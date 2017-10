Uszczelnianie okien. Sprawdź, jak i czym uszczelnić okna - poradnik

Połączenie ościeżnic z murem musi być tak wykonane, żeby nie było szczelin, przez które uciekałoby ciepło z wnętrza domu. Uszczelnienie powinno też stanowić trwałą barierę dla wody deszczowej oraz izolować akustycznie, czyli nie dopuszczać, by hałas z zewnątrz zakłócał spokój domowników. Kupując okna lub drzwi, najczęściej nie dostajemy żadnych środków mocujących i uszczelniających. Rzadko też możemy liczyć na fachową poradę sprzedawcy dotyczącą właściwego doboru tych materiałów i uszczelniania okien. O tym, czym oraz jak uszczelniać połączenia ościeżnicy z murem, powinni wiedzieć fachowcy z ekip montażowych. Jeśli nie zlecamy montażu okna firmie wykonawczej, o wszystko będziemy musieli zatroszczyć się sami.

Uszczelnianie okien: żelazne zasady

Od wewnątrz pomieszczeń ościeżnice i ramy okienne izoluje się materiałami paroizolacyjnymi (silikony, folie paroszczelne). Od zewnątrz – materiałami paroprzepuszczalnymi (folie paroprzepuszczalne, taśmy z pianki). Gdyby od zewnątrz zamocować izolację paroszczelną, para wodna z ogrzewanych pomieszczeń dostałaby się w miejsce połączenia i skropliła, powodując zawilgocenie.

Uszczelnianie okien: pianki poliuretanowe

Pianki poliuretanowe stosuje się do mocowania oraz uszczelniania drzwi i okien drewnianych, plastikowych i metalowych. Pamiętać jednak trzeba, że pianka do montażu jest tylko uzupełnieniem kotew i dybli, którymi przytwierdza się ościeżnice i ramy okienne do ścian. Pianki wtryskuje się w szczelinę między ramą lub ościeżnicą i ścianą. Rozprężają się dwu-, trzykrotnie, szczelnie wypełniając uszczelnianą przestrzeń i twardniejąc. Po stwardnieniu można je malować, tynkować i wiercić w nich otwory. Najpopularniejsze są pianki poliuretanowe, które wstrzykuje się w szczelinę przez plastikową rurkę. Trzeba je jednorazowo zużyć do końca, bo zaschną i będą nadawać się tylko do wyrzucenia. Są też pianki do uszczelnianie okien przystosowane do nakładania specjalnym pistoletem. Daje on możliwość regulacji strumienia. Praca z jego użyciem jest szybsza. Pistolet chroni też piankę w pojemniku przed wyschnięciem nawet podczas wielodniowych przerw w pracy. Minimalna szerokość spoiny zrobionej pianką poliuretanową to 6 mm, maksymalna – 40 mm. Do wyboru mamy pianki do uszczelniania:

jednoskładnikowe – twardnieją pod wpływem wilgoci zawartej w atmosferze. Minimalna wilgotność powietrza powinna wynosić 35%, a temperatura 0°C. Produkowane są również pianki zimowe nadające się do użycia także w niższej temperaturze. Przed zastosowaniem pojemnikiem trzeba energicznie (12- 15 razy) wstrząsnąć, a w czasie uszczelniania okno lub drzwi muszą być zamknięte. Pianki jednoskładnikowe nanosi się na oczyszczoną z tłuszczu i kurzu, zwilżoną powierzchnię, wypełniając szczelinę do połowy. Po stwardnieniu (ok. 40 min) nadmiar odcina się nożem, a zabrudzenia usuwa specjalnym czyścikiem lub acetonem zaraz po nałożeniu pianki.

dwuskładnikowe – twardnieją na skutek reakcji chemicznej zachodzącej między dwoma składnikami. Proces ten przebiega szybciej niż w przypadku pianek jednoskładnikowych. Są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i elastyczniejsze.

Pianki poliuretanowe mogą być stosowane w temperaturze poniżej 0°C. Nadają się do montowania drzwi wewnętrznych bez użycia kotew i dybli. Niektórzy producenci oferują pianki poliuretanowe o obniżonej rozprężności. Po nałożeniu taka pianka zwiększa swoją objętość o połowę mniej niż tradycyjna. Dzięki temu można wykonywać bardziej precyzyjne uszczelnienia i nie obawiać się, że gwałtownie zwiększająca objętość pianka wypaczy w którymś miejscu ramę okienną lub ościeżnicę.

Uwaga! Pianki poliuretanowe nie są odporne na promienie UV. Po nałożeniu zawsze muszą być osłonięte innym materiałem (taśmą, tynkiem).