Poprawny montaż okien i drzwi - jakie łączniki zastosować? Do czego służy ciepły parapet i materiały uszczelnieniowe?

Łączniki do tradycyjnego montażu okien i drzwi

Do przykręcania stolarki do ściany używa się różnego rodzaju stalowych kotew, śrub lub dybli. Przy ich doborze uwzględnia się przenoszone siły, rodzaj muru i jego wytrzymałość oraz ruchy występujące w szczelinie między ścianą a stolarką. Rozmieszczenie elementów mocujących powinno być zgodne z zaleceniami producentów okien, drzwi oraz systemów mocujących. Należy zwrócić uwagę, że zamocowanie mechaniczne musi przenieść działające na okno siły na konstrukcję budynku. Siły jakie działają na okno to jego ciężar – ta siła przenoszona jest na konstrukcję budynku poprzez odpowiednie podparcie okna, druga siła to parcie i ssanie wiatru – te siły przenoszone są na konstrukcję budynku poprzez zamocowania rozmieszczone na całym obwodzie okna lub drzwi. Trzecia siła, która będzie działała na naszą stolarkę to siła operacyjna czyli siła występująca w trakcie użytkowania stolarki.

Do każdego rodzaju ściany należy dobrać odpowiednie elementy łączne, należy również pamiętać o strefie bezpiecznej czyli miejscu, w którym dany element możemy zamontować. Całkowicie różne elementy zastosujemy w przypadku elementów z betonu zbrojonego a np. ceramicznych cegieł komorowych (Porotherm). Nie zaleca się samodzielnie zmieniać sposobu mocowania, bo może to doprowadzić do zniszczenia stolarki. Oczywiście nie będzie ono wówczas objęte gwarancją producenta.

Najbardziej popularne zamocowania mechaniczne stolarki otworowej:

Kotwy to stalowe płaskowniki, które przykręca się do ościeżnicy i do muru. Zapewniają więc stabilne, ale dość sprężyste zamocowanie ramy, niwelując niewielkie odkształcenia powstające wskutek ruchów konstrukcji. Zastosowanie kotew montażowych umożliwia bezpieczny montaż okien i drzwi na krawędzi muru poprzez odsunięcie punktu zamocowania w głąb ościeża. Zgodnie z zaleceniami ITB kotwy powinny być wykonane z odpowiednio zabezpieczonego materiału i powinny mieć minimalnie 1,5 mm grubości.

Śruby i Dyble to zamocowania, którymi przykręca się ościeżnicę bezpośrednio do muru. Mocowanie na dyble jest sztywniejsze niż na kotwy. Używa się ich do montażu dużych, ciężkich okien i drzwi, które często się otwiera i w związku z tym są narażone na znaczne obciążenia. Na dyble montuje się też zazwyczaj listwy progowe, które muszą być stabilnie przymocowane do podłoża. Dybli rozporowych nie zaleca się do montowania jeżeli ich umiejscowienie będzie blisko krawędzi muru. W takim przypadku bezpieczniej zastosować śrubę ramową bez części rozporowej. Otwory pod śruby i dyble można wykonać w ościeżnicy przed jej osadzeniem w murze, ale same śruby i dyble mocuje się dopiero po wstawieniu ramy w otwór.

Izolacja okien i drzwi pianką poliuretanową

Po zamontowaniu okien czy drzwi przestrzeń między ościeżnicą a murem najczęściej wypełnia się pianką poliuretanową. Należy pamiętać, że pomimo nazwy nie służy ona do montażu okien i drzwi a jedynie stanowi element wypełnienia termoizolacją. Najkorzystniej jest stosować piany o dużej możliwości absorpcji ruchów budynku. Należy pamiętać, że piana powinna zostać odpowiednio zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych i wnikaniem wilgoci zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz pomieszczenia. Wytyczne ITB jasno określają montaż wykonany tylko za pomocą piany poliuretanowej za błędny z uwagi na niewystarczającą szczelność takiego połączenia.

Ciepły montaż okien i drzwi

Montaż standardowy – z użyciem tylko i wyłącznie elementów łącznych oraz piany poliuretanowej – takich montaży nie powinno się wykonywać, są one niezgodne zarówno z instrukcjami producentów stolarki, jak również z zaleceniami ITB.

Montaż prawidłowy – to montaż, który został wykonany zgodnie z zaleceniami producenta lub np. zaleceniami ITB i składa się z trzech elementów:

1. Montaż mechaniczny

2. Wypełnienie szczeliny materiałem termoizolacyjnym

3. Uszczelnienie połączenia

Bardzo często ten ostatni element traktowany jest jako coś extra i sprzedawany jako „ciepły montaż”, tak jednak być nie powinno i każdy montaż powinien zostać wykonany wraz z uszczelnieniem połączenia. Inną kwestią jest jakie materiały zostaną do niego użyte a tych jest sporo, ważne aby zostały użyte zgodnie z zaleceniami ich producentów.

Montaż ciepły – pod tym hasłem powinien kryć się montaż okien i drzwi wykonany w sposób, który zapewni najlepsze parametry jeżeli chodzi o termoizolacyjność tego połączenia przy zachowaniu oczywiście wszystkich trzech elementów wspomnianych już wcześniej. Tego typu montaż dedykowany jest inwestorom, którzy chcą zminimalizować straty ciepła w swoich budynkach i obowiązkowy dla budynków pasywnych.

Dobre rozwiązania montażu okien i drzwi

Profile podokienne lub drzwiowe - tzw. ciepły parapet, profile podokienne i drzwiowe to elementy produkowane z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Profile te stanowią doskonałe podparcie na całej szerokości montowanego elementu, zapewniają więc doskonałe przeniesienie ciężaru stolarki na konstrukcję muru. Dodatkowo elementy łączące profil z ramą okna poprzez ich odpowiednie wyprofilowanie oraz zastosowanie elementów doszczelniających połączenie zapobiegają powstawaniu często spotykanych przewiewów w dolnej strefie montowanych okien. Profile w swojej podstawowej wersji ułatwiają również montaż parapetów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Profile podokienne powinny być wykonywane, zgodnie z opinią ITB, z materiałów klasy reakcji na ogień co najmniej E.

fot.: GPMM

Taśmy montażowe - są obecnie najpopularniejszym materiałem zapewniającym odpowiednią szczelność połączenia. Stosuje się taśmy paroprzepuszczalne i paroszczelne. Uszczelnienie wewnętrzne charakteryzuje się wysokim współczynnikiem Sd, czyli niską paroprzepuszczalnością natomiast zewnętrzne niskim współczynnikiem Sd oraz wysoką szczelność na przenikanie wody oraz powietrza. Taki układ zapewnia odpowiedni przepływ wilgoci i jej odprowadzenie na zewnątrz budynku. Należy pamiętać, że folie zewnętrzne nie są trwale odporne na promienie UV i wymagają zabezpieczenia w przypadku odroczenia procesu docieplenia i wykonania elewacji budynku. Standardowa odporność foli zewnętrznych to 3 miesiące, dostępne są również folie o podwyższonej odporności nawet o do 12 miesięcy.

fot.: GPMM

Folie EPDM – dzielą się na zewnętrzne paroprzepuszczalne oraz wewnętrzne paroszczelne. Membrany EPDM mają wysoką odporność na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, w tym promieniowania UV dlatego wyśmienicie nadaje się do uszczelnienia połączeń w stolarce aluminiowej oraz PCV. Są one niezastąpionym elementem montażu w budownictwie metalowym przy uszczelnianiu systemu fasadowego – wentylowanego. Duża popularnością cieszy się folia EPDM z uszczelką systemową – klipsem, który zapewnia szczelne połączenie membrany EPDM z ramą okienno – drzwiową. Takie połączenie gwarantuje idealne zabezpieczenie montażu stolarki otworowej przed penetracją wody i wiatru.

fot.: GPMM

Konsole montażowe - zastosowanie ich umożliwia montaż okien czy drzwi w warstwie izolacji. Montaż przeprowadzony w ten sposób minimalizuje mostki termiczne wokół okna lub drzwi, co jest szczególnie ważne w przypadku stolarki w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Konsole montażowe to metalowe profile, które przykręca się do ściany wokół otworu okiennego lub drzwiowego. Można je montować wewnątrz otworu jako konsole płaskie, a także na licu ściany jako konsole kątowe. Konsole zapewniają doskonały montaż mechaniczny i co za tym idzie przeniesienie sił działających na stolarkę na konstrukcję budynku. Konsole mogą być wykorzystywane do montażu stolarki wykonanej z każdego materiału. Również zakres wysunięcia okien w warstwę ocieplenia jest bardzo szeroki, możemy uzyskać wysunięcie lica okna ponad 20 cm.

fot.: GPMM