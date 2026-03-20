Nowy start. Aranżacja 80-m mieszkania w Gdyni

Decyzja o przeprowadzce, aż 500 kilometrów od dotychczasowego domu, była dla inwestorów nie tylko zmianą miejsca zamieszkania, ale także początkiem nowego etapu życia. Kluczowym założeniem projektu nowego mieszkania było stworzenie przestrzeni, która sprzyja codziennym spotkaniom z rodziną i przyjaciółmi.

Projektanci z pracowni masz.design, skupili się na wykreowaniu otwartych, płynnych przestrzeni, które dają poczucie przestronności, mimo ograniczonego metrażu. Całość została zaplanowana tak, by spełniała oczekiwania domowników, jednocześnie zachowując elegancję i funkcjonalność.

Finalnie na 80 m² zaprojektowano funkcjonalny układ, obejmujący przestronną strefę wejściową z dużą ilością miejsca do przechowywania, otwartą część dzienną z kuchnią i jadalnią, sypialnię z garderobą oraz łazienkę. Co więcej, w mieszkaniu znalazły się dwie dodatkowe strefy: mały pokój obok kuchni oraz biuro przy sypialni, które może pełnić rolę pokoju gościnnego. Aby nie zdominować przestrzeni ścianami, wprowadzone zostały stalowo-szklane drzwi, które oddzielają pomieszczenia, nie naruszając wrażenia otwartości.

i Autor: Rubio Monocoat Polska/ masz.design/ foto: Adam Burdyło/ Materiały prasowe

Architektura codzienności. Jak materiał i detal budują przestrzeń?

Dzięki przemyślanej kompozycji faktur i materiałów aranżacja emanuje naturalnym ciepłem i elegancją, pozostając jednocześnie funkcjonalną. Projektantki zdecydowały się na użycie szlachetnych materiałów takich jak kamień, drewno i stal, które nadają każdemu pomieszczeniu niepowtarzalny charakter. Wykorzystane materiały tworzą subtelną równowagę między nowoczesnością a naturalnym pięknem.

To, jak zaprojektowane jest to mieszkanie, wręcz idealnie pokazuje, jak ważna jest idea i kolejne jej cząstki, które pojawiają się w całej przestrzeni. Wnętrze jest nasycone detalem, różnymi fakturami i formami. Klimat tworzą tutaj szlachetne materiały – forniry, kamienie, w tym nasza ulubiona Patagonia – a także tapety, tkaniny i drewniana podłoga – podkreślają architektki.

Centralnym punktem mieszkania jest kuchnia z wyrazistą wyspą, wykonaną z kamienia Patagonia. Ten surowy materiał łączy się z ciepłem drewna, tworząc kontrast, który dodaje elegancji. Z kolei stalowo-szklane drzwi między strefami mieszkania, oprócz funkcji praktycznych, wprowadzają element lekkości. Transparentność przegrody pozwala zachować wizualną ciągłość przestrzeni, co w małym mieszkaniu ma duże znaczenie – pozwala to na lepsze doświetlenie pomieszczeń i poczucie otwartości.

Gra struktur i faktur. Tak połączono ciepło i chłodne akcenty

Tuż obok kuchni znajduje się jadalnia, której centralnym punktem jest duży dębowy stół, wokół którego koncentruje się życie domowe. Codzienne posiłki oraz wieczorne spotkania z przyjaciółmi to chwile, które odbywają się w otoczeniu nastrojowego oświetlenia, miękkich tkanin i ciepłych kolorów, które pomimo ciemnej palety, nadają wnętrzu przytulny charakter. Lampy nad stołem wyznaczają główną scenę, a subtelne kinkiety na ścianach wprowadzają intymną atmosferę.

Strefa wypoczynkowa z welurową sofą w ciepłym odcieniu brązu oraz wyrazistą tapetą o bogatym wzorze tworzy wyważoną kompozycję kontrastów, gdzie ciepłe drewno współistnieje z chłodniejszym metalem, a organiczne kształty roślin zestawione są z geometrycznymi liniami zabudowy. Taka różnorodność materiałów i struktur nie wprowadza chaosu, lecz dodaje wnętrzu głębi i charakteru. W całym mieszkaniu drewno pojawia się w różnych formach, od podłogi ułożonej w klasyczną jodełkę po meble, które zostały wykończone olejem w ciepłym odcieniu, podkreślającym naturalny rysunek dębu. Dzięki temu zyskuje subtelną elegancję, pozostając przy tym odpornym na codzienne użytkowanie.

Łazienka wypełniona kontrastami

Łazienka została zaprojektowana z wyraźnym podziałem na dwie strefy. Część suchą charakteryzuje ciemna antracytowa kolorystyka i minimalistyczne, gładkie ściany, które stanowią tło dla ryflowanej szafki z forniru z kamiennym blatem. W strefie mokrej natomiast panuje jaśniejsza i bardziej dekoracyjna atmosfera, w której zastosowano charakterystyczną mozaikę „gorseciki”, którą wykończoną także we wnęce na kosmetyki. Całość uzupełniają oryginalnie zaprojektowane baterie z oddzielnym mieszaczem na blacie oraz delikatne złote akcenty, które nadają wnętrzu eleganckiego charakteru.

Gdyńskie mieszkanie zdefiniowane przez faktury. Zobacz zdjęcia

24

16

