Drewno od lat króluje w polskich domach, jednak często wprowadzane jest w sposób, który nie zawsze wpisuje się w nowoczesne trendy. Przesadzenie z drewnianymi elementami może zdominować przestrzeń i nadać jej niepożądany, „przytłaczający” charakter. Aby temu zapobiec, warto zastosować zasadę 3xD, czyli drewno jako dominantę, dzielnik lub detal. Wybór jednej z tych opcji pozwala na świadome i przemyślane wykorzystanie potencjału drewna w aranżacji, nie rezygnując z nowoczesności i elegancji.

Dominanta – drewno jako główny bohater przestrzeni

Drewno w roli dominanty to zastosowanie go na dużych, głównych powierzchniach, które definiują styl całego wnętrza. Tego typu rozwiązanie sprawdza się w przestronnych salonach czy jadalniach, gdzie drewno staje się centralnym punktem aranżacji. Jodłowe deski, wielkoformatowe drewniane panele na ścianach czy duża drewniana zabudowa — to wszystko może stworzyć harmonijną przestrzeń, w której naturalny materiał gra pierwsze skrzypce.

Jak to zrobić dobrze? Zasada jest prosta: jeśli drewno ma dominować na dużych powierzchniach, reszta wnętrza musi być minimalistyczna i stonowana. Wybieraj neutralne kolory – biele, szarości, delikatne beże. Ważne, by główny materiał mógł swobodnie wybrzmieć, a nie został przytłumiony nadmiarem innych elementów. Dzięki temu wnętrze pozostanie nowoczesne, ale nie utraci ciepła i elegancji, które zostało do niego wprowadzone.

Sprawdzony materiał: Dąb, jesion, orzech — to gatunki drewna, które świetnie sprawdzą się w roli dominującej, ze względu na swoją trwałość i estetykę.

Dzielnik – jak drewno subtelnie różnicuje strefy?

W otwartych wnętrzach często pojawia się dylemat – jak oddzielić strefy, zachowując jednocześnie przestronność i swobodny przepływ światła? Odpowiedzią na ten problem może być drewno, które pełni funkcję eleganckiego dzielnika. Zamiast decydować się na masywne ścianki działowe, warto wykorzystać drewniane lamele lub regały, które oddzielą przestrzeń w sposób subtelny i stylowy, nie zamykając jej wizualnie.

Dlaczego jest to praktyczne rozwiązanie? Doskonale łączy funkcjonalność z estetyką. Pionowe lamele czy ażurowe regały nie tylko wyraźnie segregują przestrzeń, ale również wprowadzają do wnętrza głębię i trójwymiarowość. Dzięki temu każda strefa zyskuje swój charakter, a wnętrze pozostaje lekkie i otwarte. Dodatkowo drewno, z jego naturalnym ciepłem, wprowadza przytulność, zachowując jednocześnie nowoczesny, minimalistyczny wydźwięk.

Przeczytaj także: Ponadczasowy urok drewna. W czym tkwi jego fenomen?

i Autor: sl-f Creative / iStock / Plus/ Getty Images

Detal – drewniane akcenty jako biżuteria wnętrza

Nie każdy z nas chce, by drewno dominowało w aranżacji, ale często pragniemy wprowadzić do wnętrza jego ciepło i naturalny urok. W takim przypadku najlepiej sprawdzają się drewniane detale. W tym wariancie drewno staje się subtelnym akcentem, który nie przytłacza wnętrza, ale wprowadza przyjemny, elegancki charakter. Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się w łazience, kuchni czy przy dekoracji salonu.

Gdzie stosować drewniane akcenty? Przykładami mogą być: drewniane półki w łazience, ramy lustra w salonie, drewniany blat w kuchni czy mała, drewniana taca w sypialni. To właśnie te elementy stają się „biżuterią” wnętrza, która nadaje mu ciepło, styl i ponadczasowy charakter.

Jakie drewno wybrać? W przypadku łazienek świetnym rozwiązaniem jest materiał egzotyczny (tek, merbau), który jest naturalnie odporny na wilgoć. Dąb także sprawdzi się, jeśli zostanie odpowiednio zabezpieczony. Detale takie jak drewniane blaty, ramy luster czy półki to pomysły, które nadają przestrzeni klasy bez przytłoczenia.

i Autor: Liliia Lytvyn/ Getty Images

Drewno jako język emocji w aranżacji wnętrz

To materiał, który w swojej prostocie potrafi wyrazić więcej niż słowa. Jego naturalna tekstura, barwa i ciepło są odczytywane przez zmysły w sposób subtelny, ale silny. W przestrzeni, gdzie poszukujemy nie tylko estetyki, ale i emocji, drewno staje się kluczowym środkiem wyrazu. Niezależnie od tego, czy jest to spokojny odcień dębu, czy ciemniejsza barwa orzecha, wpływa na nasze samopoczucie, wywołując poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Wnętrze, w którym obecne jest drewno, nie tylko nabiera naturalnego charakteru, ale zmienia sposób, w jaki czujemy się w danej przestrzeni – spokój, ciepło i intymność płyną z samej struktury materiału. To materiał, który ma niezwykłą zdolność do transformacji – nie jest jedynie ozdobą, ale integralnym elementem, który wpływa na rytm dnia, wprowadza harmonię i porządkuje przestrzeń. Tworzy klimat, który jest nie do przecenienia w każdym wnętrzu, pozwalając ludziom odnaleźć w nim miejsce na relaks, kreatywność i codzienne życie.

Drewno w nowoczesnych aranżacjach. Zobacz zdjęcia

11

Murowane starcie Podłoga – drewno czy glina? MUROWANE STARCIE