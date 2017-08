Płaska szara dachówka. Na jaki dach? Jak dobrać wzory i rozmiary szarych dachówek? PORADNIK

Naturalność, neutralność, prostota są dziś w architekturze bardzo modne. Każde z tych określeń pasuje do szarego płaskiego pokrycia z dachówek ceramicznych i betonowych, które w coraz bardziej zdecydowany sposób wypiera znane z długowiecznej tradycji czerwone dachy ceramiczne.

Dlaczego inwestorzy wolą dziś szarość od czerwieni? Ponieważ zwieńczony nią dom staje się integralnym fragmentem pejzażu, a nie postawionym w nim wykrzyknikiem.

Płaska szara dachówka, czyli dach zgodny z ideologią szarości

Szary dach wtapia się w naturalne barwy otoczenia. A to jest zgodne z powszechną dziś ideą, że my (i nasze domy) jesteśmy jedynie drobną częścią przyrody. Szary kolor dachu to także nawiązanie do tradycji. Tradycyjne materiały – strzecha, gont – wraz z upływem czasu szarzały. Dlatego Mazowsze czy Podhale to właśnie pejzaże z szarymi dachami.

Poza tym szarość pokryć była przejawem szczerości materiałowej – upowszechniona przez dachówki cementowe. Potem dachówki ceramiczne przejęły tę zyskującą na popularności barwę charakterystyczną dla betonu lub stali i dlatego kojarzoną z nowoczesnością.

Szarość dachów to wyraz architektonicznej powściągliwości pokryć dachowych. Drugim jej przejawem jest kształt pokrycia. Powszechna kiedyś falista forma czerwonych dachówek esówek albo żłobienia marsylek sprawiały, że dach przez powstające na nim światłocienie miał przestrzenną skomplikowaną formę, był wyrazistszy i wydawał się grubszy. To sprawiało, że stawał się jeszcze bardziej zauważalny. Dziś modny dach jest lżejszy, cieńszy – dlatego najpopularniejsze są dachówki płaskie – takie, które tworzą niemal gładką powierzchnię.