Termoizolacja poddasza użytkowego to w istocie izolacja dachu skośnego, którą układa się dwuwarstwowo: między krokwiami oraz pod nimi. Taka ilość termoizolacji wynika z wymagań technicznych wobec dachu.

Czy styropian nadaje się do ocieplenia poddasza?

Styropian ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, więc pod tym względem nadaje się do ocieplenia od wewnątrz dachu. Problem polega na tym, że pierwszą warstwę ocieplenia układa się między krokwiami i powinna ona jak najszczelniej wypełniać tę przestrzeń. Płyty styropianu mają określony wymiar 100x50 cm. Trzeba by je docinać do rozstawu krokwi. Płyty o grubości potrzebnej do ocieplenia tego miejsca (kilkanaście centymetrów) nie są miękkie i giętkie. Trudno uzyskać dobrze przylegającą między krokwiami warstwę termoizolacji.

Żeby uniknąć mostków cieplnych i otrzymać odpowiedni współczynnik przenikania ciepła dla dachu, układa się jeszcze drugą warstwę termoizolacji. Można ją wykonać na ruszcie także z płyt styropianowych. Teoretycznie więc można by więc ocieplić poddasze styropianem.

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest on paroprzepuszczalny. Warstwa termoizolacyjna powinna być od strony wnętrza poddasza szczelnie osłonięta folią paroizolacyjną, a ponad styropianem powinna być wykonana szczelina wentylacyjna o grubości ok. 3 cm.

Warto też zdawać sobie sprawę, że w razie kłopotów z ociepleniem, zawilgoceniem dachu i innych problemów reklamacja lub odszkodowanie mogą nie zostać uznane/przyznane, ponieważ producenci styropianu nie rekomendują takiego jego zastosowania. Zarówno w nazwach styropianu, jak i kartach technicznych nie ma określeń „styropian na poddasze”, za to są styropian na fasadę, elewację, dach, podłogę, parking.

Jak dobrać grubość styropianu do izolacji dachu?

Grubość ocieplenia styropianem grafitowym o współczynniku przewodzenia ciepła λ wynoszącym 0,031-0,33 W/(mK) może być taka sama jak ocieplenie z wełny mineralnej o takiej samej lambdzie. To najlepiej izolujące materiały z tej grupy produktów. Warstwa ocieplenia zależnie od konstrukcji dachu i planowanego współczynnika U może wynosić 25-30 cm.

Styropian rozprężny – co to jest i kiedy warto go użyć?

Z myślą o ociepleniu poddasza jest produkowany styropian rozprężny. Niestety, jest on do kupienia tylko na zamówienie. Styropian rozprężny ma nacięcia podłużne lub poprzeczne, które sprawiają, że można go nieco ścisnąć i wstawić między krokwie. Gdy się rozpręży, dobrze się między nimi klinuje. Styropian rozprężny ma w swojej ofercie Termo Organika. Zamówienia na styropian Superpoddasze można składać u dystrybutorów produktów tej firmy. Oni też podadzą parametry materiału oraz jego cenę.

Styropian vs. wełna mineralna – co wybrać?

Zdecydowanie lepiej zastosować tu wełnę mineralną. Ma ona takie same właściwości termoizolacyjne, jest produkowana w matach lub płytach opracowanych z myślą o takim zastosowaniu. Jest paroprzepuszczalna i ognioodporna, więc dobrze chroni drewnianą konstrukcję dachu. Co więcej, wełna mineralna zapewnia też dobrą ochronę akustyczną.

Najczęstsze błędy przy ocieplaniu poddasza styropianem

Ocieplenie poddasza styropianem może być efektywne, ale tylko wtedy, gdy prace wykonane są zgodnie z zasadami. Najczęściej popełniane błędy prowadzą do strat ciepła, zawilgocenia konstrukcji i pogorszenia komfortu. Poniżej najważniejsze pułapki, których warto unikać:

brak paroizolacji : styropian nie przepuszcza pary wodnej, dlatego na stronie ciepłej (od wnętrza) konieczna jest paroizolacja

: styropian nie przepuszcza pary wodnej, dlatego na stronie ciepłej (od wnętrza) konieczna jest paroizolacja nieuszczelnione łączenia folii : prowadzi do kondensacji wilgoci w konstrukcji dachu, a to do powstawania grzybów i pleśni

: prowadzi do kondensacji wilgoci w konstrukcji dachu, a to do powstawania grzybów i pleśni brak taśmy paroizolacyjnej na stykach : jw.

: jw. zbyt cienka warstwa styropianu : izolacja nie spełnia wymagań cieplnych, a koszty ogrzewania rosną

: izolacja nie spełnia wymagań cieplnych, a koszty ogrzewania rosną luźne dopasowanie między krokwiami, przerwy i szczeliny, brak docinania przy ściankach kolankowych : powstają mostki termiczne

: powstają mostki termiczne z łe zamocowanie płyt i ich osiadanie : aby tego uniknąć, należy używać odpowiednich łączników i kleju, stosować listwy montażowe, kontrolować przyleganie płyt podczas układania

: aby tego uniknąć, należy używać odpowiednich łączników i kleju, stosować listwy montażowe, kontrolować przyleganie płyt podczas układania pominięcie wentylacji dachu (brak szczeliny wentylacyjnej, zasłonięcie wlotów i wylotów powietrza, brak otworów wentylacyjnych w okapach): gromadzeni się wilgoć, dochodzi do i zawilgocenia konstrukcji

(brak szczeliny wentylacyjnej, zasłonięcie wlotów i wylotów powietrza, brak otworów wentylacyjnych w okapach): gromadzeni się wilgoć, dochodzi do i zawilgocenia konstrukcji nieprawidłowa kolejność ułożenia warstw : prawidłowy układ od strony wnętrza: paroizolacja – styropian – warstwa wiatroizolacji (jeśli wymagana) i dach

: prawidłowy układ od strony wnętrza: paroizolacja – styropian – warstwa wiatroizolacji (jeśli wymagana) i dach ignorowanie wytycznych producenta i norm

Jak obliczyć zapotrzebowanie na styropian i koszty izolacji?

Obliczenie zapotrzebowania na styropian zaczyna się od zmierzenia powierzchni poddasza i dodania ok. 5–10% zapasu na odpady. Następnie wybieramy grubość izolacji (15–25 cm) i liczymy liczbę płyt. Do kosztu materiału doliczamy folię paroizolacyjną, taśmy i montaż – najczęściej 40–70 zł/m².

styropian 15 cm: 60–80 zł, cena jest zależna od producenta i λ

60–80 zł, cena jest zależna od producenta i λ styropian 20 cm 80 : 110 zł najczęściej wybierany do nowych domów

: 110 zł najczęściej wybierany do nowych domów styropian 25 cm 100 : 130 zł dla poddaszy użytkowych i niższych strat ciepła

: 130 zł dla poddaszy użytkowych i niższych strat ciepła folia paroizolacyjna: 3–7 zł plus taśma i listwy montażowe

3–7 zł plus taśma i listwy montażowe montaż: 40–70 zł zależnie od stopnia skomplikowania dachu

