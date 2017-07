Modne szare dachy. Z czego zrobić szare pokrycie dachowe na dachu skośnym?

Szare dachówki

Zarówno dachówki ceramiczne – produkowane z gliny, jak i tańsze od nich cementowe (wytwarzane z barwionego betonu), dostępne są w bogatej gamie szarości. Są dodatkowo angobowane lub glazurowane. Glazurowane są bardzo błyszczące, ale dzięki temu długo pozostają czyste, bo brud się ich nie trzyma. Rzadziej też porastają mchem i glonami. Najpopularniejsze są różnego typu dachówki zakładkowe – faliste lub płaskie. Na ich obwodzie znajdują się zamki, czyli elementy ułatwiające wzajemne, szczelne połączenie. Ceramiczne mają zamki na każdej krawędzi, cementowe tylko na bokach. Kupić można też płaskie dachówki bez zamków – to karpiówki.

Najmodniejsze są obecnie pokrycia z dachówek zakładkowych, płaskich, o kształcie prostokątnym. Projektanci chętnie wykorzystali możliwość, jaką dają te dachówki i proponują wykańczanie nimi również elewacji. Powstaje dzięki temu ciekawy efekt. Połać dachu zachodzi na ścianę, czasem sięgając aż do samego dołu. Zużycie ceramicznych dachówek zakładkowych, profilowanych wnosi około 13-15 szt./m2, a płaskich około 34-47 szt./m2. Zużycie cementowych dachówek profilowanych wynosi około 10 szt./m2, a płaskich około 30 szt./m2.

Ciężar pokrycia z dachówek cementowych wynosi od 40 do 80 kg/m2, a ciężar pokrycia z dachówek ceramicznych – od 30 do 80 kg/m2. Nadają się na wszystkie dachy, oczywiście o ile te mają odpowiednio wytrzymałą więźbę. Kąt nachylenia połaci nie powinien być mniejszy niż 10o. Gdy zechcemy kryć dachówkami połacie o kącie nachylenia między 10o a 20o niezbędne będzie pod nimi sztywne poszycie szczelnie zaizolowane papą. Przy kącie nachylenia większym niż 45o wszystkie dachówki trzeba będzie mocować do łat drewnianych, na których normalnie opierają się i utrzymują pod własnym ciężarem.

Szary dach: pokrycia luksusowe

Najdroższe z szarych pokryć będą te wykonane z blachy cynkowo-tytanowej, albo z naturalnego łupka. Blacha cynkowo-tytanowa nie jest co prawda powlekana, ale sama w sobie ma ładny odcień, który z czasem nabiera charakteru, ponieważ blacha się utlenia tworząc na powierzchni szarą patynę. Oferowane są cynkowo-tytanowe blachy płaskie, panele do łączenia na rąbek lub romboidalne płytki. Łupek to rodzaj skały osadowej. Po wydobyciu, dzieli się ją na kawałki (łuski, płytki) grubości około 5 mm nie poddając żadnej dodatkowej obróbce.

Łupek dostępny jest w różnych odcieniach grafitu. Układanie łupka we wzór łukowy i łuskowy, wymaga połaci o nachyleniu powyżej 25o. Na wzór oktagonalny lub prostokątny- można się zdecydować wówczas, jeśli połacie będą nachylone pod kątem co najmniej 30o. Łupek, jako kamień, jest absolutnie odporny na działanie ognia. Wykonane z niego pokrycie wytrzyma setki lat w nienaruszonym stanie.