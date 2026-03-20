Apartament będący manifestem stylu quiet luxury

Projekt autorstwa Pawła Łęczyckiego z pracowni modeko.studio powstał na 150 m² mieszkania i 50 m² tarasu. Wnętrze zostało zaprojektowane jako przestrzeń, która w pełni odpowiada na potrzeby właścicieli – pary poszukującej miejskiego azylu.

Jako punkt wyjścia dla całego projektu posłużyły inspiracje zaczerpnięte ze wschodnich filozofii prostoty (głównie Japonii oraz Korei), które przeniknęły do europejskiej estetyki, tworząc przestrzeń o płynnej granicy między wnętrzem a dziełem sztuki. Wartością dodaną tej koncepcji jest system integracji artystycznych form wyrazu z apartamentem – od rzeźby w holu, przez tkane panele w salonie, aż po obrazy i kompozycje, które stanowią integralną część aranżacji.

Naszym zamysłem było, aby europejską estetykę połączyć z filozofią prostoty, wyczuciem proporcji, sztuką współdziałania architektury ze światłem – tłumaczy Paweł Łęczycki.

Wydobycie piękna z materiałów takich jak: drewno, mosiądz czy ekskluzywne tkaniny, to efekt wyważonego podejścia do aranżacji. Styl quiet luxury, będący odpowiedzią na pęd współczesnego świata, zdominował przestrzeń – nic nie jest tu przypadkowe. W każdym detalu czuć szlachetność wykończenia i staranność w doborze materiałów.

i Autor: Calligaris/ Paweł Łęczycki: modeko.studio/ Foto: ONIstudio + Marcin Grabowiecki/ Materiały prasowe

Sztuka w parze z technologią. Zastosowane rozwiązania smart home

Wnętrze tego luksusowego apartamentu nie tylko stawia na estetykę, ale także na nowoczesne rozwiązania technologiczne, które podnoszą jakość życia. Nowoczesny system, obsługujący oświetlenie, ogrzewanie, biokominek i klimatyzację, zapewnia pełną kontrolę nad atmosferą w mieszkaniu, umożliwiając dostosowanie warunków do pory dnia i aktywności domowników.

Dodatkowo system audio multiroom sprawia, że muzyka może towarzyszyć mieszkańcom – tworząc nastrojową atmosferę, której towarzyszy elegancki i nowoczesny design. Utworów można odsłuchać w każdym pomieszczeniu osobno, jak i jednocześnie w całym mieszkaniu.

Kluczowe połączenie. Zrównoważony luksus i prywatność

Przestrzeń apartamentu została zaprojektowana z myślą o indywidualnych potrzebach właścicieli, co pozwoliło stworzyć aranżację, która z jednej strony jest otwarta, a z drugiej – pozwala na pełną prywatność.

W szczególności strefa master z dynamicznie przesuwanymi ścianami pozwala na łatwe dostosowanie pomieszczenia do bieżących potrzeb, w zależności od nastroju czy okoliczności. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku pary, która traktuje ten apartament jako miejsce do odpoczynku, ale także do pracy. Współczesne podejście do architektury pozwoliło na wkomponowanie tu takich elementów jak ukryte szafy, które skrywają zarówno instalacje techniczne, jak i multimedialne systemy.

Artystyczna kuchnia i taras jako przedłużenie salonu. Zwróć na nie uwagę

Przestronny salon z centralnym biokominkiem, naturalnym drewnem i eleganckimi detalami daje poczucie spokoju, natomiast kuchnia – jako serce mieszkania – została zaprojektowana z myślą o ergonomicznym układzie roboczym, idealnym do gotowania i spotkań towarzyskich. Wyspa kuchenna, masywny granitowy blat, mosiężne akcenty i mozaika z marmurowych płytek – to połączenie luksusu i funkcjonalności, które świetnie współgra z resztą przestrzeni. Wysokie zabudowy kuchenne, wykończone okładziną nawiązującą do aranżacji w salonie, skrywają piekarnik, lodówkę i zamrażarkę, a także liczne systemy do przechowywania sprzętów i akcesoriów kuchennych. Niska zabudowa przyścienna, kontrastująca z wyspą, została pokryta jasnobeżowym spiekiem kwarcowym.

Taras z widokiem na Powiśle to naturalne przedłużenie wnętrza. Podzielony na kilka stref – kawową, jadalnianą oraz lounge – jest idealnym miejscem na relaks. Przemyślana roślinność, wygodne meble oraz pergola sprawiają, że przestrzeń na świeżym powietrzu jest równie atrakcyjna, jak wnętrze.

