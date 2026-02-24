Która izolacja poddasza jest skuteczniejsza: pianka PUR czy wełna mineralna?

Podczas ocieplania połaci dachu istotna jest termoizolacyjność wykorzystanego materiału, którą łatwo porównać. Wełna mineralna może mieć znacznie mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła λ niż piana PUR, czyli układając cieńszą warstwą, możemy uzyskać odpowiednie zabezpieczenia poddasza przed ucieczką ciepła. Jest to istotne tam, gdzie poddasze jest niskie i liczy się każdy centymetr. To już decyzja inwestora, czy zechce zapłacić więcej, żeby mieć wyższą przestrzeń do użytkowania. Jeśli weźmiemy pod uwagę ciężar ocieplenia, co może być istotne w sytuacjach remontowych w starych domach, lżejsza jest pianka natryskowa. Metr kwadratowy ocieplenia o grubości ok. 30 cm waży 8-14 kg. W przypadku wełny mineralnej może być to 10-20 kg.

Ocieplenie powinno chronić drewnianą więźbę dachową na wypadek pożaru. Wełna mineralna ma wysoką odporność ogniową. Kwalifikuje się do klasy A1 lub A2, czyli jest oceniana jako materiał niepalny. Piana natryskowa jest zaliczana do klasy E – materiał samogasnący, nierozprzestrzeniający ognia.

W przypadku ocieplenia poddasza ważna jest paroprzepuszczalność materiału. Wełna składająca się z milionów mikrowłókien spełnia ten warunek. Wybierając pianę natryskową PUR, trzeba zwrócić uwagę na jej budowę. Na połacie dachu można zastosować pianę otwartokomórkową, bo jest paroprzepuszczalna. Nie dajmy się skusić na pianę zamkniętokomórkową o lepszej izolacyjności cieplnej. Ona nie spełnia tego warunku.

Warto też spojrzeć na szczelność ocieplenia. Wełnę trzeba dokładnie umocować między krokwiami, dosunąć w każdy zakamarek. Przy bardzo skomplikowanej więźbie może to być trudne. A niezbyt staranny wykonawca może pozostawić pustki w mniej dostępnych miejscach. W przypadku piany, która jest układana natryskowo, nie powinno być problemów ze szczelnością warstwy ociepleniowej. Sprawdza się ona zwłaszcza na dachach wielospadowych z dodatkowymi elementami konstrukcji, np. lukarnami.

Termoizolacyjność pianki PUR i wełny mineralnej – parametry i efekty cieplne

Najistotniejszym parametrem materiału do ocieplenia poddasza jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Im mniejsza lambda, tym cieńsza warstwa ocieplenia zapewni dobrą ochronę przed ucieczką ciepła. Współczynnik λ wełny mineralnej może wynosić nawet 0,031 W/(m·K). Jest wiele mat z wełny mineralnej o współczynniku λ na poziomie 0,032-0,038. Można wybrać wiele wariantów ocieplenia (najczęściej układa się 25-30 cm wełny), które będzie spełniało obecne Warunki techniczne (współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,15 W/(m²·K)).

W przypadku pian PUR otwartokomórkowych współczynnik λ jest na poziomie 0,036-0,038. Dlatego warstwa ocieplenia dachu spełniająca Warunki techniczne w przypadku niektórych pian powinna wynosić prawie 30 cm (25 cm piany o lambdzie 0,038 nie spełnia tego wymogu, dla piany o lambdzie 0,037 powinno być to minimum 28 cm).

Ile kosztuje ocieplenie poddasza pianką PUR i wełną mineralną? Porównanie cen

Głównym argumentem stojącym za wyborami wielu inwestorów często jest ekonomia. Wykonanie termoizolacji z wełny mineralnej jest droższe niż ułożenie pianki natryskowej PUR – przy założeniu równorzędnych właściwości cieplnych. Do porównania przyjęłam koszty ocieplenia z materiałów o lambdzie 0,036-0,037.

Za ułożenie 30 cm ocieplenia z wełny mineralnej (w dwóch warstwach – między krokwiami i pod nimi) w 2026 roku trzeba zapłacić 120-280 zł/m² (materiał + robocizna).

W przypadku piany natryskowej koszt wynosi 110-140 zł/m². Jeśli chcielibyśmy solidniej ocieplić dach wełną, koszt będzie znacznie wyższy, ponieważ wełna o najniższej lambdzie jest zdecydowanie droższa.

Co wybrać przy ograniczonej przestrzeni poddasza lub skomplikowanej konstrukcji dachu?

Przy małej wysokości krokwi lub rozbudowanej konstrukcji dachu (lukarny, kosze, załamania połaci) lepiej sprawdza się pianka PUR, która dokładnie wypełnia szczeliny i nie wymaga docinania. Jeśli jednak konstrukcja jest prosta, a inwestorowi zależy na niższym koszcie ocieplenia poddasza i wysokiej odporności ogniowej, praktycznym wyborem będzie wełna mineralna. Ostateczna decyzja powinna uwzględniać budżet, oczekiwaną energooszczędność oraz warunki techniczne dachu.

