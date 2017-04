Dobrze doświetlony dom z płaskim dachem

Taras na dachu z zamontowanymi oknami

Patrząc na dach czy taras, który w łatwy sposób można by zagospodarować dochodzimy do przekonania, że okna zamontowane w stropie mogą być ograniczeniem. Nic bardziej mylnego. Specjalne okna DXW o wzmocnionej nośności oraz zastosowanej antypoślizgowej powłoce umożliwiają swobodne chodzenie po nim pozwalając na bezproblemowe przemieszczanie się na tarasach czy też stropodachach. Dzięki temu na płaskim stropie czy tarasie możemy zaaranżować dodatkowe miejsce służące do wypoczynku jak i rekreacji. Zielony dach również ma swoje zalety i zdobywa coraz większe uznanie szczególnie wśród mieszkańców miast. Dodatkowe wykorzystanie przestrzeni na stropodachu to zwiększenie przestrzeni do życia. Entuzjastów takiego rozwiązania przybywa z każdym rokiem.

Okna dachowe do budynków komercyjnych

Do budynków z płaskimi dachami przeznaczonymi na działalność publiczną lub wielorodzinnych możemy zastosować okno oddymiające, które służy do odprowadzania ciepła i dymu w trakcie ewentualnego pożaru. W czasie standardowych warunków eksploatacji okno oddymiające służy do doświetlania i przewietrzania pomieszczeń.

Wyłazy do dachów płaskich

Dopełnieniem bogatej oferty są wyłazy dachowe do dachów płaskich. W pierwszej wersji jest to okno, którego przeszklone skrzydło unoszone jest do góry dzięki czemu w łatwy i bezpieczny sposób możemy dostać się na stropodach. Drugą opcją jest wyłaz DRL. Termoizolacyjna konstrukcja ościeżnicy i skrzydła wraz z pakietem uszczelek gwarantuje dużą energooszczędność i wysoką szczelność. Do wyłazu należy dodatkowo zastosować schody LML, a takie połączenie gwarantuje komfortowe wyjście na płaski dach.

Okna do płaskich dachów firmy FAKRO to produkty spełniające wszelkie wymagania inwestorów budujących obiekty z takim dachem. Duża ilość światła, energooszczędność, wygodna obsługa oraz szczelność to niewątpliwe atuty tych rozwiązań, a szeroka oferta produktów sprawia, że stropodach to już nie kłopot, lecz na nowo odkryta i wykorzystana przestrzeń. Nikogo nie może dziwić, że budynki z płaskimi dachami już wkrótce mogą zmienić nasz krajobraz.