostą i jednolitą elewację. Płaskiego dachu nie widać, dlatego cały wygląd takiego domu będzie opierał się na ścianach zewnętrznych. Jeśli nie chcemy, aby przypominał on nudną kostkę rodem z PRL-u, trzeba zadbać o to, aby na elewacji coś się działo.Najtańsze będzie zastosowanie kilku kolorów farby. Gdy jednak mamy trochę większe możliwości, możemy zagrać różnymi materiałami, np. drewnem, cegłą lub kamieniem.

Ważne jest także odpowiednie dopasowanie do siebie okien, drzwi i bramy garażowej. W domach z dachem płaskim, te elementy będą się znacznie bardziej rzucać w oczy, dlatego powinny być ze sobą spójne i tworzyć wizualną całość.

Zobacz 5, naszym zdaniem najciekawszych, projektów domów z dachem płaskim: