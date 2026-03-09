Ewolucja systemów rynnowych. Nowoczesne potrzeby projektowe

Współczesne budownictwo stawia coraz większe wymagania w zakresie efektywnego odwodnienia dachów. Rosnące powierzchnie połaci dachowych wymagają zastosowania systemów rynnowych, które będą w stanie skutecznie odprowadzać wodę deszczową, zapobiegając powstawaniu zalań czy uszkodzeń konstrukcji budowlanych. W takich warunkach tradycyjne rozwiązania o mniejszych przekrojach mogą nie spełniać swojej funkcji, narażając inwestorów na dodatkowe koszty związane z naprawami lub wymianą rynien.

W odpowiedzi na te wyzwania, producenci systemów rynnowych rozwijają swoje oferty, wprowadzając rozwiązania o większych przekrojach, które lepiej sprostają rosnącym wymaganiom nowoczesnych budynków. Jednym z takich produktów jest nowy wariant Flamingo iQ 150/100, który stanowi rozszerzenie oferty firmy Budmat o największy kwadratowy system rynnowy. Wprowadzenie tego modelu podnosi standardy branżowe, umożliwiając realizację bardziej ambitnych projektów.

Specyfika systemów rynnowych Flamingo iQ od Budmat

Flamingo iQ to stalowy system rynnowy o kwadratowym przekroju, który stanowi alternatywę dla tradycyjnych okrągłych modeli. Został on zaprojektowany z aktywnym udziałem dekarzy, dzięki czemu cechuje się wysoką funkcjonalnością i prostym montażem. Jego kluczową cechą jest ukryty system mocowania – haki montażowe są niewidoczne z zewnątrz, co wpływa na poprawę estetyki, eliminując widoczne elementy montażowe i pozwalając na płynne zintegrowanie z linią okapu.

Flamingo iQ wchodzi w skład oferty Budmat, w obrębie kwadratowych systemów rynnowych, zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i wymaganiami technicznymi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym zapewnia skuteczne odprowadzanie wody deszczowej, a kwadratowy przekrój odpowiada współczesnym trendom w architekturze, w której preferowane są proste i geometryczne formy.

Właściwe parametry rynien. Nowy rozmiar 100/150 - co oznacza?

Po wprowadzeniu modelu Flamingo iQ 135/80 firma Budmat konsekwentnie rozwija linię kwadratowych orynnowań z ukrytym mocowaniem. Najnowszym rozszerzeniem oferty jest Flamingo iQ 150/100. Rynna o szerokości 150 mm oraz rura spustowa o średnicy 100 mm to obecnie największy kwadratowy wariant producenta, który skutecznie odpowiada na potrzeby nowoczesnych obiektów o dużych połaciach dachowych.

Zwiększony przekrój hydrauliczny zapewnia znacznie wyższą przepustowość, co przekłada się na szybsze i pewniejsze odprowadzanie wody nawet podczas większych opadów. Dzięki temu system skutecznie minimalizuje ryzyko przepełnienia, przelewów i związanych z nimi uszkodzeń elewacji.

Odpowiednie materiały i optymalna konstrukcja orynnowania

Flamingo iQ 150/100 to system rynnowy wykonany z wysokiej jakości stali. Elementy systemu objęte są gwarancją producenta, zgodną z dokumentacją produktową, która w zależności od warunków eksploatacyjnych może wynosić nawet 50 lat.

Konstrukcja tego modelu została zaprojektowana z uwzględnieniem optymalizacji parametrów hydraulicznych: kwadratowy profil rynny zmniejsza opory przepływu, co umożliwia szybkie i efektywne odprowadzanie wody deszczowej z połaci dachowych. Zastosowanie podwójnej wulstwy skierowanej do wewnątrz skutecznie zapobiega wychlapywaniu wody, natomiast sztywna konstrukcja gwarantuje zachowanie idealnej linii, eliminując ryzyko odkształceń. Z kolei złagodzone promienie gięcia rynny zwiększaja objętość i drożność systemu, redukując ryzyko osadzania się zanieczyszczeń w jej narożnikach.

i Autor: Budmat/ Materiały prasowe Flamingo iQ 150/100 – nowy, największy kwadratowy system rynnowy w ofercie Budmat

Co wchodzi w skład systemu Flamingo iQ 150/100?

Flamingo iQ 150/100 to kompleksowe rozwiązanie w zakresie odwodnienia dachu. Zestaw składa się z szeregu elementów, tworząc w pełni kompatybilny system rynnowy, co ułatwia montaż, skracając czas instalacji oraz minimalizując ryzyko popełnienia błędów wykonawczych.

W skład rozwiązania wchodzą nie tylko same rynny i rury spustowe, ale także wszystkie niezbędne akcesoria takie jak: narożniki, łączniki, kolanka, leje spustowe, denka oraz – co najważniejsze – ukryte haki montażowe. Te ostatnie wpływają nie tylko na estetykę, ale także zapewniają odpowiednią wentylację połaci. Zastosowany u ich podstawy dystans poprawia cyrkulację powietrza pod pasem nadrynnowym.

Bez kompromistów. Funkcjonalność i estetyka w jednym

Kwadratowy przekrój Flamingo iQ 150/100 dostosowuje się do trendów w nowoczesnej architekturze, gdzie dominują proste, geometryczne formy i minimalistyczne detale. Innowacyjne rozwiązanie, jakim jest ukryte mocowanie, montowane do deski czołowej, wpływa na estetykę okapu, eliminując widoczne w tradycyjnych systemach haki. Przeniesienie podparcia rynny do jej wnętrza sprawia, że mocowania są całkowicie niewidoczne z zewnątrz, co wizualnie przypomina efekt systemu rynnowego z maskownicą.

System znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest większy przekrój rynnowy, bez kompromisów w kwestii wizualnej. Jego neutralna kolorystyka umożliwia dopasowanie do różnorodnych elewacji. Dzięki temu odpowiednio komponuje się z niemal wszystkimi budynkami – zarówno najnowszymi projektami, jak nowoczesne stodoły oraz bardziej klasycznymi realizacjami.

Flamingo iQ 150/100 – największy kwadratowy system rynnowy Budmat

Flamingo iQ 150/100 to dobry przykład innowacji w budownictwie, która łączy zwiększoną wydajność orynnowania z eleganckim designem.

Nowoczesny system stanowi rozszerzenie oferty rynnowej firmy Budmat, w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku. Jego zastosowanie pozwala nie tylko na efektywne odprowadzanie wody, ale także na zachowanie wysokiej estetyki detali architektonicznych, co sprawia, że jest odpowiednim rozwiązaniem do nowoczesnych i wymagających inwestycji budowlanych.