Wylewka na ogrzewanie podłogowe – cementowa czy anhydrytowa?

Plusy i minusy wylewki cementowej

W gronie zalet tego rozwiązania należy wymienić wysoką odporność na wilgoć oraz możliwość samodzielnego wykonania. Stworzenie szlichty cementowej wymaga precyzji i jest możliwe po zmieszaniu cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3 oraz rozdrobnieniu wodą. Wykonanie równej, gładkiej wylewki cementowej jest jednak pracochłonne, a czasem okazuje się wręcz niemożliwe. Jastrych jest naturalnie porowaty (w przekroju przypomina popularny pumeks), a ręczne zacieranie zaprawy może doprowadzić do powstania pustek powietrznych wokół rur, co obniży wydajność ogrzewania podłogowego. Kolejnymi minusami są konieczność częstego dylatowania pośredniego (na każde 36 m² w polu 6x6 m) oraz niski współczynnik przewodzenia ciepła. Znacznie lepszymi parametrami charakteryzują się nowoczesne wylewki anhydrytowe i to one są częściej stosowane w przypadku ogrzewania podłogowego. Dlaczego?

Wylewka anhydrytowa – wygodna w użyciu i oferująca najlepsze przewodnictwo cieplne

Większość problemów montażowych wylewek cementowych wyeliminowano, projektując nowoczesne podkłady anhydrytowe. Są to mieszanki w postaci gotowej, przez co parametry termoprzewodzące (nawet dwukrotnie wyższe od wylewek tradycyjnych) oraz wytrzymałość wylewki zachowują stały, wysoki poziom.

Wykonanie wylewki anhydrytowej jest przeważnie nawet 3 razy szybsze, a samopoziomujące właściwości i szybkie wysychanie umożliwiają stworzenie wyjątkowo gładkiej powierzchni i szybkie przystąpienie do prac wykończeniowych. W przypadku produktów firmy Lafarge, jednego z czołowych producentów anhydrytowych wylewek na ogrzewanie podłogowe, jest to 48 godzin do momentu, w którym po podłodze można bezpiecznie chodzić i kolejne 48 godzin, po których można już przystępować do prac wykończeniowych! Dla porównania tradycyjna wylewka cementowa powinna schnąć przez około 30 dni przed układaniem posadzki.